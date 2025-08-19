Vingroup hoàn thành công trình TOP10 thế giới chỉ trong 10 tháng và chuyện ‘tư nhân có thể làm được rất nhiều việc lớn với chất lượng và tiến độ không thể tưởng tượng’

Chủ tịch tập đoàn Vingroup - ông Phạm Nhật Vượng đã tháp tùng Thủ tướng và các lãnh đạo đi thăm và kiểm tra tiến độ thi công dự án vào tháng 5 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Dự án 7.000 tỷ đồng được xây dựng “thần tốc” trong chưa đầy 10 tháng

Tọa lạc tại huyện Đông Anh, Hà Nội, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là một trong những công trình được nhận được sự chú ý trong thời gian qua. Với quy mô hơn 900.000 m2, diện tích triển lãm trong nhà là 304.000 m2, đây là tổ hợp triển lãm, kinh tế, văn hóa thuộc TOP 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á hiện nay.

Vào ngày 19/8, đây là điểm cầu trung tâm của lễ khởi công, khánh thành hơn 250 dự án, công trình lớn với tổng mức đầu tư khoảng 1,2 triệu tỷ đồng. Và từ ngày 28/8 đến ngày 5/9, Trung tâm cũng là nơi diễn ra Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Công trình có tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam – công ty con của Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được hoàn thành "thần tốc" trong gần 10 tháng

Theo kế hoạch ban đầu, dự án được triển khai trong 2 năm. Tuy nhiên, để kịp khánh thành vào dịp Quốc khánh 2/9, thời gian đã được rút ngắn đáng kể. Cuối cùng, cả hai hạng mục chính đều hoàn thành trong thời gian “thần tốc” – chưa đầy 10 tháng kể từ ngày khởi công, và đến tháng 6/2025 đã chính thức bàn giao mặt bằng cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại Lễ bàn giao, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, trong nhiều công trình dự án hết sức quan trọng của đất nước thì có Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Trung tâm được kỳ vọng từ khi bắt đầu đặt nền móng đầu tiên, đó là phải xây dựng một trung tâm tầm cỡ khu vực và thế giới. Chính vì vậy mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao cho Tập đoàn Vingroup thực hiện quy trình đầu tư để xây dựng trung tâm này trong một thời gian rất ngắn.

“Khi được trao cơ hội, doanh nghiệp tư nhân có thể làm được rất nhiều việc lớn”

Chia sẻ bên lề hội thảo “Các giải pháp đột phá tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân", chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đánh giá: “Khi được trao cơ hội, doanh nghiệp tư nhân có thể làm được rất nhiều việc lớn với chất lượng và tiến độ không thể tưởng tượng được”.

Theo bà Lan, nếu dự án được đưa cho doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp Nhà nước thì sẽ khó đạt được tiến độ có thể sử dụng ngay trong tháng 8. Việc hoàn tất chỉ trong 10 tháng là điều hầu như không doanh nghiệp nào khác có thể làm được.

“Từ chuyện Trung tâm Triển lãm, có thể thấy doanh nghiệp tư nhân có thể làm với chất lượng và cách huy động nguồn lực một cách tuyệt vời. Đây chính là minh chứng của việc khi doanh nghiệp tư nhân chủ động, họ sẽ thể hiện được sức mạnh của mình”, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhấn mạnh.

Bà đồng thời cho rằng, công trình này là minh chứng cho sự quyết đoán, sáng tạo và bản lĩnh của doanh nghiệp tư nhân, đồng thời phản ánh sự cởi mở của Nhà nước. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện lớn, dự án còn mang lại giá trị sử dụng lâu dài, điều khác so với nhiều trung tâm triển lãm trước đây vốn chỉ phục vụ một số sự kiện trong năm.

Bà Lan phân tích, khi một doanh nghiệp lớn đứng ra thực hiện dự án, sẽ kéo theo sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nhỏ. Với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, phần đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam chiếm tỷ trọng rất lớn. Có thể nói, cơ hội cho doanh nghiệp lớn cũng đồng thời mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ.

Bà cũng chỉ ra sự khác biệt: nếu là dự án đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam thường chỉ làm nhà thầu phụ, khó khẳng định vai trò. Nhưng với dự án này, khi doanh nghiệp Việt Nam làm chủ, họ có thể tự chủ động lựa chọn, kể cả việc thuê nhà thầu nước ngoài cho những hạng mục đặc thù.

Doanh nghiệp tư nhân ngày càng khẳng định vai trò của mình

Nhìn lại những chuyển biến trong thời gian qua của khu vực kinh tế tư nhân, bà Phạm Chi Lan nhấn mạnh: "Điều rõ ràng nhất mà xã hội có thể thấy là hàng loạt doanh nghiệp tư nhân lớn đã mạnh dạn đăng ký tham gia các dự án trọng điểm, từ Trung ương đến địa phương".

Bà dẫn chứng, với yêu cầu về hạ tầng kết nối giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất, ngay khi có chủ trương, nhiều doanh nghiệp tư nhân lập tức bày tỏ mong muốn tham gia. Tương tự, tại TP. Hồ Chí Minh, trong kế hoạch phát triển hệ thống đường sắt đô thị sau sáp nhập, cũng có không ít doanh nghiệp tư nhân đăng ký góp sức. Những minh chứng này cho thấy sự hưởng ứng mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân trong các dự án lớn.

Điểm nhấn rõ nét nhất là dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Với Nghị quyết 68, Chính phủ không chỉ khuyến khích mà còn trực tiếp mời các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các dự án trọng điểm - vốn trước kia chỉ ưu tiên doanh nghiệp Nhà nước hoặc doanh nghiệp nước ngoài.

“Đây là điều chưa từng có. Trước kia, tư nhân hoàn toàn bị gạt ra, cho rằng họ không có khả năng tham gia. Nhưng lần này, với Nghị quyết 68, với hành động cụ thể của Chính phủ đã tạo nên sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các doanh nghiệp”, bà Lan phân tích.

Theo vị chuyên gia, không chỉ ở tầm quốc gia, nhiều địa phương hiện cũng quan tâm hơn đến vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong quy hoạch và phát triển, nhất là trong bối cảnh sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Điều này cũng thể hiện một tín hiệu rất tích cực.