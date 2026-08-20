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Vingroup đang làm đại lộ rộng gần gấp 3 lần đường băng sân bay Tân Sơn Nhất, chạy xuyên siêu dự án 925.000 tỷ đồng, kết nối trực tiếp tới sân vận động 135.00 chỗ lớn nhất thế giới

Văn Đoan
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Sau khoảng 8 tháng thi công, đại lộ rộng 120m, dài hơn 8km do Vingroup đầu tư đang dần thành hình, kết nối sân vận động VinFast - Trống Đồng với quốc lộ 21C, quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, trở thành trục giao thông xương sống của siêu dự án 925.000 tỷ đồng.

Vingroup đang làm đại lộ rộng gần gấp 3 lần đường băng sân bay Tân Sơn Nhất, chạy xuyên siêu dự án 925.000 tỷ đồng, kết nối trực tiếp tới sân vận động 135.00 chỗ lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Được khởi công từ tháng 12/2025 cùng thời điểm triển khai sân vận động VinFast - Trống Đồng, đại lộ rộng 120m dài khoảng 8km đang dần hình thành tại Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương (Hùng Vương International Sports Complex), thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Tuyến đường kết nối quốc lộ 21C với quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đi xuyên qua khu liên hợp thể thao, trở thành trục giao thông xương sống của toàn bộ đại dự án.

Đến nay, đoạn tuyến dài khoảng 2km từ quốc lộ 21C đến khu vực sân vận động VinFast - Trống Đồng đã cơ bản hoàn thiện nền đường, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật. Trên toàn tuyến, các hạng mục mặt đường, cống thoát nước, hạ tầng ngầm và cảnh quan tiếp tục được triển khai đồng bộ để đáp ứng tiến độ dự án.

Vingroup đang làm đại lộ rộng gần gấp 3 lần đường băng sân bay Tân Sơn Nhất, chạy xuyên siêu dự án 925.000 tỷ đồng, kết nối trực tiếp tới sân vận động 135.00 chỗ lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

Đại lộ rộng 120m, dài hơn 8km do Vingroup đầu tư đang dần thành hình, kết nối sân vận động VinFast - Trống Đồng với quốc lộ 21C, quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Với mặt cắt ngang lên tới 120m, đại lộ này rộng gần gấp ba lần đường băng 07L/25R của sân bay Tân Sơn Nhất (45m). Theo quy hoạch, tuyến đường không chỉ phục vụ kết nối nội khu mà còn đóng vai trò là trục Đông - Tây quan trọng của Khu B, liên kết các công trình thể thao, khu đô thị, trung tâm dịch vụ với hệ thống giao thông cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Ở đầu tuyến, nút giao với quốc lộ 1A tại xã Hồng Vân đang từng bước thành hình, tạo hướng kết nối trực tiếp từ Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội ra quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Cùng với đó, cây cầu vượt sông Nhuệ trên tuyến cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Khi hoàn thành, toàn bộ đại lộ sẽ hình thành trục giao thông xuyên suốt từ quốc lộ 21C qua sân vận động VinFast - Trống Đồng tới quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Vingroup đang làm đại lộ rộng gần gấp 3 lần đường băng sân bay Tân Sơn Nhất, chạy xuyên siêu dự án 925.000 tỷ đồng, kết nối trực tiếp tới sân vận động 135.00 chỗ lớn nhất thế giới - Ảnh 3.

Các hạng mục mặt đường, cống thoát nước, hạ tầng ngầm và cảnh quan tiếp tục được triển khai đồng bộ

Song song với hạ tầng giao thông, công tác hoàn thiện cảnh quan cũng được triển khai đồng loạt. Hệ thống cây xanh, thảm cỏ, dải phân cách và các hạng mục phụ trợ đang dần hoàn thiện, tạo diện mạo cho tuyến đại lộ trung tâm của khu liên hợp thể thao.

Ở trung tâm đại dự án, sân vận động VinFast - Trống Đồng cũng đang thay đổi từng ngày. Sau hơn nửa năm thi công, cả bốn khán đài A, B, C và D đã được triển khai đồng loạt, đưa hình hài công trình dần hiện rõ.

Theo công bố của Vingroup, sân vận động được xây dựng trên khu đất hơn 73ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, sẽ trở thành sân vận động lớn nhất thế giới. Công trình đáp ứng tiêu chuẩn FIFA, tích hợp mái che đóng mở tự động và nhiều công nghệ hiện đại.

Theo kế hoạch, sân vận động cùng tuyến đại lộ 120m dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Toàn bộ Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương sẽ tiếp tục được đầu tư theo nhiều giai đoạn đến khoảng năm 2035, từng bước hình thành một trung tâm thể thao, văn hóa và giải trí quy mô hàng đầu khu vực.

Tags

vingroup

hà nội

Quốc lộ 1A

sân vận động VinFast

dự án

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