Vợ Đặng Văn Lâm: "Tôi không muốn cứ phải giữ một người bên cạnh mà người đó không yêu mình"

Mới đây, chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa đã lên sóng với khách mời là Yến Xuân - vợ thủ môn Đặng Văn Lâm.

Đặng Văn Lâm và vợ

Tại chương trình tuần này, Yến Xuân chia sẻ về tình cảm dành cho chồng: "Lần đầu tiên gặp, tôi không nghĩ Đặng Văn Lâm sẽ là bạn trai mình. Mọi người hay bảo anh ấy đẹp, có sức hút nhưng tôi lại không nghĩ những người như thế sẽ là người yêu mình.

Chồng tôi cũng lãng mạn nhưng đó vẫn không phải điểm thu hút tôi. Điều khiến tôi bị thu hút ở chồng là sự thẳng thắn. Anh ấy là người rất thẳng thắn, rõ ràng và chính anh ấy đã dạy tôi yêu là yêu, ghét là ghét, giận là giận, cái gì cũng phải nói rõ ra không cần phải che giấu. Vì thế nên tôi khá thoải mái trong mối quan hệ này.

Yêu cầu thủ thì cũng như bao người đàn ông khác thôi. Dù chồng tôi là người nổi tiếng, chúng tôi ra đường vẫn nắm tay, tung tăng dạo phố.

Trong mắt tôi, Đặng Văn Lâm là người yêu, người anh trai, người thầy và một ngôi sao. Anh ấy có nhiều vai trò lắm.

Chồng tôi không chỉ là người yêu mà còn là người anh trai của tôi vì có những lúc anh ấy chăm sóc tôi như một người em gái, khiến tôi cảm giác như anh ấy là anh trai mình.

Chồng tôi cũng là thần tượng trong lòng tôi vì bước ra xã hội anh ấy là một ngôi sao, một người nổi tiếng và được nhiều người thần tượng.

Nhiều người hỏi tôi có ghen không khi chồng mình là người nổi tiếng, được nhiều người phụ nữ theo đuổi. Tôi nói thẳng là tôi không ghen vì nếu tôi ghen thì chúng tôi đã không yêu nhau được đến bây giờ. Anh ấy có quá nhiều người thích thì tôi ghen cũng không để làm gì.

Ngay từ đầu tiên lúc mới yêu tôi đã không ghen vì đối với tôi, tình yêu xuất phát từ trái tim. Nếu chồng tôi còn yêu tôi thì anh ấy sẽ dành tình cảm cho tôi. Nếu chồng không còn yêu nữa, tôi ghen cũng chẳng để làm gì.

Quan trọng là mình có yêu nhau hay không, tôi không muốn cứ phải giữ một người bên cạnh mà người đó không yêu mình".