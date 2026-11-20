Nhiều người gửi lời chúc mừng nhưng cũng bày tỏ sự bất ngờ với khoảnh khắc mà Bùi Tiến Dũng chia sẻ.

Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Khánh Linh là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của làng bóng đá. Trong khi trung vệ Bùi Tiến Dũng vẫn thi đấu cho CLB Thể Công - Viettel FC, bà xã Khánh Linh tập trung vào công việc kinh doanh. Sau nhiều năm bên nhau, cả hai hiện có tổ ấm với 3 em bé kháu khỉnh, dễ thương.

Mới đây, gia đình nam cầu thủ tiếp tục nhận tin vui khi con gái lớn Bùi Khánh Tuệ An (tên thân mật là Sushi, 7 tuổi) đạt được nhiều thành tích tại giải khiêu vũ thể thao toàn quốc.

Cùng với khoảnh khắc này, Bùi Tiến Dũng chia sẻ: "Giỏi lắm con gái yêu của bố mẹ" (Clip: @buitiendung.1995)

Theo chia sẻ của Bùi Tiến Dũng, Tuệ An vừa tham gia Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2026 và mang về loạt thành tích đáng chú ý. Cụ thể, cô bé giành Huy chương Bạc nội dung Nhi đồng hạng F1 Latin, Huy chương Đồng nội dung Nhi đồng các CLB, Huy chương Đồng nội dung Nhi đồng hạng F2 Latin và xếp thứ 4 nội dung Nhi đồng các CLB Rumba.

Thành tích của con gái khiến Bùi Tiến Dũng nhận được nhiều lời chúc mừng. Đáng chú ý, hình ảnh Sushi trên sân thi đấu cũng khiến không ít người bất ngờ vì cô bé đã lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ. Từ khóa “Shi con gái Bùi Tiến Dũng thi múa” nhanh chóng lọt danh sách tìm kiếm phổ biến.

Dưới bài đăng, nhiều bình luận vừa khen ngợi thành tích của Sushi, vừa xuýt xoa trước sự thay đổi của cô bé: “Em Shi giỏi quá! Chúc mừng gia đình nha”, “Ê lâu không xem em Shi lớn nhanh quá”, “Ôi em lớn thế này rồi”, “Nhìn dáng đứng và mũi giày là biết em học múa rồi”, “Oh! Em Shi nối nghiệp dì hả?”, “Mới ngày nào còn bé tí, lớn xinh quá rồi”...

Sở dĩ có bình luận nhắc đến chuyện Sushi nối nghiệp dì là bởi Nguyễn Linh Anh - em gái của Nguyễn Khánh Linh - cũng theo đuổi bộ môn dancesport và là một vận động viên trẻ triển vọng.

Tìm kiếm phổ biến về con gái Bùi Tiến Dũng (Ảnh chụp màn hình)

Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Khánh Linh công khai chuyện tình cảm vào khoảng cuối năm 2018. Cặp đôi nhanh chóng tiến tới hôn nhân, tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 6/2019 và đón con gái đầu lòng Sushi trong cùng năm.

Tháng 1/2021, Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh tổ chức đám cưới tại ba địa điểm gồm Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Hà Nội. Hôn lễ có quy mô lớn, thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ bóng đá.

Sau Sushi, gia đình lần lượt đón thêm hai thành viên là bé Mochi vào cuối năm 2021 và bé Vin vào tháng 4/2025. Hiện tại, tổ ấm của trung vệ Thể Công - Viettel đã có 2 gái và 1 trai.

Trên mạng xã hội, Bùi Tiến Dũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên vợ và các con. Dù lịch thi đấu, tập luyện khá bận rộn, nam cầu thủ vẫn dành nhiều sự quan tâm cho gia đình. Trong khi đó, Nguyễn Khánh Linh phát triển công việc kinh doanh, chủ yếu trong lĩnh vực khách sạn, dịch vụ tại Bắc Ninh và một số lĩnh vực khác như mỹ phẩm, thời trang.