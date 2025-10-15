Trên mạng xã hội những ngày qua, nhiều người bàn luận sôi nổi về câu chuyện của một cặp vợ chồng trẻ đang sống và làm việc tại Hà Nội. Dù tổng thu nhập chỉ 35 triệu đồng mỗi tháng, lại đang thuê nhà và nuôi con nhỏ, họ vẫn duy trì được khoản tiết kiệm đều đặn tương đương 1 chỉ vàng mỗi tháng. Bảng chi tiêu chi tiết mà người vợ chia sẻ đang gây ra làn sóng tranh luận trái chiều, phản ánh rõ sự khác biệt trong tư duy chi tiêu và tiết kiệm của các gia đình trẻ hiện nay.

Theo nội dung được đăng tải, cặp vợ chồng này chi tiêu khá chặt chẽ và khoa học. Mức chi phí cố định hàng tháng gồm: tiền thuê nhà 6,6 triệu đồng, học phí của con 1,5 triệu đồng, tiền ăn uống 5 triệu đồng, xăng xe và điện thoại 400 nghìn đồng, bảo hiểm 2,1 triệu đồng. Ngoài ra, họ còn chi 1,5 triệu đồng cho mua sắm, 500 nghìn đồng tiền cà phê, 400 nghìn đồng hóa mỹ phẩm, 700 nghìn đồng y tế, 1 triệu đồng cho sữa, bỉm, đồ chơi của con và khoảng 1,4 triệu đồng cho các khoản phát sinh.

Tổng cộng, chi tiêu hàng tháng của gia đình rơi vào khoảng 21,1 triệu đồng. Với tổng thu nhập 35 triệu đồng, cặp vợ chồng này vẫn có thể tiết kiệm gần 14 triệu đồng, tương đương một chỉ vàng mỗi tháng.

Chi tiêu kế hoạch chi tiêu của gia đình trẻ. (Ảnh: NVCC)

Người vợ, chủ nhân của bài đăng chia sẻ thêm: “Nhà mình tổng thu nhập và tổng chi tiêu chừng này, lâu lâu có làm thêm được 1-2 triệu nhưng cũng không thường xuyên. Cả nhà đang trọ ở Hà Nội. Trước đây mình thấy ổn khi mỗi tháng để dành được 1 chỉ vàng, nhưng giờ lại nghĩ, cứ thế này không biết bao giờ mới đủ tiền đặt cọc căn hộ nhỏ, chứ chưa nói đến mua đứt hay sinh thêm bé nữa".

Bài đăng ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn trên các diễn đàn mạng. Nhiều người dành lời khen cho khả năng quản lý tài chính của cặp vợ chồng này. Một tài khoản bình luận: “Chi tiêu theo nhu cầu gia đình, tính toán hợp lý, không thiếu thốn gì cả". Người khác bày tỏ: “35 triệu/tháng mà vẫn nuôi con nhỏ, thuê nhà ở Hà Nội, lại tiết kiệm được 1 chỉ vàng là quá giỏi rồi! Cách chi tiêu này rất đáng học hỏi".

Không ít người cho rằng việc tiết kiệm đều đặn mỗi tháng sẽ giúp vợ chồng trẻ sớm đạt được mục tiêu tài chính, đồng thời là bài học tích cực về tư duy chi tiêu có kế hoạch trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao. “Chi tiêu có mục tiêu, ưu tiên khoản cần thiết và tiết kiệm phần còn lại, đó là điều không phải ai cũng làm được”, một bình luận khác viết.

Tuy nhiên, bên cạnh lời khen, cũng có nhiều ý kiến nghi ngờ tính khả thi của bảng chi tiêu này. Một số cư dân mạng cho rằng con số 5 triệu đồng tiền ăn cho cả gia đình là “phi thực tế” trong mặt bằng giá cả hiện nay. “Nhà tôi 2 vợ chồng, 2 con mà thu nhập 30 triệu vẫn thiếu. 5 triệu tiền ăn là phải ăn kiêng rồi”, một người bình luận.

Người khác hoài nghi: “Làm gì có trường học nào chỉ 1,5 triệu/tháng, ít nhất cũng 3 triệu rồi. Tiền xăng xe hai vợ chồng mà 400 nghìn thì khó tin lắm". Một số người còn nhận xét, với mức chi tiêu này, cuộc sống của họ có phần kham khổ, ít hưởng thụ.

Dù vậy, cũng có nhiều bình luận bênh vực, cho rằng mọi thứ còn tùy vào lối sống, thói quen và hoàn cảnh riêng của từng gia đình. Một người chia sẻ: “Nếu cả hai vợ chồng đi làm, ăn trưa ở công ty, chỉ ăn tối ở nhà thì 5 triệu là hợp lý". Người khác phân tích: “Con học trường công, không học thêm, không học năng khiếu thì học phí 1,5 triệu là bình thường. Còn nếu có ông bà ở quê gửi rau, gạo, đồ ăn lên thì chi phí càng tiết kiệm".

Kế hoạch chi tiêu của gia đình trẻ này đang gây xôn xao. (Ảnh minh họa AI)

Nhìn từ góc độ xã hội, câu chuyện này phản ánh thực tế quen thuộc của nhiều gia đình trẻ ở thành phố lớn, áp lực cân bằng giữa chi tiêu, tiết kiệm và mưu cầu cuộc sống tốt hơn. Mỗi người một quan điểm, nhưng không thể phủ nhận rằng việc một gia đình trẻ có thể kiểm soát được tài chính, duy trì tiết kiệm đều đặn trong bối cảnh giá cả leo thang là điều đáng nể.

Hiện bài viết vẫn đang tiếp tục gây xôn xao mạng xã hội, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi về nghệ thuật chi tiêu hợp lý giữa lòng Hà Nội đắt đỏ.



