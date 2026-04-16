Vợ cũ Bằng Kiều về nước nói thẳng về cuộc sống tại Mỹ

Tùng Ninh |

"Về show thì khỏi nói, bầu show book tôi liên tục" – Trizzie Phương Trinh chia sẻ.

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh đã từ Mỹ về nước và có một buổi gặp gỡ với các fan, khán giả yêu quý mình. Cô liên tục khiến mọi người trầm trồ, bất ngờ và khen ngợi về vóc dáng và nhan sắc trẻ trung như thiếu nữ ở tuổi 59.

Tại đây, nữ ca sĩ tâm sự: "Năm vừa rồi tôi đã có một thay đổi lớn trong cuộc đời tôi. Từ hồi tháng 8 năm ngoái tôi có đi học một lớp thiền. Học xong, tôi thiền mỗi ngày và cách đây mấy tuần trước khi về Việt Nam tôi còn đi học thêm một lớp thiền nâng cao.

Sau khi học được hai khóa thiền, biết được phương pháp thiền, tôi thấy cuộc sống của mình thay đổi. Tất nhiên, cuộc sống của tôi từ xưa tới giờ vẫn vậy nhưng tôi cảm nhận bản thân mình thay đổi từng ngày.

Tôi không dễ bị bực bội, nóng giận như xưa làm gì cũng có tâm trí sáng suốt hơn.

Ngoài ra, tôi chơi thêm bộ môn pickle ball mà chơi giỏi là đằng khác. Vừa rồi, tôi được công nhận là nữ ca sĩ chơi pickle ball giỏi nhất bên hải ngoại. Sự công nhận này tới từ các tay chơi pickle ball trong nghề hẳn hoi. Tất nhiên là trong giới showbiz thôi chứ bên ngoài kia tôi chơi không lại các vận động viên.

Đó là một niềm vui với tôi. Dù năm nay tôi sắp sửa bước qua tuổi 59 nhưng tôi không dừng lại ở đó mà vẫn tiếp tục phát triển.

Từ ngày thiền, tôi thấy mọi thứ ngày một suôn sẻ, công việc dễ dàng, nhiều cơ hội đến với tôi hơn. Về show thì khỏi nói, bầu show book tôi liên tục. Đó là những thay đổi trong một năm vừa qua của tôi.

Tôi cảm thấy rất vui và tôi không dám đòi hỏi gì hơn nữa. Cứ mỗi ngày ngủ dậy tôi lại được thiền, được chơi pickle ball và đi chơi, đi ăn với những người bạn cùng tần sóng.

Cuộc sống của tôi bình yên, không có drama. Tôi thấy gì lùm xùm là né ra luôn. Đó là cái hay nhất tôi có được.

Dù có sóng gió đi nữa tôi cũng ít chú tâm vào nó, không để điều đó làm tôi buồn phiền, không đem đến năng lượng tiêu cực cho mình. Tôi tránh hết những thứ đó.

Tôi học được cách mỗi sáng sớm ngủ dậy đều chắp tay cầu nguyện, càm ơn bề trên, ông trời đã cho tôi cuộc sống như thế này".

