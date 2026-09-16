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VinFast Việt Nam được một cơ quan Nhà nước của Italy tài trợ 200 triệu USD

Yên Chi
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Nguồn vốn sẽ được VinFast sử dụng cho các mục đích chung của doanh nghiệp, bao gồm đầu tư, nghiên cứu và phát triển (R&D), qua đó hỗ trợ triển khai kế hoạch kinh doanh của VinFast Việt Nam.

Ngày 16/9/2026, SACE, Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu của Italy thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Italy, vừa công bố khoản tài trợ trị giá 200 triệu USD cho VinFast Việt Nam, công ty con của VinFast Auto Ltd., thành viên của Tập đoàn Vingroup – tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam. 

Đây là giao dịch đầu tiên được ký kết thành công dành cho doanh nghiệp trong khuôn khổ Chương trình New Push Strategy của SACE, khẳng định tiềm năng và uy tín của VinFast trong lĩnh vực giao thông xanh toàn cầu.

Barclays Bank PLC, BNP Paribas và HSBC đảm nhiệm vai trò Ngân hàng thu xếp chính được ủy quyền và Quản lý sổ lệnh, đồng thời là các bên cho vay trong giao dịch. HSBC đồng thời đảm nhiệm các vai trò Điều phối tín dụng xuất khẩu, bên đại diện quản lý khoản vay, đại diện quản lý tài sản bảo đảm và ngân hàng quản lý tài khoản ở nước ngoài.

SACE cung cấp bảo lãnh theo Chương trình Push Strategy. Thông qua chương trình này, SACE hỗ trợ các doanh nghiệp và bên mua lớn trên toàn cầu, đồng thời thúc đẩy quan hệ thương mại với các nhà cung cấp Italy, trong đó có các chương trình kết nối doanh nghiệp chuyên biệt.

Nguồn vốn sẽ được VinFast sử dụng cho các mục đích chung của doanh nghiệp, bao gồm đầu tư, nghiên cứu và phát triển (R&D), qua đó hỗ trợ triển khai kế hoạch kinh doanh của VinFast Việt Nam.

SACE là Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu của Italy, thuộc sở hữu của Bộ Kinh tế và Tài chính Italy. SACE hỗ trợ doanh nghiệp Italy nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng hoạt động quốc tế thông qua nhiều công cụ và giải pháp, bao gồm quản trị và bảo vệ rủi ro, bảo lãnh tài chính, tài trợ khoản phải thu, tư vấn và kết nối doanh nghiệp.

Với mạng lưới chuyên gia tư vấn xuất khẩu tại 23 văn phòng ở Italy và các thị trường có tiềm năng cao đối với những sản phẩm và dịch vụ mang thương hiệu Made in Italy, SACE hiện quản lý danh mục các hoạt động được bảo hiểm và khoản đầu tư bảo lãnh với tổng giá trị khoảng 290 tỷ euro, tại 200 thị trường trên toàn thế giới.


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tập đoàn vingroup

VINFAST

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