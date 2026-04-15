Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm tuyến đường quốc lộ dài 36km, rộng 90m, quy mô 10 làn xe đi qua 18 xã phường tại Hà Nội

Thanh Phong |

Tuyến đường quốc lộ 1A đoạn từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến nút giao cầu Giẽ có chiều dài 36,3km, đi qua 18 xã phường của Hà Nội.

- Ảnh 1.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường quốc lộ 1A, tỷ lệ 1/500 đoạn từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến nút giao cầu Giẽ.

Tuyến đường đi qua địa phận 18 phường, xã: Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Chiều dài tuyến khoảng 36,3km, điểm đầu (điểm 1) tại nút giao với đường Vành đai 1 (hầm Kim Liên), điểm cuối (điểm 55) tại nút giao cầu Giẽ (địa phận xã Đại Xuyên).

Theo UBND TP Hà Nội hướng tuyến cơ bản bám theo đường hiện có, riêng đoạn tuyến qua khu vực ga Phú Xuyên được nắn chỉnh không đi theo đường hiện trạng để tận dụng phần đất của ga Phú Xuyên sau khi cải dịch tuyến đường sắt quốc gia.

- Ảnh 2.

Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang 90m gồm thành phần đường chính 10 làn xe, đường gom hai bên mỗi bên 3 làn xe, các dải phân cách giữa, dải phân cách bên và hè hai bên. Một số đoạn tuyến được mở rộng cục bộ để đảm bảo các yêu cầu tổ chức giao thông và phù hợp với hiện trạng.

Các nút giao thông chính gồm 11 nút với các tuyến Vành đai 1 (đầu tuyến), Vành đai 2, Vành đai 2,5, đường 70, Vành đai 3, Vành đai 3,5, Vành đai 4, tỉnh lộ 427 (cầu Dương Trực Nguyên), trục giao thông chính khu đô thị thể thao Olympic, Vành đai 4,5 và nút cầu Giẽ (cuối tuyến).

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã có tuyến đường đi qua và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ phương án, vị trí tuyến tỷ lệ 1/500 được duyệt để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết.

Cùng với đó, hoàn thiện phương án thiết kế các nút giao với các tuyến đường vành đai, trục đô thị trình Sở Xây dựng xem xét để báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt, theo đề nghị của UBND TP Hà Nội.

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

