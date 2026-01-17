Phát hiện hơn 200 xe tải không người lái âm thầm khai thác "kho báu" lớn hàng đầu thế giới

Hơn 200 xe tải không người lái âm thầm khai thác mỏ than lớn hàng đầu thế giới

Một khu khai thác than lộ thiên “siêu khủng” tại Chuẩn Đông, Tân Cương (Trung Quốc) vừa thu hút chú ý quốc tế khi hơn 200 xe tải tự hành không người lái được triển khai liên tục 24/7 để khai thác tài nguyên quy mô lớn, với tổng diện tích khai thác lên tới hơn 10.000 sân bóng đá.

Hai mỏ than trọng điểm là Đại Tỉnh Nam và Tướng Quân 2 thuộc Tập đoàn Năng lượng Thiên Trì Tân Cương đang dẫn đầu về sản lượng, với tổng công suất khoảng 80 triệu tấn/năm, trở thành cụm mỏ than lộ thiên quy mô hàng đầu toàn cầu.

Trong đó, mỏ Đại Tỉnh Nam rộng gần 45,8 km², trữ lượng ước tính 3,38 tỷ tấn, và là điển hình ứng dụng công nghệ tự động hóa cao với đội xe tự hành, góp phần tối ưu hóa sản xuất và giảm thiểu nhân lực trực tiếp tại hiện trường.

Xe tải không người lái hoạt động liên tục ở mỏ than Đại Tỉnh Nam.

Khu mỏ Tướng Quân 2 liền kề có diện tích tới 87 km² và trữ lượng hơn 4,5 tỷ tấn, cũng đã triển khai nhiều xe tải tự hành trong hoạt động, đưa khu vực này vào nhóm những mỏ than lộ thiên lớn nhất Trung Quốc.

Việc tự động hóa quy trình khai thác cho thấy xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông minh trong ngành năng lượng, đồng thời củng cố vai trò chiến lược của Tân Cương trong an ninh năng lượng quốc gia.

Wuling ra mắt SUV Starlight 560

Hãng xe Trung Quốc Wuling vừa ra mắt mẫu SUV mới mang tên Wuling Starlight 560, định vị ở phân khúc SUV phổ thông và gây chú ý với giá khởi điểm từ hơn 200 triệu đồng (khoảng 9.000 USD). Sản phẩm gồm bốn phiên bản với dải giá từ 62.800 – 98.800 nhân dân tệ (khoảng 9.000 – 14.200 USD), cung cấp cả cấu hình 5 chỗ và 7 chỗ, hướng đến nhóm khách hàng gia đình và thực dụng.

Starlight 560 được trang bị đa dạng hệ truyền động gồm động cơ đốt trong (ICE), hybrid sạc điện (PHEV) và thuần điện (BEV), phản ánh xu hướng đa dạng hóa công nghệ của hãng. Xe có ngoại thất với nhiều tùy chọn màu sơn, nội thất rộng rãi và khoang hành lý linh hoạt.

Các phiên bản động cơ cũng được tối ưu theo từng nhu cầu sử dụng, trong đó phiên bản BEV có phạm vi hoạt động đến 450–500 km theo chuẩn CLTC. Mẫu SUV này được kỳ vọng trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc phổ thông, nhất là tại các thị trường đang mở rộng tiêu dùng.

Lỗ gần 20 tỷ USD vì xe điện, Ford tìm đường hợp tác với hãng pin Trung Quốc

Hãng xe Mỹ Ford Motor Company đang trong quá trình đàm phán với tập đoàn BYD của Trung Quốc để cung cấp pin cho các dòng xe hybrid trong bối cảnh chiến lược đầu tư vào xe điện (EV) gặp khó khăn. Thông tin từ Wall Street Journal và Reuters cho biết, đầu tư vào xe điện đã khiến Ford lỗ tới khoảng 19,5 tỷ USD trong năm 2025, buộc hãng phải rút lui khỏi một số dự án xe điện lớn và điều chỉnh chiến lược sản phẩm.

Doanh số các mẫu xe điện không đạt kỳ vọng như dự báo, trong khi xe hybrid được người tiêu dùng ưa chuộng hơn nhờ tính tiện dụng và chi phí hợp lý, khiến Ford quyết tâm đa dạng hóa dòng sản phẩm để thích ứng với thị trường.

Nếu hợp tác thành công, Ford sẽ tiếp cận nguồn pin có chi phí thấp và công nghệ tiên tiến từ BYD, nhưng kế hoạch này được đề xuất chỉ áp dụng tại các thị trường ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ để tránh rào cản thuế quan và các quy định nội địa.

Thông tin về thương vụ và giá trị cung ứng pin cụ thể vẫn chưa được hai bên tiết lộ chi tiết.

