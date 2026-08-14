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VinFast VF 5 mới lộ diện chi tiết trên đường phố: Nhìn rõ cụm đèn pha, vô lăng như VF 8 mới, chỉ còn màn hình trung tâm

Vĩnh Phúc
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Dù được ngụy trang kín đáo, thế hệ mới của VinFast VF 5 vẫn không thể giấu được những nâng cấp toàn diện từ trong ra ngoài.

Trang Rushlane đã ghi lại những hình ảnh thử nghiệm của mẫu xe VinFast VF 5 thế hệ mới trên đường phố Ấn Độ. Trước đó vào giữa tháng 7, hình ảnh chiếc VF 5 tay lái nghịch cũng từng xuất hiện tại một cảng không xác định ở Việt Nam.

VinFast VF 5 mới chạy thử nghiệm tại Ấn Độ. Ảnh: Rushlane

Ngoại thất VF 5 thế hệ mới

Thông qua hình ảnh chạy thử, thiết kế tổng thể của chiếc VF 5 đã bộc lộ nhiều điểm mới so với thế hệ hiện tại. Đáng chú ý, nắp ca-pô nay được thiết kế theo dạng vỏ sò liền mạch. Nhờ vậy, ngoại hình của mẫu VF 5 này mang dáng vẻ cứng cáp và cơ bắp hơn. Dải đèn LED định vị ban ngày đã bị che khuất, khả năng cao trang bị này vẫn giữ thiết kế cánh chim quen thuộc.

Cụm đèn chiếu sáng gây chú ý khi được đặt khá thấp, ẩn bên trong là đèn chính có gương cầu hỗ trợ. Nhiều khả năng VinFast sẽ nâng cấp đèn chính lên loại LED. Ở phía sau, dải đèn hậu LED liền mạch của xe cũng được gia tăng độ dày. Thêm vào đó, cửa cốp sau cùng với hệ thống cản trước sau của VF 5 đều được thiết kế lại hoàn toàn.

Phần đầu có nhiều thay đổi dễ nhận ra. Ảnh: Rushlane

Trên chiếc xe chạy thử, VF 5 mới dùng bộ mâm thép kích thước 16 inch. Nhiều khả năng bản thương mại sẽ đi kèm bộ mâm hợp kim 17 inch, tương đương với thế hệ hiện tại.

Nội thất VF 5 thế hệ mới

Bước vào trong, nội thất của VF 5 mới mang diện mạo trưởng thành và tinh tế hơn. Thay vì kiểu dáng uốn lượn như phiên bản trước, bảng táp-lô nay được thiết kế phẳng hơn. Nổi bật nhất là màn hình giải trí trung tâm đặt nổi. Xe không có màn hình sau vô lăng.

Đáng chú ý, chiếc xe được trang bị một cụm vô-lăng hoàn toàn mới. Thiết kế vô lăng khá tương đồng mẫu VF 8 mới vừa ra mắt thị trường Việt. Trang Rushlane dự đoán mẫu xe này sẽ có các tính năng như cửa sổ trời, cửa gió hàng ghế sau hay làm mát ghế.

Không gian khoang lái của VF 5 mới. Ảnh: Rushlane

Về mặt vận hành, cấu hình động cơ cụ thể của phiên bản VF 5 mới chưa được tiết lộ. Tại Việt Nam, VF 5 dùng động cơ mạnh 100 mã lực và 135 Nm. Xe có 2 chế độ lái, tăng tốc 0-100 km/h trong 12 giây. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin LFP 37,23 kWh. Khi sạc đầy, xe có thể di chuyển tối đa 326 km theo chuẩn NEDC.

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Tags

VINFAST

VinFast VF 5

Ấn Độ

xe điện

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