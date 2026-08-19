Vợ cũ của chồng lên Facebook bày tỏ "dựa mãi vào anh", cách giải quyết của chồng khiến tôi thỏa mãn

Chồng tôi từng bị vợ cũ chê không có trí làm ăn lớn, rồi ly hôn. Nhiều năm sau, chị ấy liên tục nhờ vả, thậm chí tự nhận là “vợ anh ” khiến tôi không thể nhịn được nữa.

Ngày trước, tôi từng nghĩ chuyện chồng mình và vợ cũ đã kết thúc từ lâu. Họ ly hôn vì không còn chung quan điểm sống, sau đó mỗi người có một cuộc đời riêng. Tôi cũng chưa bao giờ muốn đào sâu vào quá khứ của chồng, càng không có ý tranh giành hay hơn thua với người phụ nữ từng là vợ anh. Nhưng có lẽ tôi đã quá chủ quan, bởi dù cuộc hôn nhân ấy đã kết thúc thì người cũ vẫn có những cách rất riêng để xuất hiện trong cuộc sống hiện tại của chúng tôi.

Chồng tôi từng kết hôn một lần trước khi đến với tôi. Khi ấy, hai vợ chồng có 3 cửa hàng kinh doanh. Theo lời chồng kể, nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân tan vỡ phần lớn xuất phát từ việc hai người bất đồng về chuyện làm ăn. Vợ cũ của anh là người có tham vọng, muốn mở rộng kinh doanh, muốn kiếm thật nhiều tiền và cho rằng chồng tôi quá thận trọng, không dám mạo hiểm. Chị từng chê anh "gan bé", không có chí làm giàu, cứ bằng lòng với những gì đang có. Cuối cùng, hai người quyết định ly hôn.

Khi ấy con còn nhỏ nên chị ấy nhận nuôi con. Ba cửa hàng được chia theo thỏa thuận: chị ấy giữ lại 2 cửa hàng lớn, còn chồng tôi nhận cửa hàng nhỏ nhất. Hai năm sau ngày họ ly hôn, tôi và anh kết hôn. Những năm đầu, tôi gần như không quan tâm đến chuyện làm ăn của vợ cũ. Tôi nghĩ chị ấy đã lựa chọn con đường riêng thì cứ để chị ấy đi. Chồng tôi cũng chưa bao giờ nói xấu hay trách móc người cũ trước mặt tôi.

Nhưng cuộc đời đôi khi có những chuyện chẳng ai đoán trước được. Sau ly hôn, chị ấy tiếp tục mở rộng kinh doanh. Thế nhưng việc làm ăn không thuận lợi như kỳ vọng. Hai cửa hàng lớn dần thua lỗ, vốn liếng cứ thế hao hụt. Trong khi đó, cửa hàng nhỏ của chồng tôi lại làm ăn ngày càng tốt.

Anh mở rộng dần, công việc phát đạt hơn trước. Rồi đến một thời điểm, con riêng của anh được đưa về sống cùng vợ chồng tôi. Hai cửa hàng trước đây thuộc về chị ấy cũng được nhượng lại cho chồng tôi. Chị lấy tiền rồi tiếp tục mang vốn đi làm một lĩnh vực khác. Tôi không hề có ý nghĩ gì. Thậm chí, tôi còn thấy mọi chuyện như vậy cũng tốt. Chồng tôi có trách nhiệm với con, chị ấy có tiền để bắt đầu lại cuộc sống, hai bên không còn vướng mắc gì.

Nhưng rồi việc kinh doanh của chị ấy một lần nữa thất bại. Vốn liếng gần như hết sạch. Cuối cùng, chị quay về mở một cửa hàng nhỏ, vẫn kinh doanh nghề cũ. Từ đây, những chuyện khiến tôi khó chịu bắt đầu xuất hiện. Lúc thì chị gọi cho chồng tôi hỏi tiền vốn, lúc thì nhờ anh đứng ra hỗ trợ một việc trong kinh doanh, có khi chị còn lấy tên chồng tôi ra để tạo uy tín với khách hàng, đối tác. Chồng tôi là kiểu đàn ông chỉ quan tâm chuyện lớn. Anh nghĩ những việc đó không đáng để bận tâm, miễn sao không ảnh hưởng đến con là được.

Ảnh minh họa do AI tạo.

Tôi nói với anh vài lần: "Anh đừng để chị ấy dựa vào tên anh mãi. Hai người đã ly hôn rồi." Anh chỉ cười: "Em nghĩ nhiều quá. Chị ấy làm ăn thì anh giúp được gì cứ giúp, có gì đâu." Tôi nghe vậy cũng cố bỏ qua. Dù sao chị ấy cũng là mẹ của con anh. Tôi không muốn trở thành người vợ ích kỷ, hễ thấy chồng giúp vợ cũ một chút là nổi giận. Nhưng có những thứ người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất bình thường, còn người trong cuộc lại khó mà không suy nghĩ.

