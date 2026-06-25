Võ Hà Linh mãi yêu A25

Sự việc nữ beauty blogger Võ Hà Linh chia sẻ trải nghiệm cá nhân tại A25, một chuỗi khách sạn bình dân có tiếng tại Việt Nam mới đây đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo thông tin được chia sẻ trong một chuyến công tác tại TPHCM Võ Hà Linh đã vô tình để quên một chiếc nhẫn nhỏ. Cô cho biết chiếc nhẫn bé tí ti này bị sơ ý gói trong một chiếc khăn mặt khô để trên bàn nên nếu nhân viên dọn phòng không tinh ý thì nguy cơ bị vứt bỏ là rất cao. Sau khi di chuyển về Nghệ An cô mới phát hiện ra sự việc.

Thông qua trợ lý nữ blogger đã liên hệ với cơ sở A25 tại số 65G Nguyễn Thái Học phường Bến Thành và nhận lại được tài sản do nhân viên dọn phòng chủ động lưu giữ. Quá xúc động trước sự cẩn thận và trung thực này Võ Hà Linh chia sẻ bản thân suýt khóc và bày tỏ sự đánh giá cao đối với đội ngũ nhân sự tại đây. Cô chia sẻ trên trang cá nhân: “ Khách sạn A25 chính là nhà. Đi công tác quên cái nhẫn, về Vinh mới biết hoảng hồn tim đập chân run luôn. Nhân viên khách sạn dọn phòng nhặt được liên hệ họ trả lại. Mãi yêu A25. ”

Để làm rõ tính khách quan Võ Hà Linh khẳng định đây hoàn toàn là trải nghiệm thực tế dưới tư cách khách hàng thân thiết lâu năm của công ty không phải nội dung quảng cáo tài trợ. Bên cạnh thái độ phục vụ nữ blogger cũng đánh giá rất cao các tiện ích trong phòng. Cô bày tỏ sự bất ngờ thích thú khi một khách sạn bình dân lại trang bị đầy đủ vật dụng y hệt như ở nhà từ bộ dầu gội xả, sữa tắm cá ngựa quen thuộc cho đến cả nhíp dây buộc tóc và đồ cắt móng tay.

Theo chia sẻ dù là chi nhánh lớn hay nhỏ khách đều được hỗ trợ mang hành lý lên tận phòng. Đến mức Võ Hà Linh hài hước kể rằng vì cô lưu trú quá thường xuyên từ trước khi mua nhà nên nhân viên A25 khu vực Quận 1 nhìn cô đều đã quen mặt. Cô đồng thời nhận xét nhân viên luôn duy trì thái độ thân thiện trong quá trình phục vụ. Đáng chú ý nữ blogger cho biết trong suốt thời gian dài gắn bó với hệ thống này cô chưa từng gặp tình trạng thất lạc tài sản kể cả những khoản tiền lẻ để lại trong phòng.

Từ những trải nghiệm được chia sẻ, có thể thấy các yếu tố về sự tiện lợi và tính ổn định trong dịch vụ là những điểm được nữ blogger đánh giá tích cực. Đây cũng là những đặc điểm gắn liền với mô hình vận hành mà A25 theo đuổi trong phân khúc khách sạn bình dân, hướng đến nhóm khách công tác hoặc khách du lịch ngắn ngày.

A25 Premium Hotel - 16 Miếu Đầm, Hà Nội

Theo đó, với mức giá dao động từ 500.000 đến 800.000 đồng một đêm tại các vị trí trung tâm, chuỗi áp dụng chính sách linh hoạt khi tính trọn gói 24 giờ lưu trú kể từ thời điểm nhận phòng. Mô hình này giúp khách hàng chủ động hơn về thời gian sử dụng phòng, thay vì bị giới hạn bởi khung giờ cố định như nhiều cơ sở lưu trú truyền thống. Bên cạnh đó, việc cung cấp tương đối đầy đủ các nhu yếu phẩm cá nhân và dịch vụ hỗ trợ hành lý cũng được xem là một trong những điểm nhấn của hệ thống.

Nhìn rộng hơn về quy mô, A25 được thành lập từ năm 2003, khởi đầu từ một cơ sở trên đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Sau hơn hai thập kỷ, thương hiệu này đã mở rộng diện phủ sóng với hệ thống hơn 60 khách sạn, cung cấp khoảng 2.300 phòng tại các khu vực trung tâm của Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và một số điểm bám trụ quốc tế. Doanh nghiệp này cũng từng ghi dấu ấn với trách nhiệm xã hội khi bàn giao toàn bộ 600 phòng làm nơi lưu trú cho khoảng 1.000 nhân sự y tế tình nguyện trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM vào năm 2021.

Chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Đứng sau hệ thống này là bà Nguyễn Thị Thuý Loan (sinh năm 1975, quê Thanh Trì, Hà Nội) - người sáng lập kiêm CEO tự tay gây dựng A25 từ một khách sạn duy nhất trên đường Hoàng Quốc Việt suốt hơn hai thập kỷ. Điều ít người biết là chuỗi khách sạn bình dân này không chỉ phủ sóng trong nước mà còn vươn ra quốc tế với 3 cơ sở đạt chuẩn 3 sao tại Berlin, Đức.

Tuy nhiên, mô hình kinh doanh này cũng đối mặt với không ít áp lực mang tính thị trường. Ảnh hưởng kéo dài của giai đoạn dịch bệnh khiến chuỗi phải đóng cửa phần lớn hệ thống trong vòng 2 năm, dẫn đến sụt giảm doanh thu nghiêm trọng. Khi tái vận hành, doanh nghiệp phải cân đối giữa biên lợi nhuận thấp của phân khúc bình dân và chi phí vận hành ngày càng tăng tại các khu đất vàng, bao gồm tiền điện nước, nhân công và lãi vay. Việc dồn nguồn lực để duy trì hoạt động trong bối cảnh các hỗ trợ từ đối tác cho thuê mặt bằng có giới hạn cũng dẫn đến hệ quả là một số cơ sở vật chất bị xuống cấp theo thời gian, chưa thể nâng cấp đồng bộ.

A25 Bãi Cháy, Hạ Long

Có thể thấy, phản hồi tích cực từ những khách hàng như Võ Hà Linh cho thấy giá trị của tính trung thực và sự tiện lợi trong dịch vụ lưu trú. Dù vậy, để duy trì sức cạnh tranh ổn định tại các vị trí trung tâm, chuỗi khách sạn bình dân này vẫn cần tiếp tục giải bài toán cân bằng giữa chi phí vận hành và chất lượng hạ tầng trong giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng.