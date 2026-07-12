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Vingroup thông báo về vị trí Tổng giám đốc

An Thái
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HĐQT Vingroup vừa có Nghị quyết về vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn.

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Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (VIC) vừa có thông báo việc tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Quang vào vị trí Tổng Giám đốc cho nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ngày bắt đầu có hiệu lực từ 10/07/2026.

Ông Nguyễn Việt Quang sinh ngày 28/11/1968, được bầu vào HĐQT Tập đoàn Vingroup từ năm 2017. Ông đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Vingroup từ tháng 2/2018 tới hiện tại.

Trước khi gia nhập Vingroup vào năm 2010, ông Quang là thành viên HĐQT kiêm Trưởng BKS Công ty TNHH Y Cao từ năm 1996 – 2009. Ông Nguyễn Việt Quang tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) với bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

Trên thị trường, cổ phiếu VIC chốt phiên 10/7 đạt 223.000 đồng/cp, vốn hoá thị trường tương đương 1.718.444 tỷ đồng - tiếp tục là doanh nghiệp vốn hoá lớn nhất TTCK Việt Nam.

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