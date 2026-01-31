Vingroup, Vietnam Airlines gây chú ý

Doanh nghiệp của tỷ phú lập kỷ lục mới

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt 332.770 tỷ đồng, tăng 76% so với năm trước và là mốc doanh thu cao nhất lịch sử VIC.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 26.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 11.146 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 57% và 111% so với cùng kỳ năm 2024. Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản Vingroup 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 34% so với cuối năm 2024.

Trong lĩnh vực công nghệ - công nghiệp, doanh số ô tô bàn giao năm 2025 tăng gấp đôi so với năm 2024 khi đạt 196.919 xe trên toàn cầu. Tại thị trường trong nước, VinFast củng cố vị trí số 1 với hơn 175.000 ô tô điện bàn giao.

Ở lĩnh vực thương mại dịch vụ, Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) đạt doanh thu thuần hợp nhất 154.102 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động cốt lõi của Vinhomes và các hợp đồng hợp tác kinh doanh) đạt 183.923 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của VHM đạt 42.111 tỷ đồng, thiết lập các mức kỷ lục mới.

Hoạt động bán hàng tiếp tục là điểm nhấn nổi bật trong năm 2025, khi tổng doanh số bán hàng đạt 205.252 tỷ đồng, tăng 98% so với năm 2024. Kết quả tích cực này đến từ việc đồng loạt ra mắt 5 dự án mới tại các thị trường trọng điểm gồm Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng và Tây Ninh. Tính đến cuối tháng 12/2025, doanh số chưa ghi nhận đạt 186.426 tỷ đồng, tăng 98% so với cuối năm 2024.

Đối với lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, Công ty CP Vinpearl (mã chứng khoán: VPL) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 15.556 tỷ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch năm 2025. Riêng trong quý IV/2025, tổng doanh thu của công ty đạt 6.526 tỷ đồng. Hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các điểm đến du lịch, ghi nhận doanh thu 3.409 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2025, Vinpearl có tổng tài sản đạt 86.890 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 36.627 tỷ đồng, tăng lần lượt 14% và 16% so với cuối năm 2024.

Trong năm 2025, Công ty CP Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) ghi nhận doanh thu cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 8.399 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu thuần hợp nhất là 8.837 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.446 tỷ đồng, đạt 137% kế hoạch năm.

Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu cao nhất lịch sử

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - mã chứng khoán: HVN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 với doanh thu hợp nhất đạt 32.342 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 540 tỷ đồng.

Nhờ kết quả khả quan trong quý IV, lũy kế cả năm 2025, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 121.429 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm trước. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hơn 7.713 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 5.509 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Số tiền nộp ngân sách nhà nước đạt 3.286 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Trong năm 2025, Vietnam Airlines phát hành thành công 897.104.037 cổ phiếu, giúp HVN tăng vốn lên 8.971 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu của công ty mẹ và hợp nhất tại ngày 31/12/2025 đều tăng, không còn âm vốn chủ sở hữu.

Năm nay, Vietnam Airlines dự kiến vận chuyển 29,07 triệu lượt hành khách, tăng 13% so với năm 2025, đồng thời đặt mục tiêu tăng khoảng 13% số ghế luân chuyển, tận dụng đà tăng trưởng của thị trường hàng không khu vực châu Á - Thái Bình Dương.