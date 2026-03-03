Vợ cũ Bảo Chung: Phải bán nhà chữa tai biến, nuôi con ung thư, giờ ở chùa

Mới đây, kênh Sự kiện và ẩm thực đã tới thăm nhà nghệ sĩ Bội Ngọc, vợ cũ của danh hài Bảo Chung.

Tại đây, nữ nghệ sĩ chia sẻ về bản thân và cuộc sống vô cùng khó khăn hiện tại. Bà nói: "Năm nay tôi 68 tuổi rồi. Hồi xưa tôi đi hát cải lương. Đầu tiên tôi đi hát cho tỉnh Bến Tre rồi về Sài Gòn đi hát cho đoàn Sài Gòn 1 với anh Thành Được.

Nghệ sĩ Bội Ngọc

Sau đó, tôi về đoàn Sài Gòn 3 hát đào nhì, chị Thanh Kim Huệ hát đào chính. Tiếp đó, tôi về đoàn Trần Hữu Trang 1.

Một thời gian sau tôi bị tai biến nên nghỉ hát. Thời 17, 18 tuổi tôi quay chương trình Trong nhà ngoài phố. Khi chương trình đó không còn thì tôi đi hát cải lương. Từ đó là tôi không đi đóng phim nào, chỉ hát cải lương tôi.

Tôi diễn nhiều nhất với chị Thanh Kim Huệ và anh Thanh Điền nên có nhiều kỷ niệm với anh chị. Chị Thanh Kim Huệ ngày ấy cưng tôi lắm và hay giúp đỡ tôi. Anh Thanh Điền thì giúp đỡ anh Bảo Chung chồng cũ của tôi.

Thời quay hình Trong nhà ngoài phố, các nghệ sĩ đều chưa có tên tuổi, đều mới bắt đầu sự nghiệp nên tôi không nhớ được nhiều về tên họ. Đến giờ tôi chỉ nhớ tên một số người có tên tuổi như Thương Tín, Mai Trần… Đa số trong đó đều là nghệ sĩ kịch nói nhưng giờ nhiều người giải nghệ hết rồi.

Sau khi bị tai biến, tôi phải nằm nhà hai năm trời không làm ăn gì. Tôi cũng từng mở nhà hàng, có nhà cửa đàng hoàng nhưng một thời gian sau con trai tôi bị ung thư, bố bị liệt, mẹ cũng bệnh.

Mình tôi không thể trang trải nổi nên phải dẹp nhà hàng. Vì tai biến nên tôi phải chích mỗi ngày một liều thuốc cả triệu đồng, vô cùng tốn kém. Tôi bắt buộc phải bán nhà.

Không còn nhà, tôi phải ở nhờ 1 đứa cháu. Sau này đứa cháu đó lấy chồng nên tôi phải vào chùa ở.

Anh Bảo Chung là chồng cũ tôi nhưng vì duyên nợ không còn nên ly hôn, anh ấy qua Mỹ sống. Từ đó tôi và anh ấy không liên lạc với nhau nữa. Thời điểm ly hôn với anh Bảo Chung tôi mới 37 tuổi, giờ cũng hai mấy gần 30 năm rồi".