VinFast VF 5 Plus lộ bản mới: Giá thấp hơn 8 triệu đồng, mâm sắt cỡ nhỏ, phối màu sơn kiểu khác

Những chiếc VinFast VF 5 Plus với ngoại hình mới được bắt gặp tại Hà Nội. Theo quan sát ban đầu, những chiếc xe này có diện mạo tương tự như bản ra mắt tại Thái Lan trước đó.

Cụ thể, những chiếc VinFast VF 5 Plus này sử dụng bộ mâm sắt đi kèm phần ốp nhựa màu bạc. Đường kính của bộ mâm xe này là 16 inch đi kèm bộ lốp kích thước 195/60R16. Trong khi đó, những chiếc VF 5 Plus bản cao cấp hơn đang bán trên thị trường sử dụng bộ mâm hợp kim đa chấu đường kính 17 inch, kèm lốp có kích thước 205/55R17.

Bên cạnh đó, trụ cửa xe dùng màu trùng với thân xe. Trên bản VF 5 Plus trước đây, những chi tiết này được sơn đen.

Bộ mâm và màu sơn trụ cửa là điểm giúp dễ dàng nhận diện phiên bản.

Chiếc VF 5 Plus bản mới lộ diện với màu sơn mới.

Theo thông tin từ website của VinFast, phiên bản VF 5 Plus này có giá bán thấp hơn 8 triệu đồng so với VF 5 Plus bản cao cấp hơn. Cụ thể, giá bán của xe là 460 triệu khi thuê pin và tăng lên thành 540 triệu nếu khách hàng mua kèm pin.

Trang bị tiện nghi của bản VF 5 Plus mới không đổi.

Về vận hành, những chiếc VinFast VF 5 Plus này không có gì khác biệt. Xe sử dụng động cơ điện cho công suất tối đa 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm.

Bộ pin dung lượng 37,23kWh có khả năng đi được hơn 326 km cho một lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC. Thời gian sạc pin nhanh nhất là 30 phút khi sạc 10-70% ở trụ sạc DC công suất lớn.

Xe được trang bị một số tính năng an toàn đáng chú ý như 6 túi khí, giám sát hành trình, cảnh báo phương tiện phía sau, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ xe phía sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp.

Theo một nguồn tin riêng, VinFast VF 5 Plus đang có doanh số tốt. Mẫu xe này đạt khoảng 15.000 xe bán ra kể từ đầu năm đến nay. Tính riêng trong tháng 7, con số này là khoảng 2.600 xe.