Visa tổ chức Diễn đàn Cấp cao Visa Direct 2026, tập trung vào giải pháp tăng cường liên thông giữa các hệ thống thanh toán, đáp ứng nhu cầu chuyển tiền ngày càng lớn tại Việt Nam.

Ngày 27/11, Visa tổ chức Diễn đàn Cấp cao Visa Direct 2026 với chủ đề “Dòng chảy Thanh toán: Kết nối Chuyển tiền”, quy tụ các bên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và công nghệ để thảo luận về tương lai hoạt động chuyển tiền tại Việt Nam.

Trong bối cảnh kinh tế số và thương mại quốc tế phát triển, nhu cầu chuyển và nhận tiền của người tiêu dùng, doanh nghiệp ngày càng tăng. Các giải pháp thanh toán không chỉ cần đáp ứng tốc độ xử lý nhanh mà còn phải bảo đảm tính minh bạch, an toàn và khả năng kết nối giữa nhiều nền tảng khác nhau.

Dòng tiền xuyên biên giới mở ra cơ hội mới

Quy mô giao thương quốc tế và hoạt động chuyển tiền đang tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường Việt Nam. Năm 2025, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam vượt 16 tỷ USD, mức cao kỷ lục. Trong khi đó, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa đạt hơn 930 tỷ USD, tăng 18,2%.

Nhu cầu thanh toán cũng gia tăng cùng sự phát triển của nền kinh tế sáng tạo nội dung và lực lượng lao động tự do. Năm 2024, Việt Nam có khoảng 200.000 người hoạt động trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chiếm hơn 97% trong tổng số một triệu doanh nghiệp đang hoạt động.

Những chuyển động trên đặt ra yêu cầu về các phương thức thanh toán linh hoạt, giúp cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận dòng tiền thuận tiện hơn, đặc biệt trong các giao dịch xuyên biên giới.

“Kinh tế số và thương mại quốc tế ngày càng mở rộng đang làm thay đổi kỳ vọng về cách dòng tiền vận hành tại Việt Nam. Cơ hội nằm ở việc kết nối các năng lực thanh toán khác nhau và quy tụ các bên trong hệ sinh thái để người tiêu dùng và doanh nghiệp có thể chuyển tiền an toàn, liền mạch”, ông Kelvin Tanu Utomo, Trưởng Bộ phận Sản phẩm và Giải pháp, Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ.

Visa Direct tăng cường khả năng liên thông

Tại Đông Nam Á, thanh toán theo thời gian thực, giao diện lập trình ứng dụng (API) và nhiều mô hình thanh toán số mới đang phát triển song song với hệ thống hiện hữu. Theo Visa, trọng tâm không phải là thay thế một hạ tầng bằng hạ tầng khác, mà là tăng cường khả năng kết nối để dòng tiền lưu chuyển thuận lợi giữa các mạng lưới và thị trường.

Thông qua nền tảng Visa Direct, công ty hợp tác với các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ tài chính (fintech) và các đơn vị kinh doanh nhằm hỗ trợ chuyển tiền trong nước cũng như xuyên biên giới, với nhiều phương thức tiếp nhận khác nhau.

Ông Rhidoi Krishnakumar, Phó Chủ tịch, Trưởng Khối Giải pháp Chuyển tiền (Visa Direct), Visa khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Ông Rhidoi Krishnakumar, Phó Chủ tịch, Trưởng Khối Giải pháp Chuyển tiền (Visa Direct), Visa khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhận định hoạt động chuyển tiền tại Đông Nam Á đang thay đổi nhanh chóng nhờ sự xuất hiện của các hạ tầng mới, khả năng tương tác ngày càng cao và dòng tiền xuyên biên giới gia tăng.

Với Việt Nam, ông cho rằng việc kết nối hệ sinh thái thanh toán trong nước với các mạng lưới khu vực và toàn cầu sẽ giúp dòng tiền được luân chuyển nhanh hơn, minh bạch và hiệu quả hơn giữa tài khoản ngân hàng, thẻ và ví điện tử. Khả năng liên thông cũng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ, mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng và doanh nghiệp trong việc gửi, nhận và quản lý tiền.

Stablecoin bổ trợ hạ tầng thanh toán hiện hữu

Bên cạnh các phương thức thanh toán truyền thống và nền tảng số, stablecoin (đồng tiền số ổn định) đang được chú ý như một giải pháp có thể bổ trợ cho hệ thống tài chính hiện hành.

Công nghệ này được xem xét trong các lĩnh vực như thanh toán xuyên biên giới, giao dịch giữa doanh nghiệp (B2B) và quản lý ngân quỹ. Khả năng hỗ trợ quyết toán, thanh khoản và tăng tính minh bạch là những yếu tố tạo nên tiềm năng ứng dụng của stablecoin.

Mới đây, Visa công bố kế hoạch cho phép các đối tác đủ điều kiện tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương sử dụng stablecoin được hỗ trợ để cấp vốn trước cho các khoản chi trả xuyên biên giới thông qua Visa Direct. Điểm đáng chú ý là người nhận vẫn nhận tiền bằng đồng tiền pháp định (fiat).

Tính năng này hiện được thử nghiệm cùng dtcpay, công ty thanh toán số có trụ sở tại Singapore. Đây là một trong những hướng tiếp cận nhằm kết hợp công nghệ tài chính mới với mạng lưới thanh toán hiện có.

Hợp tác xây dựng hệ sinh thái thanh toán kết nối

Khi dòng tiền ngày càng lưu chuyển qua nhiều nền tảng và thị trường, khả năng tương tác giữa các hệ thống sẽ trở thành yếu tố quan trọng. Việc kết nối tài khoản ngân hàng, hệ thống thanh toán thời gian thực, thẻ, ví điện tử và những mô hình thanh toán mới có thể tạo điều kiện cho các giao dịch diễn ra thuận tiện hơn.

Visa cho biết đang phối hợp với cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính, doanh nghiệp fintech và các đơn vị kinh doanh nhằm thúc đẩy kết nối hệ sinh thái thanh toán. Hoạt động này hướng tới việc liên kết các sáng kiến trong nước với cơ hội phát triển tại khu vực và trên toàn cầu.

Theo định hướng được chia sẻ tại diễn đàn, sự hợp tác giữa các bên sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng hệ sinh thái thanh toán an toàn, có khả năng tương tác, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu phát triển kinh tế số của Việt Nam.