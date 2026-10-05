VinFast VF 8 - ‘Xe thuần điện mới của năm’ tại Car Choice Awards 2026

Kém Geely EX2 ở vòng chấm của Hội đồng Thẩm định chuyên môn, nhưng VinFast VF 8 thế hệ mới nhận điểm bình chọn tối đa từ cộng đồng. Mẫu SUV điện vì thế giành giải "Xe thuần điện mới của năm" với 4,02 điểm, bỏ lại vị trí thứ hai hơn 0,8 điểm.

Hai năm trước, câu hỏi phổ biến nhất của người mua xe điện tại Việt Nam là "sạc ở đâu?". Đến năm 2026, câu hỏi đã chuyển thành "chọn xe nào?". Thị trường xe thuần điện không còn là sân chơi của một vài cái tên. Hàng loạt mẫu xe mới đến từ Việt Nam, Trung Quốc và các thương hiệu liên doanh cùng lúc tham gia, với dải giá trải từ xe đô thị cỡ nhỏ đến SUV cỡ D.

Sự sôi động đó thể hiện rõ ở hạng mục "Xe thuần điện mới của năm" tại Car Choice Awards 2026. Năm mẫu xe lọt vào vòng chung cuộc đều là những gương mặt mới ra mắt trong năm, gồm VinFast VF 8, Geely EX2, Jaecoo J5 EV, VinFast VF 2 và Lynk & Co 02.

Kết quả được công bố tối 4/10 tại Gala trao giải Car Choice Awards 2026, diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội. Đêm Gala khép lại mùa giải thứ năm của chương trình, với chủ đề "Shaping The Next Drive – Kiến tạo chuẩn mực mới" và triết lý "Không chọn tốt nhất, chỉ chọn phù hợp nhất". Tổng cộng 15 giải thưởng đã được trao cho các mẫu xe, sự kiện và nội dung nổi bật của ngành ô tô trong năm.

Điểm chung cuộc của mỗi hạng mục gồm hai phần. Hội đồng Thẩm định chuyên môn chiếm 70%, gồm các chuyên gia, nhà báo, KOL và KOC trong ngành ô tô, đánh giá qua hai vòng. Bình chọn của cộng đồng chiếm 30%.

Ở vòng chấm chuyên môn, Geely EX2 dẫn đầu với 3,7 điểm, nhỉnh hơn VF 8 đúng 0,1 điểm. Tuy nhiên, VF 8 nhận 5,0 điểm bình chọn, mức tối đa và gấp 2,5 lần EX2. Khoảng cách này đưa VF 8 lên vị trí số một với 4,02 điểm chung cuộc, cách biệt rõ rệt nhất trong số các hạng mục điện hóa của năm.

Mẫu xe Điểm Hội đồng (70%) Điểm bình chọn (30%) Điểm chung cuộc VinFast VF 8 3,6 5,0 4,02 Geely EX2 3,7 2,0 3,19 Jaecoo J5 EV 2,9 3,0 2,93 VinFast VF 2 1,8 4,0 2,46 Lynk & Co 02 3,0 1,0 2,4



Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Giám Đốc Whatcar Việt Nam, cùng nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh trao cúp và bằng cho ông Nguyễn Hồng Nhật - Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast thị trường Việt Nam. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Hồng Nhật - Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast thị trường Việt Nam cho biết: “Tôi rất vui mừng khi được đại diện VinFast nhận các giải thưởng rất ý nghĩa từ Ban tổ chức Car Choice Awards 2026. Đây là sự ghi nhận của cả người tiêu dùng lẫn giới chuyên môn dành cho đẳng cấp thương hiệu, chất lượng dịch vụ cũng như các sản phẩm nổi bật của VinFast trên thị trường trong năm 2026. Chúng tôi tin tưởng rằng các dòng sản phẩm ô tô điện thông minh của VinFast sẽ ngày càng được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng, lựa chọn và trở thành người bạn đồng hành tin cậy của mọi người, mọi nhà.”

Hạng mục "Xe thuần điện mới của năm" đánh giá những mẫu xe điện mới ra mắt dựa trên các tiêu chí cốt lõi: tầm hoạt động, khả năng vận hành, hạ tầng sạc và chi phí sử dụng.

VF 8 thế hệ mới có giá niêm yết từ 899 triệu đồng. Xe có tầm hoạt động khoảng 500 km mỗi lần sạc, thuộc nhóm cao so với các mẫu xe điện khác trên thị trường. Pin hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong chưa đầy 30 phút.

Mẫu SUV cỡ D này dài 4.701 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm, bố trí 5 chỗ ngồi. Xe được thiết kế lại theo ngôn ngữ "Tech Fluid", với khung gầm thế hệ mới giúp vận hành ổn định hơn. Điểm nâng cấp đáng chú ý là hệ thống giảm chấn chọn lọc tần số (FSD) ở cả trước và sau, giúp giảm rung trên đường xấu mà vẫn giữ độ đầm chắc khi chạy tốc độ cao.

Về an toàn, xe được trang bị các tính năng hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ.

Bên cạnh thông số, chi phí sử dụng là lợi thế lớn của VF 8. Khách hàng hiện được miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc của VinFast đến ngày 10/2/2029. Đây là yếu tố quan trọng với người lần đầu chuyển sang xe điện.

Ngoài VF 8, VinFast còn thắng hai giải khác tại CCA 2026: VF 3 là "Xe GenZ của năm" và Limo Green là "Xe dịch vụ cho hành khách của năm". Với ba giải thưởng, VinFast là thương hiệu được vinh danh nhiều nhất mùa giải năm nay.

Kết quả chung cuộc của Car Choice Awards 2026