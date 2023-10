VinFast VF 5 được đánh giá cao về cảm giác lái, đua tranh giải với hàng loạt xe "kỳ cựu" tại BCA 2023

Chuyên gia thử xe Nguyễn Hùng Đăng Khoa, một thành viên thuộc Hội đồng đề cử giải thưởng Better Choice Awards 2023, chia sẻ: "VinFast VF 5 là mẫu xe có giảm giác lái thú vị nhất tầm giá 500 triệu đồng".

Hiện mẫu xe này đang nhận được lượt bình chọn khá cao, lên tới 1.066 lượt, xếp ở vị trí thứ 2 chỉ sau Honda Civic ở hạng mục "Cảm giác lái ấn tượng trên Xe phổ thông" trong giải thưởng Better Choice Awards tính đến thời điểm hiện tại. Trong danh sách đề cử này hiện có nhiều mẫu xe nổi tiếng với trải nghiệm lái thú vị khác như Subaru WRX, BRZ cho đến "đàn anh" VF 8.

Đây mới chỉ dừng lại ở giai đoạn đề cử với số lượt bình chọn từ người tiêu dùng. Để có kết quả chung cuộc cần có thêm điểm số từ Hội đồng thẩm định chung khảo.

Ngoại hình nhỏ gọn, linh hoạt

Từ lâu, những chiếc xe của VinFast đều làm tốt về mặt phần thiết kế ngoại thất và VF 5 cũng không phải ngoại lệ. Thiết kế xe ghi điểm với những đường cong bo tròn mềm mại nhưng vẫn rất hiện đại, đậm chất "tương lai". Phía dưới là cản trước sơn đen, chất liệu nhựa nhưng nhìn vẫn khá cứng cáp. Chiếc xe nhỏ gọn mang phong cách như SUV đô thị.

Các đường dập nổi bên thân xe càng làm cho VF5 mạnh mẽ, đậm chất SUV. Xe sử dụng bộ mâm 2 tông màu, kiểu dáng 5 chấu kép hình chữ V, kích thước 18 inch.

Nội thất tập trung vào người lái

Nội thất của VinFast VF 5 thiết kế theo phong cách đơn giản và hướng về người lái. 2 chiếc màn hình đặt nổi, hiển thị rõ ràng thông tin. Khách hàng có thể tùy chọn 3 màu nội thất gồm cam, xanh và đen.

Vô lăng của VinFast VF 5 2023 được thiết kế kiểu D-cut thể thao, tích hợp các phím chức năng. Thêm vào đó, vô-lăng trên VF 5 cho cảm giác đánh lái nhẹ và chính xác hơn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Khả năng vận hành vượt trội trong phân khúc

Dưới nắp capo là khu vực chứa ắc-quy 12V, bộ chuyển đổi điện áp, bộ điều khiển công suất điện tử... VinFast VF 5 Plus dùng bộ pin 37,23 kW, một mô-tơ điện đặt bánh trước (FWD), công suất cực đại 134 mã lực và 135 Nm mô-men xoắn.

Xe điện nên gần như không có độ trễ khi tăng tốc. Xe có 2 chế độ lái là Eco hoặc Sport. Chế độ ga/phanh trên 1 pedal cũng là điểm thú vị trên VF 5.

Quãng đường đi được sau một lần sạc đầy là trên 300 km, theo công bố của nhà sản xuất. Xe có thể dễ dàng sạc nhanh ngoài trạm sạc.

Trang bị an toàn có thể kể đến 6 túi khí, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, camera lùi, cảm biến sau, cảm biến áp suất lốp...

Độc giả có thể bình chọn cho VinFast VF 5 ở giải thưởng Car Choice Awards nằm trong khuôn khổ của Better Choice Awards 2023 tại đây .

Giải thưởng Better Choice Awards là sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức cùng công ty cổ phần VCCorp, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Sự kiện triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 là sự kiện do Bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì, giao cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp triển khai cùng các đơn vị uy tín, trong đó có VCCorp.