VinFast VF 3 giá chỉ 240 triệu: Xe điện nhỏ có đủ an toàn?

Cách đây ít lâu, mẫu xe điện mini VinFast VF 3 đã chính thức được công bố giá bán. Với mức giá chỉ 240 triệu đồng không kèm pin, mẫu xe này đã là chủ điểm của nhiều bài đăng và cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những đối chiếu các tiện nghi của các mẫu xe điện cỡ nhỏ hiện có và sắp về Việt Nam, khả năng bảo vệ hành khách của chúng cũng là một chủ đề được nhiều người quan tâm.

Lâu nay, nhiều người tiêu dùng mang tâm lý xe càng to càng an toàn, nên với một mẫu xe có kích thước dưới phân khúc phổ thông như VF 3 hay Wuling Mini EV, băn khoăn này là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, người dùng có thể an tâm phần nào với công nghệ ngày nay.

VinFast VF 3 được bán với giá 240 triệu đồng.

Trên thực tế, khả năng bảo vệ hành khách đã là vấn đề được nghiên cứu từ nhiều thập kỷ trước, nhất là khi ô tô ngày càng phổ biến và có tốc độ cao hơn. Khả năng bảo vệ hành khách của một chiếc ô tô có thể tạm chia làm 2 nhóm: An toàn chủ động và an toàn bị động.

An toàn chủ động là tất cả các biện pháp thực hiện trước lúc va chạm nếu có xảy ra. Mục đích của an toàn chủ động là ngăn ngừa tai nạn, hoặc giảm thiểu tối đa tác động của tai nạn đến phương tiện và người ngồi trong.

An toàn bị động là tất cả các biện pháp được thực hiện sau khi xảy ra tai nạn nếu có. Mục đích của an toàn bị động là ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tối đa tác động của tai nạn đến người ngồi trong.

ABS là một trong những tính năng an toàn chủ động đầu tiên.

Các biện pháp an toàn chủ động trên xe có thể kể tới các tính năng như chống bó cứng phanh ABS, cảnh báo điểm mù, hay hỗ trợ giữ làn.

Các biện pháp an toàn bị động trên xe có thể kể tới như túi khí, dây đai an toàn, hay vùng hấp thụ xung lực.

Vùng hấp thụ xung lực là khu vực quan trọng nhằm giảm tác động của tai nạn đến người ngồi trong xe.

Việc trang bị các tính năng này làm tăng khả năng bảo vệ hành khách của xe; tuy nhiên, việc các tính năng này hoạt động hiệu quả tới đâu cũng là một vấn đề cần bàn tới.

Ngày nay, nhiều trung tâm thử nghiệm xe trên thế giới đã ra đời như NCAP hay NHTSA.

Các trung tâm này thường mang nhiệm vụ đánh giá khả năng bảo vệ của phương tiện trong các tình huống có thể xảy ra ngoài đời thực. Các bài kiểm tra có thể biến đổi tùy theo tiêu chuẩn của thị trường hoặc tùy theo thói quen di chuyển của người tiêu dùng. Tiêu chí đánh giá cũng được cập nhật theo thời gian để phù hợp với tình hình thực tế.

Một ví dụ có thể nêu là mẫu VinFast VF 8; mẫu xe này được ASEAN NCAP chấm an toàn 5/5 sao, nhưng Euro NCAP chấm 4/5 sao. Kết quả khác nhau không có nghĩa hai chiếc xe được thử nghiệm khác nhau, sự sai khác này chủ yếu đến từ cách kiểm tra, đánh giá của hai cơ quan này không giống nhau, có sự khác biệt tùy theo thị trường.



Có nhiều tổ chức được sinh ra nhằm kiểm chứng khả năng bảo vệ thực tế của xe.

Quay trở lại với VF 3, hiện VinFast chưa chính thức công bố thông tin chi tiết về các tính năng an toàn hay khả năng bảo vệ hành khách của mẫu xe. Tuy nhiên, trang chủ của một đại lý VinFast đã cập nhật thông tin rằng VF 3 được trang bị tính năng chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, và có kèm túi khí (chưa rõ số lượng).

Ngoài túi khí, các tính năng an toàn được nêu ra trên VF 3 đều là các tính năng an toàn chủ động, tức có tác dụng nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu tối đa tai nạn. Nếu các tính năng này được trang bị trên VinFast VF 3 khi bán đại trà, mẫu xe này sẽ là một đối thủ rất đáng cân nhắc mua trong phân khúc xe điện mini tại Việt Nam.

Wuling Mini EV có khả năng bảo vệ tốt hơn chiếc xe mini còn lại trong thử nghiệm.

Với Wuling Mini EV, mẫu xe này từng đạt chứng nhận an toàn do CNAS cấp sau khi vượt qua các bài kiểm tra “Bảo vệ hành khách khi ô tô va chạm trực diện” và “Yêu cầu an toàn đối với xe điện sau va chạm”. Thêm vào đó, một chương trình thực tế tại Trung Quốc đã thử nghiệm một tình huống để tìm hiểu khả năng bảo vệ hành khách: Cho Wuling Mini EV đâm trực diện với một chiếc xe điện mini khác.



Những gì xảy ra sau va chạm cho thấy Wuling Mini EV không bảo vệ hành khách quá tốt, nhưng so với mẫu xe còn lại trong thử nghiệm thì vẫn tốt hơn khi va chạm không tác động sâu đến kết cấu cabin.