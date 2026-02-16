Người bán hoa hoảng loạn vì mất bọc tiền 80 triệu đúng trưa 29 Tết: Vài tiếng sau nhận tin bất ngờ

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước thông tin một người đàn ông bán hoa đã bị mất bọc tiền trị giá 80 triệu đồng đúng trưa ngày 29 Tết. Thông tin khiến nhiều người ngỡ ngàng, thương xót và mong người đàn ông sớm tìm lại được tài sản.

Được biết, người đánh rơi tiền là ông Đặng Văn Lắm (48 tuổi, ở xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long). Theo thông tin trên báo VOV.VN, ông Lắm lên chợ mới Long Thành, tỉnh Đồng Nai bán hoa dịp Tết. Sau nhiều ngày thức khuya, dậy sớm, dãi nắng dầm mưa, đến trưa ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp), ông Lắm mới bán gần hết hàng.

Ông Lắm đánh rơi số tiền 80 triệu đồng đúng trưa 29 Tết. (Ảnh: VOV.VN)

Tuy nhiên sau đó, người đàn ông bàng hoàng phát hiện đã đánh mất bọc tiền hàng, bên trong có khoảng 80 triệu đồng. Đây là toàn bộ vốn liếng sau nhiều ngày vất vả buôn bán, cũng là cái Tết của cả một gia đình. Ông Lắm sau đó đã trình báo sự việc với Công an xã Long Thành.

Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết thêm, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Thành đã xác minh, rà soát. Phép màu đã xảy ra, cơ quan chức năng rất nhanh đã tìm thấy số tiền ông Lắm đánh mất.

Người bán hoa mừng rỡ nhận lại số tiền đánh rơi. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo đó, có một người dân (xin giấu tên) đã nhặt được bọc tiền và chủ động giao nộp cho công an xã để trả lại cho người mất. Nhận lại số tiền đánh rơi, ông Lắm mừng rỡ không nói thành lời và đã viết một bức thư cảm ơn Công an xã Long Thành và người tốt bụng đã nhặt được số tiền và trả lại cho ông.

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở hành trình tìm lại của rơi, mà còn là hành trình tìm lại niềm tin giữa đời thường. Giữa những tất bật mưu sinh cuối năm, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, sự tử tế vẫn luôn hiện hữu, lặng lẽ nhưng đủ sức sưởi ấm những ngày giáp Tết.