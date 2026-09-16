Vợ đại gia 2000 tỷ của Việt Nam: Thông thạo 3 thứ tiếng, học vấn khủng gây choáng, nhan sắc “tình đầu” càng có tuổi càng trẻ

Thành tích học tập của vợ đại gia này đang gây chú ý khắp mạng xã hội.

Học vấn đáng ngưỡng mộ

Mấy ngày qua, Hari Won bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội sau khi một bài đăng lật lại thành tích học tập của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút hàng loạt lượt tương tác. Phần lớn cư dân mạng đều bày tỏ sự bất ngờ xen lẫn nể phục trước bảng điểm ấn tượng mà cô từng sở hữu thời sinh viên.

Bài đăng lật lại thành tích học tập của Hari Won thu hút hàng loạt lượt tương tác

Trước khi được khán giả Việt biết đến qua vai trò ca sĩ, diễn viên rồi MC, Hari Won từng là một du học sinh đến từ Hàn Quốc theo học ngành Việt Nam học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Với một người nước ngoài, việc chinh phục tiếng Việt vốn đã là thử thách không nhỏ, huống chi là học chuyên sâu về ngôn ngữ và văn hóa Việt bằng chính thứ tiếng đó. Vậy mà cô lại cho thấy khả năng thích nghi đáng nể, liên tục đạt kết quả tốt ở những môn học vốn được xem là khó nhằn ngay cả với sinh viên bản xứ.

Hari Won từng nằm trong nhóm Top 3 sinh viên có thành tích xuất sắc của trường

Thành tích của giọng ca Anh Cứ Đi Đi không dừng ở mức “cố gắng hoàn thành”. Cụ thể, năm 2015, điểm trung bình bảy môn liên quan đến tiếng Việt và văn hóa Việt Nam của cô đạt 8,79 trên thang 10. Đáng nói hơn, cô từng đạt điểm 10 tuyệt đối ở môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam. Thành tích này khiến nhiều người bất ngờ bởi đây là môn học đòi hỏi vốn hiểu biết văn hóa sâu sắc, chứ không đơn thuần là ghi nhớ ngôn ngữ. Nhờ những kết quả này, Hari Won từng nằm trong nhóm Top 3 sinh viên có thành tích xuất sắc của trường.

Năm 2015, điểm trung bình 7 môn liên quan đến tiếng Việt và văn hóa Việt Nam của cô đạt 8,79 trên thang 10. Đáng nói hơn, cô từng đạt điểm 10 tuyệt đối ở môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam.

Song song với chương trình chính, nữ MC còn chủ động mở rộng kiến thức sang các lĩnh vực Kinh tế và Luật. Cô đặt việc học lên hàng đầu đến mức sẵn sàng từ chối một số lịch diễn hay hợp đồng quảng cáo nếu chúng trùng với thời khóa biểu, một lựa chọn không phải nghệ sĩ nào cũng dám đưa ra khi sự nghiệp đang trên đà phát triển.

Nhìn lại chặng đường ấy, có thể thấy trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của Vbiz và bà xã của MC Trấn Thành, Hari Won đã trải qua những năm tháng sinh viên đầy nỗ lực. Từ nền tảng học vấn vững vàng cho đến sự nghiệp đa năng hiện tại, hành trình của cô cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ nghiêm túc, từng bước xây dựng chỗ đứng trong lòng công chúng.

Một thời thăng hoa với sự nghiệp trải rộng Vbiz

Trước khi trở thành cái tên quen thuộc với khán giả Việt, Hari Won đã có một hành trình khá dài để tìm chỗ đứng trong showbiz. Năm 2007, cô góp mặt tại cuộc thi Bước Nhảy Xì Tin và lọt vào vòng chung kế. Đây có thể xem là những bước chân đầu tiên đưa cô đến gần hơn với ánh đèn sân khấu. Đến mùa hè năm 2012, Hari Won sang Hàn Quốc và gia nhập nhóm nhạc Kiss. Con đường idol xứ kim chi tưởng chừng đã mở ra, nhưng vì nhiều lý do khách quan, nhóm nhạc không thể duy trì hoạt động lâu dài và nữ ca sĩ buộc phải tìm hướng đi mới cho sự nghiệp của mình.

