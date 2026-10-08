Vợ cũ Huy Khánh hối hận 1 điều, nói thẳng: "Mong các em, các cháu gái đừng học theo mình"

"Càng trưởng thành Thư càng nhận ra, phụ nữ thì nên học cách vòi vĩnh một chút, miễn không quá đáng, đừng lúc nào cũng hy sinh, đừng lúc nào cũng từ chối quà người yêu hay chồng tặng", vợ cũ Huy Khánh chia sẻ.

Mới đây, diễn viên Mạc Anh Thư - vợ cũ Huy Khánh - chia sẻ những suy nghĩ về cách phụ nữ ứng xử trong tình yêu. Nhìn lại bản thân, cô cho biết nếu được quay lại thời trẻ sẽ bớt mạnh mẽ, bớt cố gắng chứng tỏ và biết đón nhận sự quan tâm từ người yêu nhiều hơn.

Mạc Anh Thư viết: "Nếu thời gian quay lại, Thư chỉ muốn mình bánh bèo hơn xíu, bớt chứng tỏ hơn xíu, cứ làm một bình bông di động cũng được. Vậy mà nó sung sướng cái thân.

Đa số ai gặp cũng khen Thư dịu dàng, chứ thật ra Thư lì và bướng lắm á, cái nết rất sòng phẳng, đặc biệt không thích bị nói được người yêu, bồ lo đâu".

Nữ diễn viên kể, khi còn trẻ, ngay cả trong những mối quan hệ chưa rõ ràng, cô cũng thường chủ động cho đi trước. Chẳng hạn, khi nghe đối phương nói sẽ mua quà tặng mình nhưng món quà chưa tới tay, cô đã mua quà tặng lại vì không muốn bị mang tiếng lợi dụng.

"Nhớ hồi trẻ khi mới bước vào một mối quan hệ chưa rõ ràng, mình mà nghe đối phương nói để mua cái này cái kia tặng mình là quà chưa tới tay, Thư đã đi mua quà tặng người ta trước vì không muốn bị mang tiếng lợi dụng. Nghĩ lại chắc người duy nhất Thư từng không hề ngại khi nhận bất kỳ món quà gì thì chỉ có một người", cô viết.

Theo Mạc Anh Thư, cách ứng xử này cũng xuất hiện trong những mối quan hệ chính thức sau đó. Cô luôn muốn thể hiện mình là người sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại, một phần vì quan tâm đối phương, một phần để giữ lòng tự tôn.

"Sau này những người chính thức của mình cũng cư xử y vậy, lúc nào cũng muốn thể hiện mình là người sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Có thể đó vừa là cách mình quan tâm họ, cũng vừa là cách giữ lòng tự tôn của mình. Và mình từng tưởng như vậy là ngầu", Mạc Anh Thư chia sẻ.

Tuy nhiên, càng trưởng thành, nữ diễn viên càng thay đổi suy nghĩ. Cô cho rằng phụ nữ không nên lúc nào cũng từ chối sự quan tâm hay quà tặng của người yêu, chồng chỉ vì muốn giữ giá trị bản thân.

"Nhưng càng trưởng thành Thư càng nhận ra, phụ nữ thì nên học cách vòi vĩnh một chút, miễn không quá đáng, đừng lúc nào cũng hy sinh, đừng lúc nào cũng từ chối quà người yêu hay chồng tặng, vì tưởng như vậy là đang nghĩ cho họ, hay giữ giá trị bản thân", cô viết.

Mạc Anh Thư cũng cho rằng khi một người phụ nữ quá mạnh mẽ và luôn chủ động trong mọi việc, người đàn ông đôi khi không biết phải thể hiện sự quan tâm, chăm sóc như thế nào.

"Trong một mối quan hệ, đàn ông luôn luôn giữ vai trò người bảo vệ, mà đối phương mạnh mẽ quá thì họ bảo vệ ai, chăm sóc ai? Lâu dần dẫn đến một khoảng cách không thể gọi tên, người nam luôn cảm thấy mình không biết phải làm gì để thể hiện tình cảm cho đúng cách, còn người nữ lại luôn thấy cô đơn, thiếu thốn mà đôi khi còn chẳng biết thiếu gì", nữ diễn viên bày tỏ.

Từ trải nghiệm của bản thân, Mạc Anh Thư nhắn nhủ những phụ nữ trẻ không nên lặp lại cách ứng xử mà cô từng lựa chọn. Theo cô, phụ nữ vẫn cần mạnh mẽ để làm chủ cuộc đời nhưng cũng nên cho phép bản thân yếu đuối và đón nhận sự che chở.

"Cho nên nếu được chọn lại mà bây giờ thì không chọn được nữa rồi, nên mình chia sẻ để mong các em, các cháu gái đừng học theo mình, mạnh mẽ vừa vừa đủ để làm chủ cuộc đời mình, nhưng cũng nên học cách yếu đuối thì mới có người dám lo lắng che chở, chứ tính nữ mà thích sống theo tính nam mệt mỏi lắm", Mạc Anh Thư viết.