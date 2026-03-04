Vợ cũ danh hài Bảo Chung cầu cứu

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ cải lương Bội Ngọc, được biết tới là vợ đầu danh hài Bảo Chung. Hiện tại, bà đang sống neo đơn tại một ngôi chùa ở TP.HCM vì không còn nhà cửa, con cái, người thân.

Phi Phụng và Bội Ngọc

Tại buổi gặp gỡ, nghệ sĩ Bội Ngọc chia sẻ về bản thân: "Trước đây, tôi ở trên núi tận Tây Ninh với sư cô Diệu Thiện. Sau đó tôi chuyển về ở chùa ở An Phú rồi mới được sư thầy ở đó giới thiệu về chùa Lâm Quang này.

Hồi trước tôi cũng có nhà cửa, nhưng lúc con trai bị ung thư tôi phải bán nhà để lo cho con, giờ cháu cũng qua đời lâu rồi. Tiếp đó tôi bị tai biến, phải tiêm mỗi ngày một mũi vào chân mất 1 triệu đồng, nên giờ mới đi lại được.

Tôi không còn bà con, họ hàng nào nên phải vào chùa ở. Tôi ở trong chùa này không phải mất chi phí gì vì chùa nuôi các cụ già neo đơn như tôi, miễn phí hết.

Hồi đầu tiên, tôi đi hát cùng anh Minh Phụng chị Kiều Tiên. Sau đó, tôi về đoàn Sài Gòn 1 rồi về đoàn Sài Gòn 3. Tôi tuổi Tuất, năm nay là 69 tuổi rồi.

Tôi đang bị u ở cột sống, lại là u ác tính. Bác sĩ nói nếu tôi không mổ sẽ ăn lên dây thần kinh trên đầu là coi như liệt luôn.

Tôi đi khám và phát hiện ra bệnh cũng phải cả năm nay rồi, nhưng không có tiền mổ nên đành chịu. Với lại, lúc đó tôi cũng ở tuốt trên núi nên không liên lạc được với ai, cũng không nhờ ai giúp đỡ được.

Bác sĩ cảnh báo tôi nếu tôi mổ được thì không liệt còn không mổ là liệt. Tôi còn không có bảo hiểm y tế, đang đi làm nhưng vẫn chưa được vì bị ghi lộn địa chỉ.

Không những thế, cách đây mấy năm tôi còn bị tai nạn xe đụng gãy hai xương đùi. Tôi đang đi thì người ta tông vào tôi, vào viện mổ và nẹp kim loại rồi. Nhưng mới đây đi khám bác sĩ nói xương tôi loãng nên hai nẹp kim loại không bám chắc vào xương đùi tôi được, kêu tôi phải mổ lại lần nữa.

Anh Bảo Chung là chồng cũ tôi, nhưng vì duyên nợ không còn nên ly hôn. Anh ấy qua Mỹ lấy vợ khác. Từ đó, tôi và anh ấy không liên lạc với nhau nữa. Thời điểm ly hôn với anh Bảo Chung, tôi mới 37 tuổi, giờ cũng hai mấy gần 30 năm rồi".

Tiếp đó, nghệ sĩ Bội Ngọc cầu cứu sự giúp đỡ của các mạnh thường quân và cộng đồng nghệ sĩ để giúp bà có kinh phí phẫu thuật cột sống lưng.