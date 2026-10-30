VinFast VF 5 thế hệ mới lộ trang bị từ trong ra ngoài, có 2 phiên bản, thêm cửa gió hàng ghế sau

VinFast VF 5 thế hệ mới hé lộ loạt thay đổi, nội thất thiết kế lại; Toyota tính bán xe điện giá rẻ hơn tại Đông Nam Á; Mazda CX-6e ra mắt gần Việt Nam, giá từ 963 triệu đồng.

VinFast VF 5 mới lộ thông tin chi tiết

VinFast VF 5 thế hệ mới vừa lộ diện thông qua bộ tài liệu kỹ thuật gồm 6 trang, hé lộ nhiều thay đổi về thiết kế, trang bị và hệ truyền động. Theo tài liệu được lan truyền trên mạng xã hội, xe có hai phiên bản ECO và CỘNG, sử dụng mâm lần lượt 16 inch và 17 inch. Kích thước tổng thể đạt 3.987 x 1.772 x 1.587 mm, lớn hơn thế hệ hiện hành.

Tài liệu được cho là hé lộ thông số và trang bị của VinFast VF 5 thế hệ mới. Ảnh: ST

Khoang lái được thiết kế lại với màn hình trung tâm dạng nổi, vô-lăng mới và cần số chuyển lên phía sau vô-lăng. Xe có 5 chỗ ngồi, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ chỉnh 4 hướng, hàng ghế sau gập tỷ lệ 60:40. Một số trang bị đáng chú ý khác gồm phanh đỗ điện tử và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau.

Ảnh thực tế VinFast VF 5 thế hệ mới. Ảnh: Đăng Nguyễn

Về vận hành, VF 5 mới được cho là sử dụng pin LFP dung lượng khả dụng 37,23 kWh, mô-tơ điện công suất 72 kW và mô-men xoắn 180 Nm. Tuy nhiên, VinFast chưa xác nhận tính xác thực của tài liệu cũng như công bố thông tin chính thức về mẫu xe.

Toyota tính bán xe điện giá rẻ hơn tại Đông Nam Á, có thể mở rộng sang Việt Nam

Toyota đang xem xét bổ sung các mẫu ô tô điện mới cho thị trường Indonesia, trong đó có khả năng đưa ra sản phẩm với giá dễ tiếp cận hơn bZ4X hiện tại. Ông Nandi Julyanto, Chủ tịch kiêm CEO Toyota Indonesia, cho biết hãng đang điều chỉnh danh mục xe điện chạy pin (BEV) nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, Toyota chưa tiết lộ tên xe, phân khúc, thông số kỹ thuật hay thời điểm ra mắt.

Toyota bZ4X là mẫu SUV thuần điện được lắp ráp và phân phối tại thị trường Indonesia.

Hiện tại, Toyota bZ4X có giá từ 799 triệu rupiah (khoảng 1,14 tỷ đồng), trong khi bản Touring dẫn động AWD có giá từ 889 triệu rupiah (khoảng 1,27 tỷ đồng). Hãng cũng phân phối SUV điện Urban Cruiser tại Indonesia với giá hơn 1,08 tỷ đồng, nhập khẩu từ Ấn Độ.

Nếu được sản xuất, mẫu xe điện mới có thể mở rộng lựa chọn cho khách hàng nhạy cảm về giá và không loại trừ khả năng xuất khẩu sang các thị trường lân cận như Việt Nam. Dù vậy, kế hoạch vẫn đang trong giai đoạn xem xét. Tại Việt Nam, Toyota hiện ưu tiên phát triển xe hybrid.

Mazda CX-6e ra mắt, giá từ 963 triệu đồng

Mazda CX-6e vừa được mở bán tại Thái Lan với hai phiên bản Premium và Premium Sport, giá lần lượt 1,259 triệu baht và 1,299 triệu baht, tương đương khoảng 963 triệu đồng và 994 triệu đồng. Mẫu SUV thuần điện này được nhập khẩu từ Trung Quốc, phát triển trên nền tảng EPA1 của Changan nhưng sở hữu thiết kế riêng theo ngôn ngữ Soul Motion của Mazda.

Mazda CX-6e được mở bán tại Thái Lan.

Xe có kích thước dài 4.850 mm, rộng 1.935 mm, cao 1.620 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.902 mm. Mẫu xe này nhỏ hơn CX-8 và lớn hơn CX-5. Nội thất nổi bật với màn hình trung tâm 26,45 inch độ phân giải 5K, hệ thống âm thanh 23 loa và nhiều tiện nghi cao cấp. Bản Premium Sport có thêm mâm 21 inch, ghế sau sưởi và thông gió, gương chiếu hậu kỹ thuật số.

Cả hai phiên bản sử dụng mô-tơ điện đặt ở cầu sau, công suất 258 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm và pin LFP 77,9 kWh. Tầm hoạt động đạt tối đa 555 km mỗi lần sạc theo chuẩn NEDC. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC, nạp pin từ 10% lên 80% trong 24 phút. Mazda CX-6e có ADAS cấp độ 2, camera 360 độ, hỗ trợ quan sát xuyên gầm, cảnh báo mở cửa và 9 túi khí.

(Tổng hợp)















