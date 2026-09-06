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Vợ cũ Bằng Kiều nói với con trai: "Con chẳng bao giờ từ chối"

Tùng Ninh
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"Cảm ơn con" – Trizzie Phương Trinh chia sẻ.

Vừa qua, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĨ Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ về con trai thứ hai nhân dịp sinh nhật cậu.

Cô viết trên trang cá nhân: "Chúc mừng sinh nhật chàng trai 20 tuổi của mẹ. Vậy là hôm nay con chính thức bước sang tuổi 20, không còn là một cậu bé tuổi teen nữa rồi. Nhưng dù con có 20, 30 hay 40 tuổi thì trong mắt mẹ, con vẫn luôn là cậu con trai mà mẹ thương và muốn ôm vào lòng.

Vợ cũ Bằng Kiều nói thẳng mặt con trai - Ảnh 1.

Trizzie Phương Trinh (váy sọc) chụp hình cùng các con trai

Cảm ơn con vì lúc nào cũng ở đó mỗi khi mẹ cần. Mẹ chỉ cần nhờ một tiếng, dù chuyện lớn hay nhỏ, con gần như chẳng bao giờ từ chối. Có những điều tưởng chừng rất bình thường, nhưng với mẹ, đó lại là những điều khiến mẹ cảm động và biết ơn nhất.

Đây là hình ảnh mẹ quay lại ngày hôm qua, khi con đưa mẹ ra sân bay để mẹ đi show. Đưa mẹ đến sân bay xong, con lại chạy lên Hollywood đón anh Beckam về dùm mẹ. Cứ như vậy, mỗi khi mẹ bận rộn hay đi xa, mẹ luôn yên tâm vì biết rằng ở nhà có con.

Mỗi khi nhắc đến tài năng, mọi người thường nghĩ đến anh Beckam hoặc em Kenzi. Nhưng đối với mẹ, con cũng có một cái tài rất đặc biệt, đó là tài hài hước. Nhân dịp sinh nhật con, mẹ muốn mọi người cùng xem lại những clip con đã từng làm để mẹ đăng lên Facebook, giúp mang đến tiếng cười và những giây phút thật thoải mái cho mọi người. Đó cũng là một điều khiến mẹ rất tự hào về con.

Vợ cũ Bằng Kiều nói thẳng mặt con trai - Ảnh 2.

Colin (tóc vàng, đứng thứ 2 bên trái sang) là con trai thứ 2 của Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh

Nếu một ngày mẹ phải tìm một người có thể thay mẹ lo toan những công việc trong gia đình, người đầu tiên mẹ nghĩ đến không ai khác chính là con. Không phải vì mẹ muốn đặt trách nhiệm lên vai con, mà bởi vì mẹ biết con là một người sống có trách nhiệm, biết quan tâm và luôn nghĩ đến gia đình.

Bước sang tuổi 20, mẹ không mong con phải trở thành một người thật thành công hay hơn bất kỳ ai. Mẹ chỉ mong con luôn mạnh khỏe, sáng suốt, học hành tốt, sống tử tế, có trách nhiệm và sau này trở thành một người có ích cho xã hội. Hãy sống một cuộc đời mà chính con cảm thấy tự hào và hạnh phúc con nhé".

Con trai thứ hai của Trizzie Phương Trinh nhận được nhiều khen ngợi từ khán giả, bạn bè của mẹ.

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