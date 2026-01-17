Vợ cũ Bằng Kiều U60 làm bà chủ, nói một khó khăn

Mới đây, tại chương trình Nhịp đập trái tim, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ về khó khăn khi làm bà chủ nhà hàng kiêm đi hát, nuôi dạy con cái. Cô nói: "Nhà hàng của tôi buổi tối là phòng trà ca nhạc, còn buổi trưa thì có cơm niêu rất ngon.

Tôi bán cơm niêu dành cho những người ở Mỹ nhớ hương vị Việt Nam. Tới nhà hàng của tôi, mọi người sẽ được ăn các món đậm chất Việt Nam như kho quẹt, cá kho, canh chua… Tôi mà nói ra là chảy nước miếng luôn. Món kho quẹt chấm với rau củ luộc ở nhà hàng tôi ngon lắm.

Trizzie Phương Trinh

Ngoài đi hát, kinh doanh nhà hàng, tôi còn làm hội trưởng Hội nghệ sĩ tâm linh với nhiều nghệ sĩ trong đó.

Động lực để tôi làm được nhiều việc một lúc như vậy là năng lượng. Tôi may mắn được trời cho nhiều năng lượng. Tôi có thể làm nhiều thứ một lúc mà vẫn không bị áp lực.

Nhiều người không làm được nhiều việc như vậy vì làm việc này thì quên việc kia. Riêng tôi có thể vừa lo cho ba đứa con ăn học, vừa lo công việc kinh doanh.

Cái này ăn thua nhau ở quản lý và sắp xếp, chứ tôi không phải đụng chân đụng tay vào từng việc. Ngay như ở nhà hàng, tôi đâu đứng nấu bếp, mà có đội ngũ đầu bếp, nhân viên, quản lý. Tôi biết sắp xếp công việc cho họ thì mới có thời gian làm việc khác, không ôm đồm hết được.

Tôi cũng phải có sự tin tưởng với người mình hợp tác. Tôi không gọi họ là nhân viên hay người làm mà là người hợp tác. Vì thế, những người làm với tôi thường lâu dài. Họ yên tâm khi làm với tôi nên không tìm việc khác, không làm chỗ khác. Nhiều nhà hàng chỉ giữ được nhân viên một thời gian rồi lại đổi.

Có những người làm với tôi từ khi mở cửa nhà hàng, tới giờ là 13 năm rồi vẫn ở đó, như một gia đình. Chỉ có lúc Covid nhà hàng đóng cửa 10 tháng, một số người dọn sang tiểu bang khác hay làm chỗ khác rồi thì tôi phải chịu. Từ sau Covid là hầu như đội ngũ nhân viên giữ nguyên tới giờ.

Hiện tại, kinh tế xuống trầm trọng, nên nhà hàng của tôi cũng như bao cơ sở kinh doanh khác, gặp nhiều khó khăn. Nhưng may mắn là nhà hàng vẫn có lượng khách nhất định vì giống phòng trà, hát cho nhau nghe. Các anh chị em nghệ sĩ thi thoảng lại ghé qua hát.

Thi thoảng khách ghé qua nhà hàng tôi lại thấy Nguyễn Hồng Nhung, Thúy Nga, Leon Vũ, Ngọc Anh… Nhiều ca sĩ ở Việt Nam qua cũng tới hát như Tuấn Hưng, Jimmi Nguyễn".