Cuộc Đua Kỳ Thú giúp cô ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả Việt

Bước ngoặt thực sự đến vào năm 2013, khi Hari Won tham gia Cuộc Đua Kỳ Thú. Chính sự hồn nhiên, bộc trực đã giúp cô ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả Việt, mở đường cho những cơ hội lớn hơn sau này. Tận dụng đà phát triển đó, Hari Won nhanh chóng lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc với single Hoa Tuyết. Đây chính là bước đệm quan trọng để cô từng bước mở rộng phạm vi hoạt động khi vừa ca hát, vừa tham gia diễn xuất. Năm 2014 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ khi Hari Won phát hành ca khúc Hương Đêm Bay Xa, sản phẩm được xem là bệ phóng định hình con đường trở thành một ca sĩ thực thụ tại Việt Nam.

Sau 11 năm, Love You Hate You vẫn chưa hề lỗi thời.

Không dừng lại ở đó, Hari Won tiếp tục thử nghiệm với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau trong những năm sau. Năm 2015, cô kết hợp cùng Đinh Tiến Đạt cho ra mắt Love You Hate You, ca khúc do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác mang chất pop dance trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Điều thú vị là sau 11 năm, bản hit này vẫn được cộng đồng mạng nhắc lại và nhận xét là chưa hề lỗi thời.

Đến tháng 6/2016, tên tuổi Hari Won tiếp tục bùng nổ nhờ Anh Cứ Đi Đi, bản ballad do Vương Anh Tú sáng tác. Ca khúc nhanh chóng phủ sóng khắp các bảng xếp hạng, trở thành bản hit gắn liền với sự nghiệp của nữ ca sĩ và được không ít nghệ sĩ lựa chọn để cover lại. Có thể nói, chính sức nóng của Anh Cứ Đi Đi đã đưa Hari Won bước vào giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp ca hát, giúp hình ảnh của cô đến gần hơn với đông đảo khán giả yêu nhạc.

Anh Cứ Đi Đi đã đưa Hari Won bước vào giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp ca hát

Song song với âm nhạc, điện ảnh cũng là lĩnh vực giúp Hari Won khẳng định tên tuổi. Ngay từ năm 2015, cô đã có bước tiến đáng chú ý khi đảm nhận vai bạn gái của Đình Phong do Sơn Tùng thủ vai trong Chàng Trai Năm Ấy. Sau thành công ban đầu, Hari Won tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh khác như Bếp Của Mẹ, 49 Ngày hay Em Là Bà Nội Của Anh, từng bước xây dựng hình ảnh một diễn viên đa năng bên cạnh vai trò ca sĩ.

Hari Won đã có bước tiến đáng chú ý trên lĩnh vực diễn xuất khi đảm nhận vai bạn gái của Đình Phong do Sơn Tùng thủ vai trong Chàng Trai Năm Ấy

Ngoài âm nhạc và phim ảnh, Hari Won còn tích cực tham gia nhiều chương trình giải trí truyền hình để giữ độ phủ sóng với khán giả, có thể kể đến Ơn Giời Cậu Đây Rồi hay Bữa Trưa Vui Vẻ. Cô cũng thử sức ở vai trò người dẫn chương trình khi cầm trịch Chung Sức 2015 và sự kiện T-ara Fanmeeting. Chính sự đa dạng trong hoạt động nghệ thuật đã giúp Hari Won xây dựng một sự nghiệp trải rộng khắp Vbiz, ghi dấu ấn ở nhiều vai trò khác nhau.

Kết hôn đạo diễn nghìn tỷ, nghỉ hát mà vẫn nổi tiếng

Đầu năm 2016, chuyện tình giữa Hari Won và Trấn Thành bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí Việt. Cả hai nên duyên sau thời gian cùng tham gia bộ phim Bệnh Viện Ma, và chỉ khoảng một năm sau khi công khai hẹn hò, cặp đôi đã tổ chức đám cưới vào ngày 25/12/2016 tại TP.HCM. Hôn lễ khi ấy trở thành một trong những sự kiện được bàn tán nhiều nhất showbiz Việt.

