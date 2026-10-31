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Vợ chồng giáo sư gốc Việt bị sát hại tại nhà riêng, nghi phạm chính là con trai

Kông Anh/VTC News
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Nghi phạm chính trong vụ vợ chồng giáo sư gốc Việt bị bắn chết tại nhà riêng ở thành phố Oberlin, bang Ohio (Mỹ) được xác định là người con trai.

Theo thông báo từ Sở Cảnh sát Oberlin, ông Pipo Nguyễn Duy (64 tuổi), giáo sư nhiếp ảnh kiêm trưởng bộ môn nghệ thuật tạo hình tại Đại học Oberlin và vợ Tran Thi Phong (56 tuổi) được phát hiện tử vong tại nhà riêng, phía bên ngoài khuôn viên trường vào sáng 28/10 (giờ địa phương).

Nghi phạm chính trong vụ án được xác định là ông Daniel Jones, con trai riêng của ông Pipo Nguyễn Duy với vợ trước. Cảnh sát cũng xác định người vợ hiện tại của ông Duy chính là mẹ kế của nghi phạm.

“Nạn nhân nam được phát hiện ở tầng một của ngôi nhà và nạn nhân nữ được phát hiện ở tầng hai. Cả 2 nạn nhân đều bị trúng nhiều phát đạn”, cảnh sát thông cáo.

Chân dung nghi phạm sát hại vợ chồng giáo sư gốc Việt.

Khoảng 90 phút trước khi thi thể nạn nhân được phát hiện, cảnh sát nhận một cuộc gọi yêu cầu họ đến khuôn viên Đại học Oberlin để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy xe trong bãi đậu xe.

Khoảng 10h19 cùng ngày, các sĩ quan cảnh sát tìm thấy giấy tờ xác định chiếc xe được đăng ký dưới tên Jones. Cùng lúc, cảnh sát tiếp nhận tin báo từ cư dân Oberlin về một “người đàn ông ướt sũng, tóc tai bù xù” đứng trước cửa nhà. Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ ông ta mà không xảy ra sự cố nào.

Ngày 29/10, nghi phạm xuất hiện tại Tòa án thành phố Oberlin để dự phiên điều trần đầu tiên Video do Đài WKYC-TV ghi lại cho thấy cảnh sát phải khiêng Jones vào phòng xử án.

Theo công tố viên Zachary Simonoff, bị cáo thậm chí yêu cầu người dân quay video để đăng lên mạng xã hội, đồng thời nói rằng bản thân đang tìm cách thoát khỏi một “giáo phái”.

Công tố viên thông tin thêm cảnh sát vẫn chưa tìm thấy khẩu súng được nghi phạm sử dụng trong vụ sát hại. Hiện tại, cảnh sát đã liên lạc với mẹ ruột của nghi phạm ở Oregon và bà cho rằng con trai bà bị rối loạn tâm thần, cần được điều trị bằng thuốc.

Vụ việc gây chấn động cộng đồng Đại học Oberlin, nơi ông Pipo Nguyễn Duy giảng dạy gần 3 thập kỷ. Hiệu trưởng Đại học Oberlin Carmen Twillie Ambar bày tỏ tiếc thương và mô tả ông Duy là một giảng viên được yêu mến, có niềm đam mê nhiếp ảnh và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên.

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