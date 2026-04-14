HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vợ cũ Bằng Kiều về Việt Nam: "Người đó cho tôi tiền về nước làm từ thiện mỗi năm là được"

Tùng Ninh |

"Tôi không muốn gì về tôi hết, chỉ muốn người đó có nhà ở ngoài biển để tôi thiền mỗi ngày" – Trizzie Phương Trinh nói.

Mới đây, vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều là ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh đã cùng vợ nhạc sĩ Lê Quang là ca sĩ Cam Thơ từ Mỹ về nước tới miền Tây để làm từ thiện. Được biết, đây là hoạt động định kỳ của Trizzie Phương Trinh. Gần như năm nào cô cũng về Việt Nam làm từ thiện cùng Cam Thơ.

- Ảnh 1.

Cam Thơ và Trizzie Phương Trinh

Trên xe di chuyển từ Sài Gòn tới miền Tây, một người bạn của Trizzie Phương Trinh là Eric tiết lộ: "Lúc nãy chị Trizzie Phương Trinh có nói với Quyên (một người bạn khác) rằng, chị ước sau này lấy được một người chồng như chồng em để vợ đi đâu, làm gì cũng luôn ủng hộ.

Tức là chị Trizzie Phương Trinh đang muốn lấy chồng rồi, ai đang theo dõi kênh mà muốn apply hồ sơ tuyển chồng của chị Trizzie thì cứ gửi hồ sơ về. Chị Cam Thơ và tôi sẽ duyệt CV rồi gửi lại cho chị Trizzie.

Tiêu chuẩn tuyển chồng của chị Trizzie Phương Trinh đơn giản lắm. Chỉ cần ủng hộ, cho chị ấy đi làm từ thiện và mỗi tháng đưa nhẹ 15 hoặc 20 ngàn đô để chị đem đi làm từ thiện, cho người nghèo.

Bây giờ chị Trizzie cứ lên mấy kênh tuyển chồng, ghi em là Trizzie Phương Trinh, năm nay em 58 tuổi. Em tìm các anh chồng đưa em đi chơi, làm từ thiện. Em yêu cầu anh ấy phải có tài sản 4 triệu đô, mỗi tháng cho em 15 ngàn đô đi làm từ thiện, còn không có thì thôi".

Trizzie Phương Trinh nghe vậy liền thốt lên: "Trời ơi, vậy là tuyển chồng cho tôi luôn à".

- Ảnh 2.

Nữ ca sĩ nói thêm: "Tôi không muốn gì về tôi hết, chỉ muốn người đó có nhà ở ngoài biển để tôi thiền mỗi ngày, không cần cho tôi nhà, nhà của người ta cũng được, tôi vào ở nhờ coi như mượn chỗ ngồi thiền. Tiếp đó, người đó cho tôi tiền để về nước làm từ thiện mỗi năm là được".

Cam Thơ khẳng định: "Cứ tuyển như vậy đi, biết đâu lại có được chồng như ý muốn của Trizzie thì sao".

Được biết, sau khi ly hôn Bằng Kiều, Trizzie Phương Trinh không đi bước nữa mà ở vậy nuôi 3 con trai khôn lớn. Cô hiện sống cuộc sống độc thân viên mãn tuổi U60 bên gia đình tại Mỹ. Nữ ca sĩ vẫn trẻ trung, xinh đẹp và nhiều năng lượng, vừa đi hát vừa làm bà chủ vừa dạy thiền.

Tags

Mỹ

sao Việt

showbiz

Bằng Kiều

Trizzie Phương Trinh

vợ Bằng Kiều

cam thơ

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại