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Vingroup thắng kiện tại Đức

Anh Khôi
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Tòa cấp cao khu vực Frankfurt đã bác toàn bộ đơn kháng cáo của Đặng Thị Huệ, giữ nguyên phán quyết buộc gỡ bỏ nội dung, hình ảnh bôi nhọ ông Phạm Nhật Vượng và thanh toán chi phí tố tụng, phí luật sư.

Vingroup thắng kiện tại Đức - Ảnh 1.

Ngày 16/6/2026, Tòa cấp cao khu vực Frankfurt đã bác toàn bộ đơn kháng cáo của Đặng Thị Huệ, xác nhận phán quyết trước đó của Tòa Khu vực Hanau trong vụ kiện liên quan đến Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng.

Đặng Thị Huệ là một trong 68 tổ chức, cá nhân bị Vingroup khởi kiện từ tháng 9/2025 về hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt về tập đoàn và lãnh đạo tập đoàn. Do bà Huệ cư trú tại Đức, vụ kiện được tòa án Đức thụ lý.

Theo phán quyết, Đặng Thị Huệ phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung, hình ảnh bị xác định là bôi nhọ ông Phạm Nhật Vượng; đồng thời thanh toán toàn bộ chi phí tố tụng và phí luật sư của Vingroup. Nếu tiếp tục vi phạm, bà Huệ có thể bị phạt hành chính lên đến 250.000 euro cho mỗi lần vi phạm hoặc bị giam giữ từ 6 tháng đến 2 năm.

Tòa án Đức cũng nhấn mạnh, các hình ảnh được tạo bằng công nghệ AI hoặc chỉnh sửa kỹ thuật số vẫn phải tuân thủ quy định pháp luật về quyền đối với hình ảnh cá nhân. Theo đó, ông Phạm Nhật Vượng có quyền yêu cầu ngăn chặn việc phát tán, công bố hình ảnh liên quan khi chưa có sự đồng ý.

Đây là phán quyết chung thẩm. Sau phán quyết này, Đặng Thị Huệ không còn quyền kháng cáo và phán quyết có hiệu lực ngay khi được ban hành.

Trước đó, ông Lê Trung Khoa, với tư cách là bên bị kiện, cũng đã phải chi trả hơn 2.118 euro cho các khoản phí liên quan đến vụ kiện với Vingroup, gồm hơn 1.100 euro phí tố tụng và hơn 1.017 euro phí luật sư của VinFast.

Tòa án cũng xác định một số cáo buộc cụ thể của ông Khoa về Vingroup và VinFast là không có cơ sở, không được chứng minh, gây tổn hại đến quyền nhân thân doanh nghiệp của VinFast Germany GmbH.

Trong nước, một số chủ kênh mạng xã hội như THYTV, Tony Phèn TV, Bóc mẽ tài chính mõm… cũng đã phải công khai xin lỗi VinFast/Vingroup, bồi thường tổn thất tinh thần, chịu án phí hoặc bị xử phạt hành chính vì hành vi đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Sau hơn 9 tháng kể từ khi Vingroup công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân, khoảng 74% đối tượng đã chủ động gỡ bỏ nội dung vi phạm, đăng video xin lỗi công khai và cam kết không tái phạm. Trong đó, hơn 50 chủ kênh YouTube, trang Facebook, TikTok đã chủ động nhận lỗi và khắc phục hậu quả trong vòng 24 giờ kể từ khi Vingroup công bố khởi kiện.

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