Căn phòng bí mật trong phòng ngủ Từ Hi: Cánh cửa vừa mở, mọi người mới hiểu vì sao nó bị che giấu

Từ Hi - Người phụ nữ đứng sau quyền lực cuối triều Thanh

Từ Hi là một trong những nhân vật gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử cuối triều Thanh. Bà không bước lên ngai vàng như Võ Tắc Thiên, nhưng trong nhiều thập kỷ, quyền lực thực tế của bà lại bao trùm triều chính, thậm chí có thời điểm vượt xa các vị hoàng đế trên danh nghĩa.

Cuộc đời Từ Hi luôn được nhìn nhận bằng nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người xem bà là biểu tượng của sự xa hoa, bảo thủ và mục ruỗng của triều Thanh cuối thời kỳ suy tàn. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, bằng thủ đoạn chính trị cứng rắn và khả năng nắm quyền đặc biệt, bà đã duy trì được triều cục trong một giai đoạn đầy biến động. Chỉ đến khi Từ Hi qua đời, sự suy yếu của đế quốc Đại Thanh mới hiện rõ hơn bao giờ hết.

Từ Hi là một trong những nhân vật gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử cuối triều Thanh. (Ảnh: Sohu)

Dù hậu thế đánh giá ra sao, triều Thanh cũng đã trở thành quá khứ. Điều khiến nhiều người tò mò là sau khi Từ Hi mất, một bí mật trong chính phòng ngủ của bà mới dần được hé lộ.

Nhà Thanh vốn có tổ huấn phụ nữ không được can dự triều chính. Tuy nhiên, Từ Hi đã từng bước vượt qua giới hạn đó. Từ thời Hàm Phong Đế, nhờ sự khôn khéo, nhạy bén và khả năng xử lý công việc, bà dần nhận được sự tin tưởng của hoàng đế.

Theo các giai thoại được lưu truyền, Từ Hi không chỉ được Hàm Phong sủng ái mà còn có lúc tham gia xử lý tấu chương. Chính điều này giúp bà ngày càng tiếp cận gần hơn với quyền lực trung tâm.

Sau khi Hàm Phong qua đời, Từ Hi nhanh chóng nắm lấy thời cơ. Bà tham gia chính biến Tân Dậu, từng bước kiểm soát triều chính và loại bỏ các thế lực cản đường. Từ đó, Từ Hi trở thành người phụ nữ đứng sau quyền lực tối cao của triều Thanh, khiến Đồng Trị Đế và về sau là Quang Tự Đế gần như không có thực quyền.

Từ Hi trở thành người phụ nữ đứng sau quyền lực tối cao của triều Thanh, khiến Đồng Trị Đế và về sau là Quang Tự Đế gần như không có thực quyền. (Ảnh: Sohu)

Bên cạnh quyền lực chính trị, Từ Hi cũng nổi tiếng bởi lối sống xa hoa. Từ trang phục, ẩm thực, vật dụng hằng ngày cho tới tang lễ sau khi qua đời, mọi thứ gắn với bà đều được mô tả bằng những con số và quy mô khiến người đời kinh ngạc.

Sau này, khi lăng mộ Từ Hi bị quân phiệt Tôn Điện Anh đào phá, rất nhiều châu báu tùy táng bị cướp đi. Có lời kể cho rằng số tài vật lấy ra từ lăng mộ có giá trị vô cùng lớn, phản ánh mức độ giàu có và xa xỉ mà Từ Hi từng sở hữu lúc sinh thời.

Tuy nhiên, ngoài số châu báu trong lăng mộ, câu hỏi khiến nhiều người tò mò hơn là: Khi còn sống, Từ Hi đã cất giữ tài sản riêng của mình ở đâu?

Cánh cửa bí mật trong phòng ngủ Từ Hi

Theo ghi chép trong một số tài liệu dã sử như Thanh bại loại sao, trong phòng ngủ của Từ Hi từng tồn tại một căn phòng bí mật, tách biệt với bên ngoài. Đây được cho là nơi cất giữ tài sản riêng và nhiều món trân bảo mà bà đặc biệt coi trọng.

Điều đáng chú ý là không phải ai cũng biết đến sự tồn tại của căn phòng này. Người được phép ra vào được cho là chỉ gồm một số thái giám thân cận nhất, những người luôn ở bên cạnh Từ Hi và được bà tin tưởng tuyệt đối.

Để tránh lộ bí mật, lối vào căn phòng được thiết kế rất kín đáo. Hai bên hành lang treo nhiều bức thư họa quý, còn phần cuối hành lang có những cơ quan gỗ được chế tác tinh xảo. Chúng được cho là nút mở cánh cửa dẫn vào mật thất.

Trong phòng ngủ của Từ Hi từng tồn tại một căn phòng bí mật, tách biệt với bên ngoài. (Ảnh: Sohu)

Sau khi Từ Hi qua đời, căn phòng này mới bị phát hiện. Tương truyền, Long Dụ Thái hậu đã đích thân dẫn người mở cửa. Khi cánh cửa vừa được mở ra, những người có mặt đều sững sờ trước cảnh tượng bên trong.

Căn phòng chất đầy đủ loại châu báu, ngọc ngà, đồ quý hiếm, chẳng khác nào một kho tàng được che giấu ngay giữa nơi ở riêng tư của Từ Hi. Đến lúc đó, người ta mới phần nào hiểu vì sao căn phòng này được bảo vệ nghiêm ngặt và giấu kín suốt thời gian dài.

Số tài vật ấy cũng khiến hậu thế không khỏi đặt ra nhiều giả định. Trong bối cảnh nhà Thanh cuối thời kỳ suy yếu, ngân khố eo hẹp, đất nước liên tục chịu sức ép từ bên ngoài, nếu một phần của cải được dùng cho quốc phòng hoặc cải cách, cục diện có thể đã khác. Dẫu vậy, lịch sử không có chữ "nếu".

Kho báu thất lạc và dấu chấm buồn của một triều đại

Sau khi Tôn Điện Anh đào phá lăng mộ Từ Hi, số châu báu bị cướp đoạt đã gây chấn động dư luận. Hành động này vấp phải sự phẫn nộ lớn vì không chỉ là cướp tài sản mà còn xâm phạm lăng tẩm hoàng gia.

Để giảm áp lực, nhiều món đồ được cho là đã nhanh chóng bị đem đi tiêu thụ. Một phần lưu lạc trong dân gian, một phần bị đưa ra nước ngoài. Có giai thoại còn nói rằng một số báu vật từng thuộc về Từ Hi sau này xuất hiện trong tay các nhà sưu tầm tư nhân ở nước ngoài.

Câu chuyện về căn phòng bí mật trong phòng ngủ Từ Hi vì thế không chỉ là một giai thoại về kho báu. (Ảnh: Sohu)

Câu chuyện về căn phòng bí mật trong phòng ngủ Từ Hi vì thế không chỉ là một giai thoại về kho báu. Nó còn phản ánh sự xa hoa của tầng lớp cầm quyền cuối triều Thanh, khi một triều đại đang trên đà suy tàn nhưng trong cung cấm vẫn tồn tại những khối tài sản khổng lồ bị che giấu.

Với hậu thế, cánh cửa căn phòng ấy khi mở ra không chỉ phơi bày số châu báu của một người phụ nữ quyền lực, mà còn gợi lại bóng dáng của một triều đại từng huy hoàng nhưng cuối cùng không thể tránh khỏi kết cục suy vong.

Theo Sohu, Sina, 163