Hôn lễ của Hari Won và Trấn Thành trở thành một trong những sự kiện được bàn tán nhiều nhất showbiz Việt.

Ở thời điểm đó, Trấn Thành đã là một trong những MC, diễn viên ăn khách nhất khi phủ sóng dày đặc trên truyền hình và bắt đầu lấn sân mạnh sang điện ảnh. Những năm sau đó, anh liên tiếp gặt hái thành tích phòng vé với Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi. Tính đến tháng 2/2026, 5 phim do Trấn Thành đạo diễn đã mang về tổng doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng, đưa anh trở thành đạo diễn Việt đầu tiên chạm cột mốc này.

Sau khi lên xe hoa, Hari Won vẫn tiếp tục cho ra mắt một số ca khúc như Yêu Không Hối Hận, Cuối Cùng Anh Cũng Đến, Là Cả Bầu Trời, Anh Hiểu Không hay Vì Em Vẫn. Thế nhưng có thể thấy rõ, âm nhạc dần không còn là hướng đi chính trong sự nghiệp của cô. Tần suất phát hành sản phẩm cũng như xuất hiện trên sân khấu ca hát thưa dần theo thời gian, thay vào đó Hari Won lựa chọn gắn bó nhiều hơn với vai trò MC, giám khảo và khách mời tại các chương trình truyền hình.

Tần suất phát hành sản phẩm âm nhạc thưa dần theo thời gian, thay vào đó Hari Won lựa chọn gắn bó nhiều hơn với vai trò MC, giám khảo và khách mời tại các chương trình truyền hình.

Không còn chạy show liên tục như giai đoạn đỉnh cao giúp Hari Won thoát khỏi áp lực phải liên tục tạo ra những sản phẩm bùng nổ và dành thời gian tập trung vào những mảng hoạt động phù hợp hơn với mình ở hiện tại. Với định hướng hoạt động này, cô vẫn góp mặt trong nhóm sao hạng A của showbiz Việt dù đã lâu không ra nhạc.

Bước sang tuổi 41, cô vẫn giữ được gương mặt thon gọn, làn da sáng khỏe cùng những đường nét mềm mại, thanh tú như “tình đầu” dù đã qua ngưỡng tứ tuần

Ngoài chuyện nghề, Hari Won còn khiến nhiều người trầm trồ vì ngoại hình trẻ trung so với tuổi thật. Bước sang tuổi 41, cô vẫn giữ được gương mặt thon gọn, làn da sáng khỏe cùng những đường nét mềm mại, thanh tú như “tình đầu” dù đã qua ngưỡng tứ tuần. Nhan sắc vốn có này là một trong những yếu tố giúp Hari Won ghi điểm với khán giả Việt ngay từ những ngày đầu tiên vào showbiz, và đến nay vẫn tiếp tục là chủ đề được bàn tán mỗi khi cô xuất hiện. Làn da mộc căng bóng, gần như không thấy nếp nhăn, giúp nữ ca sĩ tự tin đứng trước những góc quay cận mặt sắc nét mà không hề lo lắng.

Trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp để rồi có được cuộc sống viên mãn bên chồng, Hari Won vẫn không ngừng ghi điểm trong mắt khán giả nhờ sự nghiêm túc và nỗ lực bền bỉ trong công việc.

Và mới đây, bà xã Trấn Thành lại một lần nữa gây xôn xao cộng đồng mạng vì bảng thành tích học tập đáng nể thời còn là sinh viên. Trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp để rồi có được cuộc sống viên mãn bên chồng, Hari Won vẫn không ngừng ghi điểm trong mắt khán giả nhờ sự nghiêm túc và nỗ lực bền bỉ trong công việc. Dù ít xuất hiện với tư cách ca sĩ, hành trình sự nghiệp của cô vẫn đang phát triển đều ở những mảng khác như dẫn chương trình hay hoạt động truyền hình, và giờ đây cô còn trở thành nguồn cảm hứng mới nhờ chính thành tích học tập từng đạt được trong quá khứ.

Ảnh: Internet/FBNV