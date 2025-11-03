Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn đưa siêu dự án Cần Giờ trở thành 1 trong 7 kỳ quan đô thị tương lai

Ngay sau khi chiến dịch bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” chính thức mở cổng (ngày 31/10/2025), kêu gọi người dân trên toàn thế giới tìm ra 7 thành phố tiêu biểu nhất cho tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững và tiến bộ nhân loại – Vinhomes đã nộp hồ sơ tham dự.

Trong vòng một năm kể từ ngày khởi động, các ứng viên khác đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ lần lượt được đề cử và giới thiệu. Giai đoạn bầu chọn chính thức bắt đầu từ ngày 31/10/2026 và kết thúc bằng Lễ công bố 7 Kỳ Quan Thành phố Tương lai vào ngày 31/10/2027.

Sáng kiến bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” không đơn thuần là một cuộc đại thảo luận trên toàn cầu để tìm ra những “kỳ quan mới”. Đây còn là một chiến dịch phản ánh chuẩn mực văn minh của thế kỷ 21, tôn vinh những đô thị tiên phong trong tư duy phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ nhân văn, đổi mới - sáng tạo; và định nghĩa thế nào là “một thành phố tương lai”.

Vinhomes Green Paradise tọa lạc tại vùng sinh thái ven biển Cần Giờ của TP. Hồ Chí Minh, kế cận rừng ngập mặn được UNESCO công nhận, là đô thị với quy mô gần 2.890 ha, tổng chiều dài bờ biển bao quanh dự án lên tới 121km, trong đó có 53 km bãi biển công cộng. Khi hoàn thành, Vinhomes Green Paradise sẽ là siêu đô thị sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam với định hướng trở thành “siêu đô thị biển - sinh thái - công nghệ” hàng đầu khu vực, phát triển theo mô hình ESG++ với công nghệ vận hành thông minh, năng lượng xanh, được quy hoạch hài hòa giữa rừng và biển.

Công nghệ vận hành tại dự án cũng tuân thủ chặt chẽ các tiêu chí: thân thiện với môi trường, hoà hợp với thiên nhiên, tối ưu năng lượng, nước, giảm phát thải, theo dõi dấu chân carbon và đặc biệt là phát triển đô thị 100% sử dụng năng lượng tái tạo. Theo đó, dự án được đầu tư phát triển hệ thống năng lượng điện gió trên biển nằm cách bờ 20km, ứng dụng công nghệ tiên tiến với những tiêu chuẩn cao nhất, khai thác tối đa sức gió tự nhiên để cung cấp nguồn điện xanh cho hệ sinh thái.

Vinhomes Green Paradise cũng đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông xanh, hướng tới 100% phương tiện sử dụng trong khu đô thị có mức phát thải ròng bằng 0.

Từ khi ra đời cách đây 25 năm, New7Wonders - tổ chức nổi tiếng toàn cầu với những cuộc bầu chọn “7 Kỳ quan Thế giới mới” và “7 Kỳ quan Thiên nhiên mới” - đã trở thành hiện tượng văn hóa quốc tế khi hàng trăm triệu người trên khắp hành tinh cùng định nghĩa lại kỳ quan của thời đại. Năm 2007, tổ chức công bố “7 Kỳ quan Thế giới mới” gồm Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), Đấu trường La Mã (Italy), Đền Taj Mahal (Ấn Độ)… Năm 2011, Vịnh Hạ Long của Việt Nam được bầu chọn trong “7 Kỳ quan Thiên nhiên mới”, sánh vai cùng rừng Amazon, thác Iguazu, đảo Jeju và các kỳ quan khác.

Tiếp nối mô hình đã tạo nên danh tiếng toàn cầu của New7Wonders, chiến dịch “7 Kỳ quan Thành phố Tương lai” là dịp để công dân trên toàn thế giới định nghĩa thế nào là một kỳ quan đô thị, xác lập chuẩn mực chất lượng sống mới của thế kỷ này.