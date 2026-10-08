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Người phụ nữ khiến ca sĩ Ngọc Anh bay sang tận châu Âu gặp, chồng Tây rơi nước mắt

Li La
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Ca sĩ Ngọc Anh thu hút sự chú ý khi chia sẻ đã bay sang tận châu Âu để gặp người phụ nữ có bài viết xúc động về mình.

Mới đây, ca sĩ Ngọc Anh thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện cô bay sang tận châu Âu để gặp một người bạn quen qua mạng xã hội. Sự kết nối giữa hai người bắt đầu từ một bài viết của người phụ nữ này dành cho nữ ca sĩ.

Ngọc Anh viết: "Có những cuộc gặp vô cùng hữu duyên và tất cả bởi chúng ta đã 'cảm' được những điều tốt đẹp của nhau, từ một bài viết vô cùng cảm động của một người xa lạ mà có thể sẽ trở thành tri kỷ, hay thật đấy cuộc đời ạ".

Người phụ nữ khiến ca sĩ Ngọc Anh bay sang tận châu Âu gặp, chồng Tây rơi nước mắt - Ảnh 1.
Người phụ nữ khiến ca sĩ Ngọc Anh bay sang tận châu Âu gặp, chồng Tây rơi nước mắt - Ảnh 2.

Hình ảnh Ngọc Anh ở châu Âu.

Nữ ca sĩ cũng nhắc lại bài viết khiến cô và người phụ nữ xa lạ trở thành tri kỷ, chồng Tây xúc động rơi nước mắt: "Không biết mọi người có ai nhớ có một bài viết rất dài bạn ấy 'cảm' âm nhạc và tiếng hát của mình, hay tới nỗi mình phải bay sang tận châu Âu để tìm gặp xem người này là ai, quả thật em là một cô gái thật nhiều hiểu biết và ngọt ngào sâu sắc.

Còn nhớ khi anh John dịch qua để đọc đã ngồi rơi nước mắt xúc động qua những lời văn hay em dành cho vợ anh ấy".

Đính kèm chia sẻ, Ngọc Anh đăng loạt ảnh được người bạn quen biết trên mạng xã hội chụp cho. Qua những bức ảnh, hai người có cuộc gặp gỡ vui vẻ, thân mật sau thời gian kết nối qua mạng.

Được biết, người phụ nữ có bài viết dành cho Ngọc Anh từng là phóng viên mảng giải trí của showbiz Việt. Sau nhiều năm sang châu Âu định cư, thời gian gần đây, cô thường xuyên đăng tải những bài viết thể hiện góc nhìn riêng, tích cực về cuộc sống và showbiz. Những chia sẻ của cô thu hút sự chú ý, nhận được nhiều lượt chia sẻ và thảo luận từ cộng đồng mạng.

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Tags

Ngọc Anh

châu âu

ca sĩ

mang xa hoi

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