Trong ngày mới thứ Năm, 12/03/2026, tức ngày 24 tháng Giêng, còn gọi là ngày Ất Dậu, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi mang tính chất "Kim khắc Mộc" (Dậu khắc Dần) và "Hỏa thiêu Kim" (Ngọ khắc Dậu). Tuy nhiên, đây lại là ngày hoàng đạo với nhiều cát tinh, nếu biết tận dụng nguồn năng lượng tích cực thì sẽ vô cùng vượng phát.

Tử vi học có nói, 3 con giáp sau đây sẽ có bứt phá mạnh về tài lộc, hãy xem trong đó có bạn không cũng như chiến lược tối ưu tài lộc cho từng con giáp nhé:

1. Con giáp tuổi Sửu: Tam Hợp Kim Cục

- Chi tiết tài lộc: Tuổi Sửu nằm trong bộ Tam hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) nên trở thành con giáp may mắn bậc nhất trong ngày mới 12/3 này. Có thể nói, ngày Dậu sẽ mang lại cho người tuổi Sửu những vận may bất ngờ về tiền bạc, đặc biệt là các khoản thu từ nghề tay trái hoặc đầu tư ngắn hạn.

Công việc chính suôn sẻ giúp con giáp này có thêm thời gian để tìm kiếm các nguồn thu mới, giúp túi tiền của họ ngày càng rủng rỉnh, căng chật hơn.

(Ảnh minh họa)

- Tối ưu tài lộc:

+ Vật phẩm: Tuổi Sửu có thể cân nhắc việc mang theo một miếng thạch anh vàng hoặc trang sức bằng vàng/bạc để tăng cường năng lượng hành Kim (hành vượng của ngày), giúp tăng khả năng thành công trong công việc.

+ Hành động: Con giáp này có thể cân nhắc việc chốt các giao dịch liên quan đến tài sản cố định hoặc gửi tiết kiệm vào giờ Tỵ (9h - 11h) để giúp dòng chảy tài lộc luôn bền vững và thông suốt.

2. Con giáp tuổi Thìn: Lục Hợp Cát Tường

- Chi tiết tài lộc: Thìn và Dậu là cặp Lục hợp, giúp tuổi Thìn trở thành con giáp có vận số đỏ rực rỡ trong ngày 12/3 này. Theo tử vi học, đây là ngày mà tuổi Thìn có "quý nhân chỉ lối", dễ dàng nhận được sự giúp đỡ về tài chính từ cấp trên hoặc người lớn tuổi. Những vướng mắc về tiền bạc trước đó sẽ được tháo gỡ nhanh chóng.

(Ảnh minh họa)

Có thể nói, trong ngày "Lục hợp cát tường" này, tuổi Thìn làm gì cũng sẽ hanh thông, may mắn. Nếu biết tận dụng các điều kiện thiên thời - địa lợi thì con giáp này sẽ tha hồ kiếm tiền, làm giàu.

- Tối ưu tài lộc:

+ Hướng xuất hành: Tuổi Thìn có thể cân nhắc việc đi về hướng Tây Bắc để đón Thần Tài, giúp các cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, tăng khả năng thành công tốt đẹp.

+ Màu sắc: Con giáp này có thể cân nhắc việc sử dụng trang phục màu trắng hoặc xám để tạo sự đồng điệu với năng lượng ngày Dậu, giúp tài lộc của bạn luôn bền vững và hanh thông.

3. Con giáp tuổi Tỵ: Tam Hợp Sinh Tài

- Chi tiết tài lộc: Nằm trong bộ Tam hợp, tuổi Tỵ cũng sẽ là con giáp "Tam hợp sinh tài", làm gì cũng suôn sẻ, gặt hái kết quả ngoài sự mong đợi. Có thể nói, con giáp bản mệnh này gặp ngày Dậu sẽ có sự nhạy bén cực cao với thị trường.

Bạn dễ dàng đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn mang lại lợi nhuận ngay trong ngày. Đây cũng là thời điểm tốt để thu hồi công nợ hoặc đưa ra những chiến lược đầu tư.

(Ảnh minh họa)

- Tối ưu tài lộc:

+ Phong thủy: Con giáp tuổi Tỵ có thể đặt một ly nước sạch ở phương vị chính Tây của bàn làm việc để kích hoạt "Kim sinh Thủy", giúp dòng tiền lưu chuyển mạnh mẽ.

+ Lưu ý: Tuổi Tỵ nên hành sự quyết đoán, tránh chần chừ làm mất cơ hội "vàng" vào buổi chiều. Tất nhiên, mọi quyết định đều phải dựa trên những số liệu, phân tích thực tế và cân nhắc cẩn thận, chứ không thể hành động theo cảm tính để tránh rủi ro.

* Tổng kết: Ngày Ất Dậu là ngày "Thiên can khắc Địa chi" (Ất Mộc khắc Dậu Kim), dù có tài lộc nhưng cần tránh sự phô trương và khoe khoang. Nên nhớ, "sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu", các con giáp càng hành động kín kẽ thì càng có lợi cho bản thân. Tóm lại, bộ ba con giáp Sửu - Thìn - Tỵ chỉ cần tập trung vào mục tiêu cụ thể, nỗ lực hết sức và luôn dựa trên tinh thần tích cực, thận trọng là sẽ gặt hái kết quả rực rỡ. Và dù bạn có là con giáp nào thì cũng xin chúc bạn một ngày giữa tuần nhiều niềm vui, may mắn và bình an nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.