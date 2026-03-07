Vợ cũ danh hài Bảo Chung: "Tôi không bao giờ gọi điện hay làm phiền anh"

Mới đây, tại kênh Sự kiện và ẩm thực, nghệ sĩ cải lương Bội Ngọc (vợ đầu của danh hài Bảo Chung) đã tâm sự về cuộc sống của mình và chia sẻ về chồng cũ.

Nghệ sĩ Bội Ngọc

Bà nói: "Hiện tại tôi được chùa Lâm Quang cưu mang. Tôi cũng phải có giấy tờ của phường xã khu vực tôi ở xác nhận hoàn cảnh của tôi là như vậy thì tôi mới được nhận vào chùa.

Tôi về đây được chùa nuôi, cho cơm nước đầy đủ. Trong giấy tờ xác nhận thì tôi ghi địa chỉ ở nhà hàng nghệ sĩ Bảo Chung do tôi đứng tên hồi đó. Thời điểm đó tôi đã ly hôn với anh Bảo Chung rồi.

Anh Bảo Chung rất tốt. Lúc đó ở quận 3 không ai mở nhà hàng được, chỉ mình anh Bảo Chung đủ điều kiện mở nhà hàng. Anh ấy thấy hoàn cảnh tôi khó khăn nên mới đứng ra bảo lãnh mở nhà hàng cho tôi nhưng tất nhiên chỉ là lấy tên anh mở nhà hàng còn tiền bạc vẫn là tôi lo".

Hiện tại, nghệ sĩ Bội Ngọc đang mắc bệnh hiểm nghèo. Theo chia sẻ, bà bị u ác tính ở cột sống, cần phải phẫu thuật nếu không sẽ bị liệt nhưng chưa có tiền nên đành chịu. Bà còn bị tai nạn xe gãy hai xương đùi phải đi nẹp kim loại nhưng vì xương yếu nên cần phải đi phẫu thuật nẹp lại mà chưa có tiền.

Bảo Chung và Bội Ngọc thời trẻ

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi bị bệnh như vậy nhưng anh Bảo Chung không biết vì tôi không muốn nói cho anh ấy biết. Tôi nghĩ đã chia tay ba mấy năm rồi nên thôi, không làm phiền anh ấy.

Tính tôi rất tự trọng, kể cả đến bạn bè tôi cũng không muốn làm phiền. Thành thử ra tôi không bao giờ gọi điện cho anh Bảo Chung hay làm phiền.

Còn nếu thông tin về tôi lan tỏa mà anh Bảo Chung muốn đến thăm thì cũng là tùy duyên. Người ta đã có gia đình mới rồi, lại đang hạnh phúc nên tôi không muốn dính dáng tới, không lại làm phiền tới gia đình người ta".