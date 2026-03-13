Một vụ đánh ghen được xác định xảy ra tại khu thương mại sầm uất Yaohan thuộc thành phố Giang Âm, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Theo đoạn clip dài 8 giây ghi lại tại hiện trường, một cuộc xô xát dữ dội đã diễn ra ngay giữa ban ngày trước sự chứng kiến của đông đảo người qua đường. Nhóm người được cho là cô vợ cùng người thân đã vây bắt quả tang chồng mình đang đi cùng "bé ba".

Trong video, người chồng ra sức che chắn và bảo vệ cô nhân tình đang mặc áo khoác màu tím hồng. Tuy nhiên, người vợ vẫn lao tới kéo giật đối phương, khiến áo của cô nhân tình bị xô lệch, để lộ vòng một ngay giữa nơi công cộng.

Chi tiết này khiến nhiều cư dân mạng nhanh chóng “lạc đề”, thay vì bàn luận về câu chuyện ngoại tình lại đổ dồn sự chú ý vào ngoại hình của cô nhân tình. Nhiều bình luận xuất hiện với nội dung như: “Tiểu tam nhìn đẹp thật!”, “Quá ‘khủng’ luôn”, hay “Bảo sao vợ chính thất lại thua”. Thậm chí có người còn phỏng đoán vòng một của cô gái này ít nhất ở cỡ E cup.

Đoạn video nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người cho rằng phản ứng của người vợ là dễ hiểu khi bắt gặp chồng phản bội, nhưng cũng có ý kiến nhận định việc xảy ra xô xát nơi công cộng khiến tình huống trở nên phản cảm và đáng tiếc.

Ảnh cắt từ clip

Ngoài ra, một số cư dân mạng còn tiết lộ rằng cô nhân tình trong đoạn video được cho là nữ tiếp khách tại một quán KTV. Nhờ ngoại hình nổi bật, cô được cho là nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của khách và chỉ sau thời gian ngắn đã được một người bao nuôi. Hiện cô được xem là một trong những “gương mặt ăn khách” của quán KTV này.

Thậm chí còn xuất hiện thông tin cho rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, trong chiếc vali mà cô nhân tình mang theo có chứa nhiều đồ nhạy cảm. Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin trên mạng cũng lan truyền rằng người chồng trong câu chuyện đã chi ít nhất hơn 1 triệu Đài tệ (gần 1 tỷ đồng) cho cô gái này.

Người ta tập trung sự hiếu kỳ vào nhan sắc cô gái

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng phản ứng của cư dân mạng cho thấy một thực tế quen thuộc: Khi những vụ bê bối tình cảm bị phơi bày, sự chú ý của đám đông đôi khi lại dễ dàng chuyển hướng sang yếu tố giật gân hoặc ngoại hình nhân vật, thay vì nhìn vào bản chất của câu chuyện là sự đổ vỡ trong một mối quan hệ hôn nhân.

Một số ý kiến cũng nhận định rằng những đoạn video kiểu này thường lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội, nhưng thông tin phía sau chưa chắc đã được kiểm chứng đầy đủ. Vì vậy, việc tiếp nhận và bình luận những câu chuyện đời tư như vậy cũng cần sự tỉnh táo và thận trọng.