VinFast vừa 'xuất khẩu' 1 mô hình tỷ USD sang hai thị trường Đông Nam Á

Hữu Bách |

VinFast vừa công bố triển khai chương trình cho thuê xe điện dành cho tài xế kinh doanh dịch vụ tại Indonesia và Philippines.

Theo thông tin từ VinFast, chương trình cho phép khách hàng tại Indonesia và Philippines thuê các mẫu xe điện thuộc dòng Green thông qua hệ thống đại lý chính hãng. Đây là bước mở rộng mô hình tiếp cận xe điện của hãng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tài xế dịch vụ tham gia vào xu hướng vận tải xanh.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu có nhiều biến động, mô hình thuê xe được xem là giải pháp giúp giảm áp lực tài chính ban đầu cho tài xế khi không cần chi toàn bộ chi phí để sở hữu phương tiện. Với hình thức này, người dùng có thể tiếp cận xe điện với mức đặt cọc thấp, hợp đồng dài hạn và giá thuê cố định.

Cụ thể, mức giá thuê khởi điểm được VinFast công bố từ 312.500 rupiah mỗi ngày tại Indonesia và từ 1.000 peso mỗi ngày tại Philippines. Theo doanh nghiệp, cấu trúc chi phí này được thiết kế để phù hợp với dòng tiền của tài xế dịch vụ, qua đó giúp họ nhanh chóng đưa xe vào khai thác vận hành.

Bên cạnh lựa chọn thuê xe, VinFast cũng cung cấp các gói vay tài chính dành cho khách hàng có nhu cầu mua xe phục vụ hoạt động vận tải dịch vụ. Các gói tài chính được xây dựng theo phương án thanh toán linh hoạt, nhằm giảm áp lực chi phí ban đầu và rút ngắn thời gian hoàn vốn cho người sử dụng.

Việc kết hợp hai hình thức tiếp cận gồm thuê xe và mua xe được đánh giá giúp gia tăng tính linh hoạt cho thị trường vận tải dịch vụ. Theo đó, tài xế cá nhân hoặc các đơn vị vận tải có thể lựa chọn phương án phù hợp với năng lực tài chính cũng như nhu cầu khai thác phương tiện.

Chương trình áp dụng cho các mẫu xe điện thuộc dòng Green như Herio Green và Limo Green. Đây là các mẫu xe được phát triển hướng tới hoạt động vận tải tần suất cao, tối ưu về độ bền, hiệu suất năng lượng và tổng chi phí sở hữu, đồng thời vẫn đảm bảo sự thoải mái cho người lái và hành khách trong quá trình vận hành.

Giai đoạn đầu, chương trình sẽ được triển khai tại các khu vực đô thị lớn gồm Greater Jakarta (Indonesia) và Metro Manila (Philippines). VinFast cho biết kế hoạch sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai sang các khu vực khác trên hai thị trường trong thời gian tới.

Tại các thị trường này, hãng cũng áp dụng chính sách miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green đến hết tháng 3/2029.

Hiện VinFast đang đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái xe điện tại các thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia và Philippines, với danh mục sản phẩm đa dạng, mạng lưới đại lý và dịch vụ hậu mãi được mở rộng cùng hệ thống trạm sạc ngày càng hoàn thiện.

