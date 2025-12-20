Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây 25 tòa nhà ở xã hội tại tỉnh nhỏ nhất Việt Nam

Sáng 19/12, UBND tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn Vingroup khởi công khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến với quy mô hơn 31 ha. Trong đó, 12,7 ha đất được bố trí xây 25 tòa chung cư cao 9 tầng, có một hầm. Lượng sản phẩm này đáp ứng nhu cầu ở cho hơn 9.740 người.

Ngoài ra, dự án còn có 3,1 ha đất xây dựng nhà ở thương mại thấp tầng, cao 4 tầng. Một số hạng mục khác tại dự án gồm công viên, công trình văn hóa, y tế, trường học liên cấp, khu thể dục thể thao, bãi đỗ xe... Chủ đầu tư cho biết dự án được chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng gần 28,9 ha đất trồng lúa. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 6.000 tỷ đồng, thời gian triển khai trong 60 tháng.

Trong những năm gần đây, Hưng Yên đang trở thành một trong những tâm điểm của thị trường bất động sản miền Bắc nhờ sự xuất hiện của loạt dự án tỷ đô. Đứng vị trí đầu bảng là khu đô thị Ecopark với quy mô khoảng 500 ha, tổng mức đầu tư tới 10 tỷ USD – hiện là đại dự án lớn nhất tỉnh.

Song song, Vinhomes cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với hai dự án kế tiếp: Vinhomes Ocean Park 2 (460 ha, 1,6 tỷ USD) và Vinhomes Ocean Park 3 (290 ha, 1,4 tỷ USD), góp phần hình thành chuỗi đại đô thị phía Đông Hà Nội.

Không chỉ có Ecopark và Vinhomes, năm 2025 thị trường Hưng Yên tiếp tục sôi động với loạt dự án mới. Đầu tiên là khu đô thị Centerville tại Văn Giang do DCI đầu tư, quy mô 50 ha với tổng vốn gần 17.000 tỷ đồng. Tiếp đến, Alluvia City của Xuân Cầu Holdings được triển khai trên diện tích gần 200 ha, vốn hơn 31.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại Khoái Châu, dự án Trump International Hưng Yên do Trump Organization hợp tác cùng Kinh Bắc phát triển khu đô thị – du lịch sinh thái – sân golf với tổng vốn trên 39.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh còn một số dự án đáng chú ý như phân khu A – Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 (Phố Nối) gần 35.000 tỷ đồng, Khu đô thị mới Kiến Giang vốn gần 9.700 tỷ đồng, Khu đô thị mới xã Tân Bình – phường Tiền Phong của Eurowindow hơn 8.000 tỷ đồng và Khu đô thị Song An – Trung An (Vũ Thư) do DragonGroup đầu tư trên 4.200 tỷ đồng.