Chị ấy bắt đầu đăng những dòng trạng thái trên Facebook khiến tôi đọc xong rất khó chịu. "Nếu được lựa chọn lại, em sẽ mãi dựa vào anh." Rồi: "Sống xa anh chẳng dễ dàng." Tôi đọc mà không biết nên khóc hay nên cười. Tôi chưa từng cấm chồng quan tâm đến con. Tôi cũng không muốn biến mình thành người vợ ích kỷ, hễ thấy chồng giúp vợ cũ một chút là nổi giận. Nhưng tôi bắt đầu tự hỏi: Chị ấy đang cần sự giúp đỡ vì công việc, hay đang cố tình duy trì một mối quan hệ đã kết thúc?

Tôi đem chuyện đó nói với chồng. Anh vẫn bình thản: "Em đừng để ý mấy cái Facebook ấy. Anh với chị ấy có gì đâu." Tôi im lặng. Có lẽ anh thật sự không nghĩ gì. Nhưng tôi là phụ nữ. Tôi không thể không thấy những điều mà một người đàn ông vô tư thường bỏ qua.

Cho đến hôm qua, tôi gặp một chuyện khiến tôi không thể nhịn được nữa. Tôi đến một chỗ lấy hàng. Trong lúc nói chuyện, người ta bất ngờ nói về một người phụ nữ khác là vợ anh Bình. Tôi đứng hình mất vài giây. Vợ anh Bình? Nhưng anh Bình hiện là chồng hợp pháp của tôi.

Tôi không biết lúc đó mình tức đến mức nào. Tôi về nhà, càng nghĩ càng bực. Tôi nhắn thẳng cho chị ấy: "Chị muốn làm vợ của chồng em thì bảo em một tiếng. Em thay mặt chồng em mang trầu cau đến gặp bố mẹ chị hỏi chị về làm lẽ. Chứ em vẫn còn sờ sờ ra đây, chị có về làm lẽ thì phải gọi em là chị." Tôi chỉ định nói kháy cho bõ tức. Thế nhưng điều khiến tôi sốc là chị ấy trả lời rất nhanh: "Vâng, chị đồng ý làm lẽ. Gọi em là chị."

Tôi đọc xong mà nóng ran cả mặt. Không biết chị ấy đùa hay cố tình chọc tức tôi, nhưng tôi lập tức gọi cho chồng. Lần này, tôi không còn giữ được bình tĩnh. Tôi kể hết mọi chuyện, từ việc chị ấy lấy tên anh để làm ăn, những dòng trạng thái trên Facebook cho đến chuyện hôm nay chị ấy tự nhận mình là "vợ anh". Tôi nói: "Em không cấm anh giúp chị ấy vì chị ấy là mẹ của con anh. Nhưng giúp một người không có nghĩa là để người ta bước qua ranh giới của cuộc sống gia đình mình."

Chồng tôi im lặng khá lâu. Tôi cứ nghĩ anh lại bảo tôi nghĩ nhiều. Nhưng lần này, anh không nói vậy. Anh hỏi: "Em còn giữ tin nhắn không?" Tôi gửi cho anh. Một lúc sau, anh nói: "Được rồi. Chuyện này để anh giải quyết."

Tối hôm đó, anh chủ động gọi cho vợ cũ. Tôi không nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, chỉ nghe được giọng anh rất rõ ràng: "Chúng ta đã ly hôn. Anh vẫn có trách nhiệm với con, chuyện gì liên quan đến con, anh sẽ không trốn tránh. Em cần vốn thì anh có thể giúp trong khả năng, nhưng từ hôm nay không được lấy tên anh để làm ăn, không được tự nhận mình là vợ anh trước bất kỳ ai." Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Anh đã có gia đình. Em cũng có cuộc sống riêng. Đừng để những chuyện không đáng ảnh hưởng đến cả hai."

Sau cuộc gọi, anh quay sang tôi: "Anh xin lỗi vì trước giờ nghĩ đơn giản nên không để ý cảm xúc của em." Tôi không đáp. Anh nói tiếp: "Em yên tâm. Anh giúp chị ấy vì con, không phải vì tình cảm. Nhưng giúp thế nào cũng phải có giới hạn. Anh không muốn em phải sống trong cảnh cứ vài ngày lại suy nghĩ xem người cũ của anh đang muốn gì."

Rồi anh chủ động nói sẽ dừng việc cho mượn danh nghĩa, không để chị ấy dùng tên anh trong bất kỳ giao dịch kinh doanh nào nữa. Nếu chị ấy cần hỗ trợ liên quan đến con, anh vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm, nhưng những chuyện kinh doanh của chị ấy thì chị ấy phải tự chịu trách nhiệm. Lúc ấy tôi mới thấy nhẹ lòng.

Tôi từng nghĩ mình phải đối đầu với vợ cũ của chồng để bảo vệ gia đình. Nhưng cuối cùng, điều tôi cần không phải là thắng một người phụ nữ khác. Tôi chỉ cần chồng mình hiểu rằng, quá khứ có thể được đối xử tử tế, nhưng không được phép bước qua ranh giới của hiện tại. Tôi không cần anh cắt đứt trách nhiệm với mẹ của con mình. Tôi cũng không cần anh nói xấu hay phủ nhận những năm tháng họ từng sống cùng nhau. Tôi chỉ cần anh nhớ một điều rất đơn giản: người phụ nữ anh từng gọi là vợ đã trở thành quá khứ, còn người đang cùng anh xây dựng gia đình hiện tại là tôi.

(Tâm sự của độc giả)