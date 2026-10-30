VinSpeed huy động 10.000 nhân sự, 1.300 dầm bê tông, máy đào hầm 13 m trên đại công trường đường sắt 350 km/h TP.HCM - Cần Giờ:

VinSpeed đang tăng tốc thi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ dài 54 km, dự kiến huy động tới 10.000 công nhân, kỹ sư trong giai đoạn cao điểm, hướng tới hoàn thành và chạy thử vào quý IV/2028.

Ngày 30/10/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed và liên danh tổng thầu Vinhomes - SGC chính thức mở rộng thi công và tăng tốc triển khai đồng loạt các hạng mục trọng điểm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ. Mục tiêu hướng đến hoàn thành và chạy thử vào quý IV/2028, tiến tới vận hành thương mại trong năm 2029.

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ động thổ từ tháng 12/2025, với nhiều hạng mục chính đã thực hiện như khảo sát địa chất, chuẩn bị mặt bằng, đường công vụ, thi công cọc khoan nhồi tại cầu chính Cần Giờ, Depot Cần Giờ, các cầu đặc biệt Dần Xây, An Nghĩa, Rạch Rán, Rạch Lá, Sông Chà và những vị trí cầu điển hình tại Km5, Km11, Km26. Ba bãi đúc dầm phục vụ thi công phần cầu cạn cũng đã được triển khai, đúc thử thành công phiến dầm đầu tiên tại Bãi đúc số 1.

Hiện tại, dự án chính thức bước sang giai đoạn mới: mở rộng phạm vi thi công và tăng tốc triển khai đồng loạt trên toàn tuyến. Các nhà thầu dự kiến huy động tới 10.000 công nhân, kỹ sư và lực lượng kỹ thuật làm việc đồng thời trên công trường trong những giai đoạn cao điểm.

Các mũi thi công mới sẽ được tổ chức tại Ga Bến Thành, khu vực cảng Sài Gòn phục vụ thi công hầm TBM, các cầu đặc biệt Rạch Đĩa, Ông Đội, cầu dẫn cầu Cần Giờ, đồng thời triển khai cầu điển hình tại các vị trí được bàn giao mặt bằng.

Để rút ngắn thời gian, giảm khối lượng thi công trực tiếp tại hiện trường và chủ động về chất lượng, tiến độ, dự án sẽ tăng cường áp dụng các giải pháp thi công công nghiệp hóa và lắp dựng cấu kiện đúc sẵn. Theo kế hoạch, 1.300 dầm hộp bê tông dự ứng lực đúc sẵn nguyên nhịp sẽ được triển khai thi công tại 3 bãi đúc dầm trên tuyến trong khoảng 15 tháng, với năng lực sản xuất bình quân 1-2 nhịp/ngày tại mỗi bãi. Chủ đầu tư đã đặt mua khuôn đúc dầm 32 m cùng thiết bị vận chuyển, lao lắp 900 tấn để phục vụ cho hạng mục này.

Với vai trò là điểm đầu tuyến, ga ngầm Bến Thành với chiều dài 566 m, hố móng sâu khoảng 34 m, kết nối với ga Bến Thành của tuyến metro số 1, sẽ là một trong những hạng mục trọng điểm được tập trung tối đa nguồn lực thi công trong thời gian tới. Ngoài ra, hầm TBM tại khu vực cảng Sài Gòn, với chiều dài 2.019 m, tiếp nối với hầm đào hở Cut and Cover dài 322 m và hầm hở chữ U dài 266 m, cũng sẽ được đẩy mạnh thi công, sử dụng máy đào hầm đường kính 13 m tiên tiến.

Các hạng mục trọng điểm khác bao gồm: khu vực Depot Cần Giờ, cầu chính Cần Giờ và các cầu đặc biệt trên tuyến... Trong đó, cầu chính Cần Giờ vượt sông Soài Rạp có thiết kế dây văng dầm giàn thép, hai trụ tháp chữ A, với nhịp chính dài 360 m và khoảng 4,4 km cầu dẫn hai đầu sẽ là một điểm nhấn đặc biệt.

Theo kế hoạch, toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án sẽ được các địa phương hoàn tất bàn giao cho nhà đầu tư trong quý IV/2026. Việc thi công dự kiến sẽ hoàn thành vào quý IV/2028 để sẵn sàng chạy thử và chính thức đưa vào vận hành trong năm 2029.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài khoảng 54 km, tốc độ tối đa 350 km/h, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ chỉ còn từ 13 phút. Khi đi vào vận hành với tần suất chỉ 5 phút/chuyến, đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ sẽ giúp cho việc di chuyển từ trung tâm thành phố đến siêu đô thị sinh thái biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ trở nên vô cùng thuận tiện, mở ra một phong cách sống mới và tạo động lực phát triển mạnh mẽ về hướng biển cho TP.HCM.