Nam danh ca để mẹ đứng tên sổ đỏ biệt thự hàng trăm tỷ: "Tôi sợ chảy nước mắt"

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của danh ca Ngọc Sơn. Tại chương trình tuần này, Ngọc Sơn mang đến tập lưu bút và bộ sưu tập những bài báo do chính cha mẹ anh gìn giữ suốt nhiều năm làm nghề và gọi đây là kỷ vật quý giá.

Ngọc Sơn

Anh nói: "Cha mẹ tôi chính là những người lặng lẽ sưu tập, lưu giữ từng bài báo như một cách dõi theo và tự hào về con trai. Với tôi, đó không chỉ là tư liệu, mà là minh chứng của tình yêu và niềm tin gia đình - thứ đã tạo nên nền tảng vững chắc cho cả sự nghiệp.

Cuộc đời tôi có hai mấu chốt là tình yêu của cha mẹ và tình thương của đại gia đình khán giả. Chính từ nguồn cảm xúc ấy, tôi đã sáng tác nhiều bài về cha mẹ. Mỗi lần viết xong một bài, tôi phải cất bút vì tôi sợ chảy nước mắt.

Hiện tại, tôi đang ấp ủ thực hiện liên khúc 15 ca khúc về cha mẹ như một sứ mệnh nghệ thuật. Với tôi, hiếu thảo không chỉ là đạo lý sống mà còn là chất liệu âm nhạc bền vững nhất.

Trong nhiều năm làm nghề, tôi không quan trọng thành tích hay danh xưng. Điều khiến tôi tự hào nhất là tình cảm của khán giả. Đó là liều thuốc giúp tôi vượt qua cám dỗ và giữ được sự bền bỉ trong nghệ thuật.

Mỗi lần tôi bước ra sân khấu không phải là biểu diễn, mà là trở về giữa những người thân yêu, đại gia đình của tôi. Ngoài viết về gia đình, tôi còn viết nhiều bản tình ca. Chúng được viết từ chính những lần yêu, từng tổn thương và tự chữa lành bằng âm nhạc.

Sắp tới đây, tôi sẽ cho ra mắt một bài hát mang âm hưởng quê hương miền Tây, nơi chất chứa ký ức tuổi thơ, hình ảnh người mẹ tảo tần và ruộng đồng mênh mang của tôi".

Trong giới nghệ sĩ, Ngọc Sơn nổi tiếng là người con hiếu thảo hiếm có, luôn đặt chữ "Hiếu" lên hàng đầu trong triết lý sống. Anh không ngần ngại giao hết tài sản, để mẹ đứng tên mọi sổ đỏ và tài sản giá trị như một cách thể hiện sự tin tưởng và phụng dưỡng tuyệt đối.

Khi mẹ lâm bệnh nặng, nam danh ca sẵn sàng gác lại hào quang, chi hàng chục tỷ đồng và dốc hết sức lực để tìm kiếm những phương thuốc tốt nhất chữa trị cho bà.

Với Ngọc Sơn, lòng hiếu thảo không chỉ là lời nói mà là những hành động thực tế, coi "lòng mẹ" là kỳ quan vĩ đại nhất cuộc đời. Sự tận tụy của anh đã trở thành một biểu tượng đẹp về tình mẫu tử, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người hâm mộ.