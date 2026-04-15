Vợ cũ Bằng Kiều tới quán Đàm Vĩnh Hưng, tình cờ gặp Hương Lan: "Tôi cùng 20 đồng bọn tới"

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh đã từ Mỹ về nước và tới thăm quán cà phê của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, một người em thân thiết trong nghề.



Được biết, Trizzie Phương Trinh dù ở Mỹ nhưng vẫn giữ quan hệ thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng. Cách đây hơn một năm, khi Đàm Vĩnh Hưng ra album mới, Trizzie Phương Trinh cũng từ Mỹ bay về để dự họp báo.

Đàm Vĩnh Hưng và Trizzie Phương Trinh

Đi cùng Trizzie Phương Trinh còn có bạn thân là ca sĩ Cam Thơ - vợ nhạc sĩ Lê Quang. Trizzie Phương Trinh nói: "Nghe đâu đây là món đặc sản của quán Cà Phê Cà Pháo của Đàm Vĩnh Hưng nên tôi và Cam Thơ tới uống ủng hộ và review xem sao.

Hôm nay tôi cùng 20 đồng bọn tới quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng để ủng hộ em".

Nói rồi, Trizzie Phương Trinh hô to để mọi người cùng nâng ly chúc mừng Đàm Vĩnh Hưng. Tổng tiền nước nữ ca sĩ cùng bạn bè uống lên tới 1 triệu 300 ngàn đồng, nên được tặng thêm 6 chiếc giỏ mini để đựng ly.

Một điều bất ngờ là vợ chồng danh ca Hương Lan cũng vô tình xuất hiện cùng Đàm Vĩnh Hưng dù không hề hẹn trước. Được biết, vợ chồng nữ danh ca cũng mới về nước cùng hai cháu nội và tới thăm Đàm Vĩnh Hưng vì nể trọng tình cảm của đàn em dành cho mình.

Đàm Vĩnh Hưng và Hương Lan

Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra vô cùng sung sướng khi được các đồng nghiệp tới thăm. Anh thốt lên: "Trời ơi, tôi hạnh phúc quá. Cảm ơn cả nhà nhiều. Hôm nay bất ngờ quá, không hề biết mọi người tới đông đảo thế này".

Anh ôm Trizzie Phương Trinh và nói: "Trời ơi, trẻ quá, cứ tưởng thiếu nữ nào hóa ra là chị tôi. Em cảm ơn chị nhiều lắm".

Cam Thơ thì nói: "Đụng độ chị Hương Lan".

Hiện tại, Trizzie Phương Trinh đã cùng vợ nhạc sĩ Lê Quang là ca sĩ Cam Thơ từ Mỹ về nước tới miền Tây để làm từ thiện. Được biết, đây là hoạt động định kỳ của Trizzie Phương Trinh. Gần như năm nào cô cũng về Việt Nam làm từ thiện cùng Cam Thơ.

Sau khi ly hôn Bằng Kiều, Trizzie Phương Trinh không đi bước nữa mà ở vậy nuôi 3 con trai khôn lớn. Cô hiện sống cuộc sống độc thân viên mãn tuổi U60 bên gia đình tại Mỹ. Nữ ca sĩ vẫn trẻ trung, xinh đẹp và nhiều năng lượng, vừa đi hát vừa làm bà chủ vừa dạy thiền.