Cặp xe VinFast mới tinh giá dưới 20 triệu vừa ra mắt, 10 ngày sau đã về đại lý: Giá thực tế rẻ hơn nữa

Chỉ khoảng 10 ngày sau khi chính thức ra mắt vào ngày 1/11, hai mẫu xe máy điện mới của VinFast mang tên ZGoo và Flazz đã chính thức về tới các cửa hàng đại lý trên nước. Sự xuất hiện nhanh chóng này đánh dấu bước đi mạnh mẽ của VinFast trong việc triển khai phân khúc xe điện học sinh-sinh viên tại Việt Nam.

Tại một showroom ở Hà Nội, không khí khá sôi động khi những chiếc ZGoo và Flazz được xếp ngay tại chính giữa khu trưng bày, màu sắc bắt mắt cùng thông tin niêm yết giá và chương trình ưu đãi nổi bật.

Nhân viên đại lý cho biết rằng mặc dù xe mới chỉ được ra mắt cách đây chỉ vài ngày, nhưng lượng đặt trước đã bắt đầu tăng, đặc biệt là từ nhóm học sinh, sinh viên và người dùng đô thị muốn tìm phương tiện di chuyển gọn, nhẹ, tiết kiệm.

VinFast ZGoo và VinFast Flazz đã về tới đại lý.

VinFast ZGoo và VinFast Flazz có nhiều thông số kỹ thuật tương đồng, phù hợp với nhóm học sinh-sinh viên hoặc người dùng có nhu cầu sử dụng cơ bản. Theo giới thiệu, cả hai mẫu xe đều sử dụng pin LFP dung lượng 1,2 kWh, có thể đi khoảng 70 km mỗi lần sạc, đều trang bị động cơ điện inhub 1.100 W ở bánh sau, có thể đạt tốc độ tối đa 39 km/h.

Điều khác biệt là VinFast Flazz có thêm tùy chọn gắn pin phụ giúp mở rộng quãng đường tới khoảng 135 km trong điều kiện sử dụng hai pin.

VinFast ZGoo.

Hiện nay, VinFast niêm yết ZGoo với giá 14,9 triệu đồng, và Flazz là 16 triệu đồng. Hai xe với mức giá và trang bị này nằm giữa Motio và Evo Grand Lite, có thể xem là lựa chọn khác cho mẫu Evo Lite Neo sử dụng ắc quy có giá 14,4 triệu đồng.

Ngoài những mẫu xe vừa nêu, VinFast cũng đã bổ sung một mẫu xe máy điện học sinh-sinh viên khác trong năm nay là Feliz Lite 2025. Mẫu xe này tương tự với Feliz 2025 khi được trang bị sẵn pin LFP 2,4 kWh, có thể lắp thêm pin phụ có dung lượng tương đương, nâng tổng quãng đường lên tới 262 km mỗi lần sạc.

VinFast Feliz Lite 2025 cũng là mẫu xe cao cấp nhất của hãng trong phân khúc này, được niêm yết tới 26 triệu đồng.

VinFast Flazz.

Đáng chú ý, để kích cầu và hỗ trợ người dùng nhanh chóng chuyển sang phương tiện di chuyển xanh, VinFast triển khai chương trình ưu đãi giảm giá 12% cho cả hai mẫu; chương trình ưu đãi này đang áp dụng cho toàn bộ các mẫu xe máy điện của hãng, kéo dài tới hết năm nay.

Sau khi trừ khoản khuyến mại, mức giá bán thực tế của hai mẫu xe máy điện mới này chỉ còn dưới 15 triệu đồng, lần lượt là 13,112 triệu đồng với ZGoo, và 14,08 triệu đồng với Flazz.

Bên cạnh mức giá ưu đãi, một số đại lý cũng cho biết sẽ tặng thêm quà khi mua xe. Các món quà tặng kèm không đồng nhất giữa các đại lý; có thể là móc chìa khóa, mũ bảo hiểm, áo mưa, hay voucher bảo dưỡng xe.

Bảng tổng hợp giá và giá ưu đãi: