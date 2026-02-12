Vụ học sinh lớp 1 bị bỏ quên trong lớp đến tối ở Sơn La: Kết quả xác minh của công an

Liên quan đến sự việc học sinh L.D.P. (học sinh lớp 1E, điểm trường Lầu Tòng, thuộc Trường Tiểu học Nậm Lầu, xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La) bị bỏ quên trong lớp học cho đến khi được gia đình phát hiện gây xôn xao dư luận, theo nguồn tin trên báo Sơn La, ông Cầm Bun Lộc- Chủ tịch UBND xã Nậm Lầu cho hay, qua điều tra, xác minh của cơ quan chức năng, không có sự việc cháu P. bị cô giáo bạo hành và cố tình nhốt trong lớp như mạng xã hội đồn thổi.

Công an xã Nậm Lầu cũng xác nhận không có dấu hiệu phạm tội trong sự việc cháu P. bị kẹt tại lớp học. Cơ quan chức năng đề nghị các tổ chức, cá nhân không chia sẻ, lan tỏa thông tin không chính xác trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng không tốt đến giáo viên, học sinh và địa phương.

Báo Đại biểu Nhân dân thông tin, cô giáo đã đến gặp gỡ gia đình học sinh P. Qua trao đổi, cô giáo nhận được sự chia sẻ, thông cảm của phụ huynh học sinh và phụ huynh học sinh đã gỡ bài đăng tải trên mạng xã hội.

Về diễn biến sự việc, theo nguồn tin trên Tri thức - Znews, UBND xã Nậm Lầu đã tiến hành xác minh sự việc và có kết quả ban đầu. Theo đó, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 10/2, sau khi hết giờ học, cô L.T.S. (SN 1984, giáo viên chủ nhiệm lớp 1E) cho học sinh kê lại bàn ghế theo quy định. Khi học sinh đã ra về, nữ giáo viên đứng trên bục giảng quan sát lớp một lượt. Thấy không còn học sinh trong lớp, cô S. đã khỏa cửa ngoài rồi ra về.

Do sơ suất không quan sát kỹ, không di chuyển xuống cuối lớp kiểm tra kỹ các góc khuất nên cô S. không phát hiện ra trong lớp vẫn còn em P. Cô S. thừa nhận đây là lỗi của mình và cho biết bản thân không cố ý để xảy ra sự việc. Cô cũng không có mâu thuẫn gì với gia đình hay bản thân em P.

Hàng ngày, em P. tự đi học và về nhà do nhà ở gần trường. Khoảng 17 giờ ngày 10/2, gia đình chưa thấy con đi học về nên đã đi tìm và phát hiện em này vẫn ở trong lớp trong tình trạng tắt điện, khóa cửa ngoài. Gia đình đã báo nhà trường và được giáo viên phụ trách điểm trường tới mở cửa. Kiểm tra sơ bộ sức khỏe cho thấy tinh thần cháu P. hiện tại bình thường.

Cô S. đã dạy ở Trường Tiểu học Nậm Lầu 10 năm, được đánh giá là giáo viên nhiệt tình, tận tụy. (Ảnh: Lao Động)

Trường Tiểu học Nậm Lầu đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo L.T.S bắt đầu từ ngày 11/2 để phục vụ việc kiểm tra, làm rõ, thời hạn đỉnh chỉ là 15 ngày. Được biết cô S. đã dạy ở trường 10 năm, được Ban giám hiệu nhận xét là luôn nhiệt tình, bám trường, bám lớp, tận tụy, trách nhiệm với học sinh. Cô S. cũng được đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh mẹ của cháu P. bật khóc nức nở khi phát hiện con trai mắc kẹt trong lớp học tối, cửa bị khóa. Trong clip, người phụ nữ khóc và cho biết sau giờ học không thấy con về nên đi tìm và đến tối thì phát hiện cháu vẫn ở trong lớp học.