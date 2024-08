VNDIRECT: 46% người dùng xe điện tại Mỹ muốn chuyển về xe xăng, VinFast vẫn mở cả trăm đại lý, một thay đổi giúp hãng xe Việt 'bung sức'

Báo cáo mới đây của Vndirect đánh giá, thị trường xe điện tại Mỹ có tiềm năng lớn nhưng đang nóng lên bởi sự cạnh tranh. Đây là thách thức cho VinFast.



46% CHỦ SỞ HỮU XE ĐIỆN TẠI MỸ MUỐN CHUYỂN SANG XE ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Theo Cox Automotive, doanh số BEV (xe điện chạy bằng pin) chỉ tăng 2,9% so với cùng kỳ trong Q2/24. Doanh số Q1/24 cũng chỉ tăng 2,6% so với cùng kỳ, sau 13 quý liên tiếp đạt mức tăng hai chữ số.

Khảo sát người sử dụng phương tiện di động toàn cầu năm 2024 của McKinsey cho thấy 46% chủ sở hữu xe điện tại Mỹ muốn chuyển sang xe động cơ đốt trong (so với mức 29% trên toàn cầu).

Những mối lo ngại hàng đầu tại thị trường Mỹ là sự thiếu hụt điểm sạc, tổng chi phí sở hữu xe điện và sự bất tiện trong các chuyến đi dài.

Đối diện với những điều đó, tại thị trường Mỹ, VinFast vẫn đang 'bung sức' theo lộ trình của mình.

VinFast có kế hoạch mở 18 đại lý bán hàng trong Q2/24. Với khoảng 80 đơn đăng ký đại lý đang có hiệu lực, VinFast sẽ mở rộng thêm các điểm bán hàng trong năm nay. Hãng xe dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao mẫu VF9 tại thị trường này vào quý 2-3, và sau đó là VF7 vào quý 3-4.

Để gia tăng tiến độ bán hàng, công ty đã điều chỉnh mô hình và chính sách phân phối kết hợp giữa các showroom do công ty vân hàng và thông qua các đại lý bên thứ ba.

Sự thay đổi này giúp VinFast mở rộng nhanh chóng trên toàn quốc, nhưng cũng làm giảm một phần biên lợi nhuận gộp .

Mô hình bán hàng qua các đại lý cũng giúp đem lại hiệu quả tối ưu vốn và chi phí cho việc mở rộng, nhờ vào mạng lưới khách hàng và sự am hiểu người tiêu dùng địa phương của họ.

VinFast cũng cung cấp dịch vụ cho thuê, vì phần lớn người Mỹ sẽ thuê xe trong thời gian đầu và sau đó mua lại. VinFast đã ký kết thỏa thuận với US Bank để trở thành đối tác ưu tiên cho dịch vụ cho thuê và bán lẻ.

Công ty cũng có một nhóm các đối tác khác bao gồm: Bank of America, JPMorgan Chase, Allied First Bank và Westlake Financial.

VinFast đã hoãn kế hoạch đưa nhà máy tại North Carolina đi vào hoạt động cho đến năm 2028. Ban đầu, nhà máy dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 7/2024, và kế hoạch sau đó đã được điều chỉnh sang năm 2025, trước khi có sự thay đổi gần đây.

Vndirect đánh giá, việc trì hoãn nhà máy này sẽ tiết kiệm 1,4 tỷ USD cho VinFast để bắt đầu xây dựng các nhà máy tại thị trường châu Á.

NHẮM TỚI ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ

Công ty chứng khoán nhận định, thị trường trong nước sẽ tiếp tục là thế mạnh của VinFast, khi tỷ lệ sở hữu ô tô tại Việt Nam đã duy trì xu hướng tăng trưởng liên tục trong những năm gần đây, trong khi tầng lớp trung lưu ngày càng tăng và nhận thức về các vấn đề môi trường cũng như lợi ích chi phí (chi phí bảo trì và nhiên liệu thấp hơn) sẽ hỗ trợ tiêu thụ xe điện.

VinFast hiện nhắm tới Đông Nam Á và Ấn Độ là thị trường trọng điểm do môi trường thuận lợi với các chính sách khuyến khích và sự ưa chuộng ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với xe điện. Vndirect dự báo thị trường Đông Nam Á và Ấn Độ sẽ chiếm 89-90% doanh số bán xe của công ty trong giai đoạn 2024-2026.

Vndirect dự báo VinFast sẽ bàn giao khoảng 80.100 xe điện (EV) và 88.900 xe máy điện (E-scooter) trong năm 2024, cùng với 114.600 xe điện và 100.000 xe máy điện trong 2025.

Công ty chứng khoán ước tính doanh thu của VinFast sẽ đạt 63.485 tỷ đồng trong năm 2024 và 101.950 tỷ đồng trong năm 2025, tăng lần lượt 121% và 60,6% so với cùng kỳ. Năm 2024 dự kiến sẽ lỗ gộp ở mức 7.626 tỷ đồng, trước khi chuyển sang có lãi gộp ở mức 8.206 tỷ đồng trong năm 2025

VinFast hiện sở hữu một nhà máy có công suất thiết kế là 300.000 chiếc/năm tại Hải Phòng. Công ty cũng đang xây dựng một nhà máy CKD 50.000 chiếc/năm tại Tamil Nadu, Ấn Độ, một nhà máy CKD tại Indonesia với công suất 50.000 chiếc/năm, với kế hoạch xây dựng nhà máy có công suất 150.000 chiếc/năm (giai đoạn 1) tại Bắc Carolina, Hoa Kỳ.



Tính đến cuối tháng 6/2024, công ty đã có mạng lưới phân phối gồm 130 showroom (bao gồm các showroom của công ty và của đại lý), với quyền tiếp cận 950.000 cổng sạc trên toàn cầu (bao gồm các cổng sạc do công ty sở hữu tại Việt Nam và các mạng lưới sạc của đối tác tại Bắc Mỹ và Châu Âu).