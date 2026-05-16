Vợ chồng nghỉ hưu ở tuổi 60 chuyển về căn hộ 135m² nhìn ra hồ: Không cầu kỳ nhưng bước vào là thấy bình yên

Có một kiểu nhà khiến người ta vừa bước vào đã tự động nói nhỏ hơn, đi chậm lại và thấy lòng dịu xuống. Căn hộ 135m² của một cặp vợ chồng ngoài 60 tuổi dưới đây chính là như vậy.

Ngôi nhà nằm ở khu vực khá yên tĩnh: phía bắc gần công viên, phía nam có dòng suối nhỏ, từ ban công có thể nhìn thấy hồ nước, thành phố và cả núi xa. Không quá tách biệt với nhịp sống đô thị nhưng đủ xa để tránh cảm giác ồn ào, ngột ngạt.

Sau nhiều năm làm việc, vợ chồng chủ nhà quyết định thiết kế lại không gian sống theo đúng nhu cầu tuổi nghỉ hưu: dễ chịu, gọn gàng, ít áp lực dọn dẹp và đặc biệt là phải tạo cảm giác thư giãn mỗi ngày.

Và thay vì chạy theo những xu hướng nội thất cầu kỳ, họ chọn một hướng rất đơn giản: đưa thiên nhiên vào nhà.

Căn nhà không nhiều đồ nhưng rất "có hơi thở"

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào là ánh sáng.

Toàn bộ thiết kế gần như xoay quanh việc mở rộng tầm nhìn, tối ưu luồng di chuyển và tận dụng ánh sáng tự nhiên. Những gam màu nhẹ như trắng kem, be nhạt và nâu gỗ được sử dụng xuyên suốt giúp không gian có cảm giác rộng và thoáng hơn thực tế.

Phòng khách sử dụng sàn gỗ nguyên khối hoàn thiện mờ nhẹ, giữ lại gần như trọn vẹn vân gỗ tự nhiên. Bộ sofa vải màu trung tính có kiểu dáng tối giản, đi cùng bàn trà thấp và hệ tường phẳng gần như không trang trí quá nhiều.

Nhìn tổng thể, căn phòng không tạo cảm giác "showroom nội thất" mà giống một nơi để sống thật sự.

Điểm thú vị là dù tối giản, không gian vẫn có chiều sâu nhờ cách phối vật liệu. Gỗ, đá, vải linen, ánh sáng vàng nhẹ và một vài chi tiết kim loại đen được kết hợp vừa đủ, tạo nên cảm giác ấm áp nhưng không nặng nề.

Đặc biệt, những mảng gỗ nguyên khối được lựa chọn kỹ lưỡng trở thành "linh hồn" của ngôi nhà. Từng đường vân, mắt gỗ hay sắc độ tự nhiên đều mang lại cảm giác gần gũi, sống động hơn nhiều so với các bề mặt công nghiệp bóng bẩy.

Góc thư giãn đúng nghĩa của tuổi nghỉ hưu

Trong phòng khách, cặp vợ chồng còn bố trí thêm khu vực lò sưởi nhỏ kết hợp đá cẩm thạch đen và hệ đèn treo đối xứng hai bên.

Không quá phô trương nhưng đủ để tạo điểm nhấn nhẹ nhàng cho toàn bộ không gian.

Đây cũng là nơi họ dành nhiều thời gian nhất mỗi ngày: đọc sách, uống cà phê, nghe nhạc hoặc đơn giản là ngồi yên nhìn ánh sáng thay đổi theo từng khung giờ.

Ở tuổi nghỉ hưu, nhiều người bắt đầu nhận ra nhà không còn chỉ là nơi để "về ngủ", mà trở thành không gian sống quan trọng nhất trong ngày. Vì vậy, cảm giác dễ chịu đôi khi còn đáng giá hơn những món nội thất đắt tiền.

Nhà bếp mở: Nơi kết nối thay vì chỉ để nấu ăn

Không gian bếp được thiết kế theo kiểu mở hoàn toàn, kết nối trực tiếp với phòng khách và khu vực ăn uống.

Hệ bếp dạng tuyến tính giúp mọi thao tác gọn gàng hơn, trong khi đảo bếp bằng đá trắng trở thành trung tâm sinh hoạt của cả nhà.

Điều thú vị là nhiều căn hộ hiện đại hiện nay đang chuyển dần từ tư duy "giấu bếp" sang biến nhà bếp thành nơi kết nối. Không chỉ để nấu nướng, đây còn là nơi trò chuyện, pha trà, chuẩn bị bữa sáng hay đơn giản là đứng cạnh nhau cuối ngày.

Với những gia đình trung niên hoặc đã nghỉ hưu, kiểu bố trí này giúp ngôi nhà có cảm giác gần gũi và "có người" hơn rất nhiều.

Phòng ngủ nhẹ nhàng đúng tinh thần nghỉ ngơi

Phòng ngủ tiếp tục giữ tinh thần tối giản giống toàn bộ căn hộ.

Phần đầu giường được thiết kế dạng tường lửng ốp gỗ, vừa tạo điểm nhấn vừa giúp không gian có cảm giác cao và thoáng hơn. Bộ chăn ga cotton – linen màu trung tính khiến căn phòng nhìn lúc nào cũng dịu mắt.

Không có quá nhiều tủ kệ hay đồ trang trí.

Chỉ giữ lại những món thực sự cần dùng là cách nhiều người ở tuổi 50–60 bắt đầu lựa chọn sau nhiều năm sống trong những căn nhà "quá nhiều đồ".

Cây xanh là phần không thể thiếu

Dù bên ngoài đã có công viên và hồ nước, chủ nhà vẫn đặt khá nhiều cây xanh trong nhà.

Từ các chậu cây nhỏ ở góc phòng khách đến cây lớn cạnh cửa sổ, tất cả giúp không gian mềm mại và có sức sống hơn.

Nhiều người thường nghĩ cây xanh chỉ để trang trí, nhưng với những căn hộ theo phong cách sống chậm, cây còn tạo cảm giác cân bằng tâm lý rất rõ. Chăm cây, nhìn lá mới mọc hay chỉ đơn giản là tưới nước mỗi sáng cũng trở thành một phần nhịp sống thư giãn hàng ngày.

Có lẽ vì vậy mà căn hộ này không gây ấn tượng theo kiểu "choáng ngợp", nhưng lại khiến người ta muốn ở lâu hơn.

Một ngôi nhà không cần quá cầu kỳ, chỉ cần đủ ánh sáng, đủ bình yên và đủ cảm giác được nghỉ ngơi sau nhiều năm tất bật.