Bài đăng review cho nắm lá chanh vào máy rửa bát đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Từ một thiết bị từng được xem là khá xa xỉ, máy rửa bát ngày càng trở nên quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình. Cũng vì được sử dụng thường xuyên, món đồ này dần trở thành chủ đề được các bà nội trợ đặc biệt quan tâm, từ cách vận hành, vệ sinh cho đến những mẹo nhỏ giúp máy hoạt động hiệu quả và mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn. Trên mạng xã hội, không ít bí quyết sử dụng máy rửa bát vì thế cũng được chia sẻ rôm rả. Mới đây, mẹo cho lá dứa vào máy rửa bát để tạo mùi thơm còn chưa hết hot thì một nữ gia chủ đã khiến dân tình chú ý với cách làm tương tự nhưng sử dụng lá chanh. Theo cô, lá chanh không chỉ mang đến hương thơm dễ chịu mà so với lá dứa thì "thơm hơn nhiều và thơm rất lâu". Bài đăng review của cô nhanh chóng nhận về cả nghìn lượt tương tác, hội chị em rủ nhau "lưu công thức" để thử nghiệm với chiếc máy rửa bát tại nhà.

Ảnh: Duyên Huỳnh

Lý do hội nội trợ "mách nước" thêm lá chanh, lá dứa vào máy rửa bát?

Không phải ngẫu nhiên lá chanh hay lá dứa lại được hội nội trợ truyền tai nhau như một mẹo nhỏ khi sử dụng máy rửa bát. Sau nhiều lần rửa, đặc biệt khi thường xuyên làm sạch bát đĩa, hộp đựng thực phẩm hay dụng cụ nấu nướng có mùi đặc trưng từ cá, thịt, hải sản, hành tỏi..., khoang máy đôi khi có thể lưu lại mùi thức ăn. Dù bát đĩa đã được làm sạch, mùi trong khoang máy vẫn khiến không ít người cảm thấy chưa thật sự dễ chịu.

Trong khi đó, lá chanh và lá dứa đều có hương thơm tự nhiên, khá dễ chịu và quen thuộc trong gian bếp Việt. Vì thế, một số người tận dụng những loại lá này trong quá trình rửa với mong muốn tạo thêm mùi thơm nhẹ cho khoang máy, thay vì sử dụng các sản phẩm tạo hương. Lá chanh được nhiều người yêu thích bởi mùi thơm thanh, tươi và có cảm giác sạch sẽ, còn lá dứa lại mang hương dịu ngọt, dễ nhận biết. Chính sự đơn giản, dễ kiếm và không tốn nhiều chi phí khiến mẹo này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhất là đối với những gia đình thường xuyên sử dụng máy rửa bát.

Ngoài lá chanh và lá dứa, còn có thể tận dụng những loại nào?

Bên cạnh lá chanh và lá dứa, một số nguyên liệu có mùi thơm tự nhiên khác như vỏ bưởi, quế hoặc sả cũng được nhiều người nhắc đến khi muốn tạo hương dễ chịu cho khoang máy rửa bát. Vỏ bưởi có tinh dầu với mùi thơm đặc trưng, trong khi quế mang hương ấm và khá đậm, còn sả lại cho cảm giác thanh mát, dễ chịu. Đây đều là những nguyên liệu quen thuộc, thường có sẵn trong căn bếp nên được tận dụng theo cách đơn giản thay vì bỏ đi. Tuy nhiên, khi áp dụng bất kỳ mẹo nào, người dùng cũng nên ưu tiên cách sử dụng phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất để tránh ảnh hưởng đến máy.

Lưu ý khi sử dụng

Một lưu ý quan trọng khi áp dụng mẹo này là nên cho lá hoặc các loại vỏ vào túi lưới trước khi đặt vào máy rửa bát. Cách làm này giúp hạn chế tình trạng lá, vụn vỏ bị rơi ra trong quá trình máy vận hành, theo dòng nước và mắc lại ở bộ lọc hoặc đường thoát nước, từ đó gây ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của máy. Bên cạnh đó, chỉ nên sử dụng một lượng vừa phải, tránh cho quá nhiều nguyên liệu cùng lúc. Sau khi hoàn thành chu trình rửa, người dùng cũng nên lấy túi lưới ra và kiểm tra, vệ sinh khoang máy định kỳ để thiết bị luôn hoạt động ổn định.