VinFast xây thêm nhà máy ở nước có GDP vượt Anh, Pháp, Nga?

Theo nguồn tin địa phương, VinFast đang nghiên cứu khả năng xây dựng một cơ sở sản xuất khác tại Ấn Độ.

Thông tin do truyền thông của bang Maharashtra, Ấn Độ phát đi cho biết ông Phạm Sanh Châu, CEO VinFast châu Á, đã có một số cuộc gặp với lãnh đạo của bang nhằm trao đổi và tìm kiếm khả năng đầu tư và hợp tác lâu dài trong lĩnh vực phương tiện xanh.

Ông Phạm Sanh Châu,CEO VinFast châu Á, nguyên là Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm Nepal và Bhutan giai đoạn năm 2018-2022.

Trước thiện chí của VinFast, chính quyền bang Maharashtra cho biết rất chào đón VinFast, cho rằng nếu VinFast đầu tư xây dựng nhà máy thì sẽ giúp tạo thêm việc làm và vị thế cho bang, khi chính quyền bang này đang nỗ lực thúc đẩy năng lượng xanh và công nghiệp bền vững.

Truyền thông địa phương cũng cho hay VinFast đã nghiên cứu về toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp, vị trí, cơ sở vật chất của bang Maharashtra, đánh giá đây là địa điểm lý tưởng cho việc mở rộng tại Ấn Độ.

VinFast VF 6 chạy thử tại Ấn Độ. Ảnh: Carwale

Trong khi đó, Maharashtra đang cố gắng trở thành trung tâm xe điện của Ấn Độ. Đây là một bang giáp biển Ả Rập, nằm ở phía tây của Ấn Độ. Bang này có các cảng biển phù hợp để giao thương. Bang này cách bang Tamil Nadu hơn 1.200 km theo đường bộ.

Hiện tại, Tamil Nadu là bang mà VinFast đã xây dựng và đưa vào vận hành một nhà máy lắp ráp xe điện. Nhà máy VinFast tại Tamil Nadu được đầu tư khoảng 2 tỷ USD trong 5 năm, được xây dựng trên diện tích 160 hécta. Nhà máy có công suất khoảng 50.000 xe/năm tại giai đoạn đầu, có thể nâng lên khoảng 1.000.000 xe/năm vào năm 2030.

Nhà máy VinFast tại bang Tamil Nadu chính thức đi vào hoạt động từ hôm 4/8.

Điều thú vị là nhà máy VinFast tại Tamil Nadu vốn đã được định hình phục vụ cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu, nên nếu VinFast thực sự xây dựng một nhà máy nữa tại Ấn Độ - ở bang Maharashtra như các nguồn tin địa phương nêu, có lẽ hãng đang nhận thấy tiềm năng phát triển cực lớn ở khu vực này.

Hồi đầu tháng 8 khi nhà máy VinFast tại Tamil Nadu chính thức đi vào hoạt động, CEO VinFast châu Á Phạm Sanh Châu từng cho biết rằng hãng đã nhận được sự quan tâm lớn từ các thị trường lân cận, đã nhận được những đơn hàng đầu tiên của các quốc gia khác trong khu vực.

VinFast từng cho biết đặt mục tiêu biến Ấn Độ trở thành trung tâm xuất khẩu cho toàn khu vực Nam Á, Trung Đông, và châu Phi.

VinFast VF 6 và VF 7 đã được lắp ráp tại Ấn Độ và bán cho người Ấn. Xe dành cho thị trường này có những điểm khác biệt rõ rệt so với xe tại Việt Nam, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng tại thị trường này.

Nói riêng về thị trường xe (cả ô tô và xe máy), Ấn Độ nổi tiếng với sức cạnh tranh rất lớn, nhất là với các thương hiệu ngoại. Ấn Độ đã có các thương hiệu nội địa lớn, không những được tin dùng mà còn có tệp khách hàng trung thành. Ngoài ra, người tiêu dùng Ấn Độ nói chung đề cao yếu tố giá cả và giá trị mà sản phẩm mang lại, từ đó trở thành trở ngại mà các thương hiệu ngoại cần vượt qua.

Trong một chia sẻ với chuyên trang Autocar India, ông Phạm Sanh Châu từng hé lộ về một thế mạnh của VinFast khi tham gia thị trường Ấn Độ. CEO VinFast châu Á cho biết không chỉ VinFast, toàn bộ hệ sinh thái của Vingroup cũng sẽ được đưa tới Ấn Độ, trong đó có cả mô hình thuê xe điện Green Future, hay đầu tư xây dựng trạm sạc.

Ấn Độ hiện là quốc gia đông dân nhất thế giới, đồng thời có mức tăng trưởng kinh tế nhanh thứ 3 toàn thế giới. Xét về GDP danh nghĩa, Ấn Độ được coi là nền kinh tế lớn thứ 4 toàn cầu, vượt qua các quốc gia như Anh, Pháp, Nga.

Bên trong nhà máy VinFast.

Hiện VinFast chưa đưa ra thông tin chính thức nào về việc xây dựng nhà máy thứ 2 tại Ấn Độ.

Tại Việt Nam, VinFast có 2 nhà máy đang hoạt động, được quy hoạch với mục tiêu rõ ràng. Trong khi nhà máy tại Hà Tĩnh chuyên sản xuất các mẫu xe điện cỡ nhỏ như VF 3, nhà máy tại Hải Phòng sẽ sản xuất các mẫu xe cao cấp hơn, đồng thời cung cấp phụ tùng, linh kiện cho nhà máy tại Hà Tĩnh.

Xét trên quy mô toàn cầu, VinFast có 5 nhà máy đã, đang được xây dựng. Hai nhà máy đặt tại Việt Nam có công suất lớn nhất; riêng nhà máy tại Hải Phòng đang được đặt mục tiêu đạt công suất tới 950.000 xe ô tô/năm.

# Nhà máy Địa điểm Diện tích (ha) Công suất (xe/năm) Vốn đầu tư Mục đích/Mục tiêu 1 VinFast Hải Phòng Hải Phòng, Việt Nam 335 ha 950.000 (mục tiêu 2026) 6 tỷ USD (đến hết Q1/2021) Trụ cột sản xuất toàn cầu, sản phẩm đa dạng (ô tô, xe buýt, xe máy điện, xe đạp trợ lực điện) 2 VinFast Hà Tĩnh Hà Tĩnh, Việt Nam 36 ha 200.000 (2025) 400.000 (2027) Gần 240 triệu USD Sản xuất xe điện cỡ nhỏ, phục vụ cả trong nước lẫn xuất khẩu 3 VinFast Mỹ North Carolina, Mỹ 800 ha 150.000 Lên tới 2 tỷ USD Phục vụ thị trường Bắc Mỹ, giảm thuế, phí nhập khẩu 4 VinFast Ấn Độ Tamil Nadu, Ấn Độ 160 ha 150.000 2 tỷ USD (cam kết) Thâm nhập thị trường xe điện lớn thứ 3 thế giới, tiến đến thâm nhập các thị trường lân cận 5 VinFast Indonesia Tây Java, Indonesia 171 ha 50.000 200 triệu USD (vốn đầu tư ban đầu) Sản xuất xe tay lái nghịch cho ASEAN, tối ưu ưu đãi nội khối

Bảng thông tin nhà máy VinFast