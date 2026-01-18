VinFast VF 5 sắp ra mắt quốc gia đông dân nhất thế giới, quyết đấu xe điện rẻ bậc nhất toàn cầu bằng lợi thế này

VinFast đang từng bước mở rộng dấu ấn tại các thị trường quốc tế, trong đó Ấn Độ được xem là điểm đến chiến lược tiếp theo. Theo nguồn tin từ truyền thông Ấn Độ, nhà sản xuất ô tô điện Việt Nam VinFast đang chuẩn bị ra mắt mẫu hatchback điện VF 5 tại thị trường này trong nửa đầu năm 2026. Mẫu xe này được nhắc đến như một đối thủ tiềm năng của Tata Tiago EV, cái tên đang chiếm thị phần lớn trong phân khúc xe điện giá rẻ tại quốc gia Nam Á.

VinFast VF 5 được định vị ở phân khúc xe điện đô thị giá rẻ, hướng tới người dùng mua xe điện lần đầu. Ảnh: Sưu tầm

VF 5 được định vị ở nhóm xe điện đô thị, hướng tới người dùng lần đầu tiếp cận ô tô điện hoặc các gia đình trẻ cần một phương tiện di chuyển hàng ngày. Về kích thước, VinFast VF 5 có chiều dài 3.967mm, rộng 1.723mm, cao 1.579mm và chiều dài cơ sở 2.514mm. Thông số này giúp VF 5 nhỉnh hơn Tata Tiago EV về trục cơ sở, hứa hẹn mang lại không gian cabin rộng rãi hơn, đặc biệt ở hàng ghế sau.

Khoang hành lý của xe đạt dung tích 260 lít và có thể mở rộng lên khoảng 900 lít khi gập hàng ghế thứ hai, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong đô thị cũng như những chuyến đi ngắn cuối tuần. Ngoại hình VF 5 mang phong cách trung tính, pha trộn giữa hatchback và crossover với các chi tiết ốp nhựa ở cản trước, vòm bánh và thân xe, tạo cảm giác cứng cáp hơn so với các mẫu hatchback truyền thống.

Thiết kế VF 5 mang hơi hướng hatchback pha crossover. Ảnh: Cartoq

Về vận hành, VinFast VF 5 hiện có hai tùy chọn pin tại các thị trường khác nhau. Phiên bản pin dung lượng 29,6kWh đi kèm mô-tơ điện công suất khoảng 95 mã lực, mô-men xoắn 135Nm, cho phạm vi hoạt động xấp xỉ 268km/sạc theo tiêu chuẩn NEDC. Trong khi đó, phiên bản pin lớn hơn 37,23kWh sử dụng động cơ mạnh khoảng 136 mã lực, với tầm hoạt động tối đa khoảng 326 km. Cả hai cấu hình đều hướng tới nhu cầu di chuyển trong thành phố, ưu tiên sự tiết kiệm và chi phí sử dụng thấp.

Khoang nội thất VF 5 được thiết kế đơn giản, tập trung vào tính thực dụng. Xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm 8 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, hệ thống âm thanh 4 loa, ghế bọc da tổng hợp, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm và bộ lọc không khí PM2.5. Những trang bị này được đánh giá là đủ dùng trong phân khúc xe điện giá rẻ, không chạy theo xu hướng công nghệ phức tạp.

Theo kế hoạch, VinFast sẽ sản xuất VF 5 tại nhà máy ở bang Tamil Nadu (Ấn Độ), cùng dây chuyền với các mẫu VF 6 và VF 7. Việc đặt cơ sở sản xuất ngay tại thị trường sở tại được xem là yếu tố quan trọng giúp VinFast tối ưu chi phí, từ đó cải thiện khả năng cạnh tranh về giá bán.

VF 5 dự kiến cạnh tranh trực tiếp với Tata Tiago EV tại thị trường Ấn Độ. Ảnh: Cartoq

Tại Ấn Độ, Tata Tiago EV hiện có giá khởi điểm khoảng 7,99 lakh rupee (tương đương 231 triệu đồng), trong khi Tata Punch EV dao động từ gần 10 lakh rupee. Dự đoán, VinFast VF 5 có thể được định giá quanh mức 12 lakh rupee (347 triệu đồng), cao hơn Tiago EV nhưng bù lại bằng thiết kế mới mẻ, không gian rộng hơn và cấu hình động cơ mạnh hơn ở một số phiên bản.

Với VF 5, VinFast không đặt mục tiêu tạo ra một mẫu xe điện đột phá về công nghệ, mà tập trung vào bài toán cân bằng giữa giá bán, không gian sử dụng và chi phí vận hành. Trong bối cảnh thị trường xe điện giá rẻ tại Ấn Độ đang tăng trưởng nhanh, VF 5 được xem là “quân bài chiến lược” giúp hãng xe Việt từng bước tìm chỗ đứng tại một trong những thị trường ô tô cạnh tranh nhất thế giới.