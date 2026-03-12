Mới đây, một cô gái ở Thái Lan đã phải đối mặt với sự chỉ trích trên mạng sau khi có những hành xử kém văn minh ở ngoài đường, và có thể gây ra những hậu quả lớn cho bản thân và cả những người khác.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership, sự việc xảy ra vào chiều thứ Tư, 4/3 vừa qua tại tại ngã tư Khiri thuộc khu vực Samet, Chon Buri. Một người lái xe chứng kiến vụ việc đã quay lại cảnh tượng và đăng tải đoạn video lên mạng xã hội.

Trong đoạn video, cô gái mặc áo phông trắng và quần short, được nhìn thấy đứng giữa ngã tư trước khi đột nhiên ngồi xuống đường. Sau đó, cô lắc chân cho đến khi giày rơi ra và ném chúng về nhiều hướng khác nhau. Một chiếc giày suýt trúng một người đi xe máy đang đi ngang qua, khiến người này phải giật mình ngoái lại đằng sau.

Cô gái ném giày, suýt trúng người đi đường.

Một người đàn ông, được cho là bạn trai của cô, đã tiến đến và cố gắng trấn an cô, yêu cầu cô rời khỏi lòng đường. Cô gái vẫn tức giận và được nhìn thấy đánh vào tay anh ta. Đoạn video kết thúc khi người đàn ông tiếp tục cố gắng kiềm chế và xử lý tình huống.

Sau khi đoạn video lan truyền trên mạng, một người lái xe ôm, ông Kornpon Boonnark, 56 tuổi, cho biết ông đã chứng kiến vụ việc và đã trả lời phỏng vấn truyền thông, cung cấp thêm chi tiết. Ông Kornpon cho biết xe máy của cặp đôi bị hỏng ở ngã tư. Ông nói người phụ nữ đã vẫy xe qua đường để bạn trai cô có thể kéo xe vào lề đường.

Tuy nhiên, ông Kornpon cho biết người đàn ông do dự không muốn qua đường vì giao thông đông đúc. Ông tin rằng đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến cơn giận dữ của người phụ nữ, như trong video. Ông Kornpon nói thêm rằng người đàn ông đã dành khoảng ba phút để cố gắng làm lành với bạn gái, sau đó cả hai cùng nhau dắt xe về nhà.

Cư dân mạng chỉ trích hành động vô trách nhiệm của cô gái là quá nguy hiểm, có thể gây hại cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Những người khác lại mô tả đoạn clip là hài hước, một số người nói rằng họ đã từng trải qua những cuộc tranh cãi tương tự với bạn gái của mình và đưa ra lời động viên cho người đàn ông.

Gia Linh (Theo The Thaiger)