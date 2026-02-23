Vợ chồng Duy Mạnh đón dàn tuyển thủ thăm nhà mới 5 tầng mặt phố cổ, style của tiểu thư Quỳnh Anh gây chú ý

Tiệc tân gia ấm cúng của hội cầu thủ tại nhà Duy Mạnh (Video: Dung Trần)

Những ngày đầu năm mới càng thêm náo nhiệt, rộn ràng khi vợ chồng trung vệ ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh tổ chức tiệc tân gia tại căn nhà 5 tầng mới toanh nằm ngay giữa khu phố cổ Hà Nội. Đáng chú ý, dàn tuyển thủ thân thiết như Tuấn Hải, Xuân Mạnh, Văn Quyết cũng có mặt đông đủ, biến buổi gặp gỡ thành "mini team building" đúng nghĩa.

Sau thời gian hoàn thiện, tổ ấm mới của Đỗ Duy Mạnh và bà xã Quỳnh Anh chính thức "lên đèn" đón khách. Căn nhà cao 5 tầng khang trang, thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ nét ấm cúng đặc trưng giữa lòng phố cổ. Buổi tiệc diễn ra trong không khí thân mật, các cầu thủ thoải mái trò chuyện, ăn uống và chúc mừng gia chủ.

Gây chú ý trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ là hình ảnh tiểu thư Nguyễn Quỳnh Anh giản dị ngồi nướng đồ ăn, tay gắp từng bắp ngô, củ khoai cho khách. Không váy áo lộng lẫy hay layout makeup cầu kỳ, cô chọn combo áo sơ mi trắng, áo len gile tối màu và quần jeans - phong cách trẻ trung, năng động nhưng vẫn toát lên khí chất "rich kid" Hà thành.

Nhiều người nhận xét, chính sự đơn giản ấy lại khiến Quỳnh Anh ghi điểm. Giữa không gian nhà mới sang trọng, hình ảnh cô chủ nhà tự tay chuẩn bị đồ ăn, tươi cười tiếp đón bạn bè của chồng mang đến cảm giác gần gũi, đúng chuẩn nàng dâu khéo léo.

Trong khi đó, Duy Mạnh xuất hiện thoải mái, vui vẻ bên đồng đội. Sau nhiều năm thi đấu và gặt hái thành công, việc sở hữu cơ ngơi 5 tầng ở vị trí đắc địa được xem là cột mốc đáng nhớ với cặp đôi. Căn nhà không chỉ là tài sản giá trị mà còn là tổ ấm nơi họ vun đắp hạnh phúc sau hơn 6 năm về chung một nhà.

Buổi tân gia vì thế không đơn thuần là bữa tiệc mừng nhà mới, mà còn là dịp để hội anh em tuyển thủ hội ngộ, chia sẻ niềm vui cùng người bạn thân. Và giữa dàn khách mời toàn cầu thủ nổi tiếng, tiểu thư Quỳnh Anh vẫn âm thầm chiếm spotlight theo cách rất riêng - nhẹ nhàng, tinh tế nhưng đủ khiến dân mạng phải bàn tán.